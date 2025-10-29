ETV Bharat / state

चक्रवात मोंथा की चपेट में मध्य प्रदेश, मुरैना में पगारा डैम के खुले 6 गेट, किसानों की फसलें बर्बाद

मुरैना में चक्रवाती तूफान मोंथा का असर. अरब सागर में बने लो प्रेशर से 5 दिनों तक बारिश की संभावना. आईएमडी ने जारी किया अलर्ट.

MORENA CYCLONE MOTHA IMPACT
साइक्लोन मोंथा का मध्य प्रदेश में दिखा असर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 5:20 PM IST

4 Min Read
मुरैना: अरब सागर में बने चक्रवाती तूफान मोंथा का असर मुरैना सहित पूरे मध्य प्रदेश में दिखा रहा है. पिछले 24 घंटे से जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है. इसके साथ ही प्रदेश में एक साथ 3 वेदर सिस्टम एक्टिव हैं, जिससे पूरे मध्य प्रदेश का मौसम बदल गया है. वहीं मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. आईएमडी से मिली जानकारी के अनुसार मुरैना में 5 दिन और बारिश होने की संभावना है.

24 घंटे में 44 एमएम बारिश दर्ज

मौसम विज्ञानी हारवेंद्र सिंह ने बताया कि "मुरैना जिले में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 44 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. इतनी बारिश अक्टूबर महीने में साल 2018 के बाद पहली बार हुई है." भारी बारिश के चलते पगारा डैम के 6 गेट ऑटोमेटिक खुल गए हैं. वहीं, इस बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. खेतों में पानी भरने से धान की फसल पूरी तरह चौपट हो गई है. जबकि सरसों और मसूर की फसल को आंशिक नुकसान होने का अनुमान है.

मुरैना में खेत लबालब डूबी धान की फसल (ETV Bharat)

5 दिनों तक बारिश का अनुमान

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को अरब सागर में लो-प्रेशर एरिया बन रहा है. इस सिस्टम के सक्रिय होते ही मध्य प्रदेश में आगामी 5 दिन तक बारिश होने की संभावना है. 2 दिनों तक इसका असर अधिक रहेगा, जिस कारण तेज बारिश होने का अनुमान है. इसके बाद यह सिस्टम हल्का पड़ जाएगा, जिससे बारिश की रफ्तार भी धीमी हो जाएगी.

बेमौसम बारिश से धान की फसल चौपट

बेमौसम बारिश से धान की फसल में बहुत अधिक नुकसान होने की संभावना है. इसके अलावा 3-4 दिन पहले बोई गई सरसों और मसूर की फसल में भी थोड़ा नुकसान होगा. गेहूं और चने की फसल के लिए यह बारिश अमृत के समान है. इससे किसानों को खेत में पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. सब्जी फसलों में इससे कोई नुकसान नहीं है.

morena cyclone motha impact
बेमौसम बारिश से धान की फसल खराब (ETV Bharat)

पटवारियों को सर्वे के दिए निर्देश

एसडीएम भूपेंद्र कुशवाह का कहना है कि "अपने यहां धान का रकबा बहुत ही कम है. फिर भी बेमौसम बारिश से धान की फसल को हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए कलेक्टर ने पटवारियों को निर्देश दे दिए हैं. सभी पटवारी 2 दिन में अपनी रिपोर्ट तैयार कर कलेक्टर को सौंपेंगे." वहीं जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि "वे घबराएं नहीं, बल्कि अपने खेतों की स्थिति की जानकारी स्थानीय पटवारी को दें, ताकि वास्तविक नुकसान का आंकलन किया जा सके.

आसन नदी के किनारे बसे गांवों में अलर्ट

चंबल अंचल में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते चारों-ओर पानी-पानी हो गया. खेत-खलियान से लेकर सड़क तक डूब गई है. वहीं नाले उफान पर आ गए हैं. 654 फीट जलभराव क्षमता वाले पगारा बांध में जलस्तर 655.40 फीट हो गया. इस वजह से बांध के सभी 6 ऑटोमेटिक गेट खुल गए. बांध का पानी आसन नदी में पहुंचने से सुमावली क्षेत्र के एक दर्जन गांवों में अलर्ट जारी किया गया है. वहीं मंगलवार को जौरा एसडीएम शुभम शर्मा ने जल संसाधन विभाग के अफसरों के साथ पगारा डैम पहुंचकर जलस्तर का मुआयना किया.

Pagara Dam 6 gates open
तेज बारिश से डूबी फसलें (ETV Bharat)

12 गांवों का रास्ता बंद

रामपुर कलां क्षेत्र में तेज बारिश होने से क्वारी नदी का जलस्तर बढ़ गया है. इस कारण बातेड़ गांव के पास बना रपटा पानी में डूब गया है. ऐसे में बातेड़, बंगा, भूरापुरा, पचनया, जौंसिल, काठौन, बहेरी, बेरखेड़ा गांवों का रास्ता बंद हो गया. इधर, नदी किनारे स्थित किसानों की 200 बीघा खेत डूब गए हैं. ग्रामीण भूप सिंह ने बताया कि "20 बीघा में सरसों-गेहूं की बोनी की थी. नदी में उफान से पूरी जमीन डूब गई, जिससे पूरी फसल खराब हो जाएगी."

