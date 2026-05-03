मुरैना में दबंगों ने दलित मजदूर को बेरहमी से पीटा, जूतों की माला पहनाकर अर्धनग्न घुमाने का आरोप
मुरैना में दलित पर दबंगों का कहर, ट्रैक्टर-ट्रॉली से अपहरण, लाठी-डंडों से पीटा, जूतों की माला पहनाकर अर्धनग्न घुमाने का आरोप. पुलिस ने की कार्रवाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 9:05 AM IST
मुरैना: चंबल की धरती, जिसे कभी बागियों की कहानियों से जोड़ा जाता था, आज फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह मारपीट की है. मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में दबंगों का ऐसा कहर देखने को मिला, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए है. एक दलित ई-रिक्शा चालक, जो अपनी रोजी-रोटी के लिए सवारी लेकर शनिवार शाम अपने गांव लौट रहा था, उसे नेशनल हाईवे-44 पर फिल्मी अंदाज में अगवा किया गया, फिर जनकपुर गांव ले जाकर न सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि जूतों की माला पहनाकर अर्धनग्न हालत में पूरे गांव में घुमाया गया.
दबंगों ने रोका ई-रिक्शा चलाने वाले मजदूरा का रास्ता
सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जतावर गांव निवासी 40 वर्षीय मोहनलाल (बदला हुआ नाम) मजदूरी के साथ ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता है. रोजाना की तरह शनिवार शाम वह बस स्टैंड से सवारियां भरकर अपने गांव लौट रहा था. जब उसका ई-रिक्शा नेशनल हाईवे-44 पर सिकरोदा नहर के पास चंबलदीप होटल के सामने पहुंचा, तभी ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर आए करीब 24 से अधिक दबंगों ने रास्ता रोक लिया.
लात-घूसों से पिटाई, जूतों की माला पहनाकर अर्धनग्न कर गांव में घुमाया
ट्रैक्टर रुकते ही दिलीप गुर्जर, भूरा गुर्जर और सुरेन्द्र गुर्जर नीचे उतरे और मजदूर को जबरन रिक्शे से खींचकर सड़क पर पटक दिया. इसके बाद दबंगों ने लात-घूसों और लाठी-डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई की. उनका कहर यहीं नहीं रुका, वे उसे ट्रैक्टर-ट्रॉली में डालकर गंगापुर ले गए और वहां उसके गले में जूतों की माला डालकर अर्धनग्न कर दिया. इसके बाद उसे जनकपुर गांव ले जाकर बीच गांव में बैठाकर मारपीट की और पूरे गांव में घुमाया. पीड़ित के अनुसार, "दबंगों ने उसे करीब आधे घंटे तक बंधक बनाकर रखा और बंदूक की नोंक पर अपमानित किया."
पुलिस ने कराया मजदूर को दबंगों की कैद से मुक्त
घटना की सूचना ई-रिक्शा में सवार यात्रियों ने पुलिस को दी. सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित को आरोपियों के चंगुल से मुक्त कराया. पुलिस ने पीड़ित मजदूर की शिकायत पर बीती रात भूरा गुर्जर, सुरेन्द्र गुर्जर, महेंद्र गुर्जर, दिलीप गुर्जर और करुआ गुर्जर के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है.
पुराने मामले में राजीनामा का बना रहे दबाव
पीड़ित ने इस पूरी घटना के पीछे एक चौंकाने वाली वजह बताई है. उसका कहना है कि "जनकपुर गांव के दिलीप गुर्जर, भूरा गुर्जर और शेरू गुर्जर से बीते साल दीपावली के दौरान उसका विवाद हुआ था. उस समय भी आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की थी, जिसके बाद उसने थाने में FIR दर्ज कराई थी. पीड़ित के मुताबिक, उसी पुराने मामले में राजीनामा करने के लिए वे लोग लगातार उस पर दबाव बना रहे थे. उसने समझौता करने से इनकार किया, तो दबंगों ने साजिश रचकर उसे निशाना बनाया. पीड़ित का आरोप है कि अपहरण से लेकर गांव में घुमाने तक की पूरी घटना उसी दबाव का नतीजा है, ताकि उसे डराकर केस वापस लेने पर मजबूर किया जा सके."
पुलिस ने बताया दो पक्षों के बीच का विवाद
सिविल लाइन थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव ने मामले को प्रारंभिक तौर पर साधारण मारपीट बताया है. उनके अनुसार "दोनों पक्षों के बीच पुराना विवाद सामने आया है." थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव ने बताया कि मजदूर के परिजनों ने जो पूरी घटना बताई, वह यह है कि यह ई रिक्शा चलाता है. वह सवारी लेकर जा रहा था, जिसमें यही दबंगे थे, नहर के पास सवारी को उतारा, जब मजदूर ने अपने पैसे मांगे, तो उन्होंने देने से मना कर दिया. जिस पर रिक्शा में बैठे लोगों ने मारपीट कर दी. इसके बाद मजदूर वहीं भटक रहा था. जानकारी मिलने के बाद हम मजदूर को लेकर यहां आए और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
थाना प्रभारी ने कहा पुराना विवाद हो सकता है, लेकिन ऐसा होता तो वे उसके रिक्शा में क्यों बैठते. वह हमें बताता कि राजीनामा को लेकर दबाव बना रहे हैं." हालांकि पुलिस ने घटना में शामिल 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है. अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.
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भीम आर्मी, बीएसपी और आजाद समाज पार्टी के नेता पहुंचे थाने
भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता घटना की जानकारी मिलते ही सिविल लाइन थाने पहुंच गए. यहां उन्होंने पुलिस को कड़ी चेतावनी देते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. साथ ही निष्पक्ष जांच और पीड़ित को न्याय दिलाने की बात कही, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी भी दी.