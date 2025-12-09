ETV Bharat / state

मुरैना में सनसनी, कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे बदमाश हददू और अंकुश गुर्जर,चाल नाकाम

कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे बदमाश हददू और अंकुश गुर्जर,चाल नाकाम ( Etv Bharat )

मुरैना : सोमवार देर शाम मुरैना में पुलिस की कार्रवाई का रोमांचक व सनसनी भरा दृश्य देखने मिला. यहां जनकपुर गांव में आरक्षक को गोली मारने वाले कुख्यात बदमाश हददू उर्फ सौरव गुर्जर और अंकुश गुर्जर को सरेंडर करने से पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. बदमाशों की चाल तब उलटी पड़ गई जब दोनों छिपकर जिला कोर्ट पहुंचे थे. लेकिन केस डायरी समय पर नहीं पहुंचने की वजह से दोनों की सुनवाई नहीं हो सकी. तभी कोर्ट ने बाहर निकलते ही बदमाशों को ग्वालियर महाराजपुरा थाना और मुरैना सिविल लाइन पुलिस फिल्मी अंदाज में दबोच लिया. बदमाशों को फौरन पुलिस वाहन में बिठाकर पुलिस लाइन और फिर सिविल लाइन थाने लाया गया, जहां उनसे सख्त पूछताछ जारी है. आरक्षक को गोली मारने का मामला 3 नवंबर को मुरैना के जनकपुर गांव में ग्वालियर के महाराजपुरा थाने की पुलिस एक फरारी वारंटी हद्दू उर्फ सौरव गुर्जर को पकड़ने पहुंची थी. तभी आरोपी हददू, के भाई गौरव और अन्य ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया. फायरिंग में आरक्षक अनिल तोमर गंभीर रूप से घायल हो गए थे. घटना के बाद ग्वालियर और मुरैना पुलिस संयुक्त रूप से 15 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर चार दिनों से लगातार दबिश दे रही थी.