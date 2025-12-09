मुरैना में सनसनी, कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे बदमाश हददू और अंकुश गुर्जर,चाल नाकाम
पुलिस आरक्षक को गेली मारने वाले बदमाशों को पुलिस ने फिल्मी अंदाज में दबोचा, कोर्ट में सरेंडर करने की थी चाल
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 9, 2025 at 2:31 PM IST
मुरैना : सोमवार देर शाम मुरैना में पुलिस की कार्रवाई का रोमांचक व सनसनी भरा दृश्य देखने मिला. यहां जनकपुर गांव में आरक्षक को गोली मारने वाले कुख्यात बदमाश हददू उर्फ सौरव गुर्जर और अंकुश गुर्जर को सरेंडर करने से पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. बदमाशों की चाल तब उलटी पड़ गई जब दोनों छिपकर जिला कोर्ट पहुंचे थे. लेकिन केस डायरी समय पर नहीं पहुंचने की वजह से दोनों की सुनवाई नहीं हो सकी. तभी कोर्ट ने बाहर निकलते ही बदमाशों को ग्वालियर महाराजपुरा थाना और मुरैना सिविल लाइन पुलिस फिल्मी अंदाज में दबोच लिया. बदमाशों को फौरन पुलिस वाहन में बिठाकर पुलिस लाइन और फिर सिविल लाइन थाने लाया गया, जहां उनसे सख्त पूछताछ जारी है.
आरक्षक को गोली मारने का मामला
3 नवंबर को मुरैना के जनकपुर गांव में ग्वालियर के महाराजपुरा थाने की पुलिस एक फरारी वारंटी हद्दू उर्फ सौरव गुर्जर को पकड़ने पहुंची थी. तभी आरोपी हददू, के भाई गौरव और अन्य ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया. फायरिंग में आरक्षक अनिल तोमर गंभीर रूप से घायल हो गए थे. घटना के बाद ग्वालियर और मुरैना पुलिस संयुक्त रूप से 15 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर चार दिनों से लगातार दबिश दे रही थी.
इसी दबिश से बचने के लिए दोनों मुख्य आरोपी सोमवार शाम अचानक मुरैना जिला न्यायालय पहुंचे और सरेंडर करने का प्रयास किया. कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाने पर दोनों आरोपियों ने मौके का फायदा उठाकर भीड़ में गुम होकर निकलना चाहा, लेकिन पुलिस उनसे एक कदम आगे निकली.
पुलिस को पहले लग चुकी थी भनक
पुलिस को पहले ही इनके कोर्ट पहुंचने की भनक लग चुकी थी. ग्वालियर महाराजपुरा थाने की टीम और मुरैना सिविल लाइन थाना प्रभारी अपनी पूरी फोर्स के साथ अदालत परिसर के बाहर तैनात थे, जैसे ही दोनों आरोपी कोर्ट से बाहर निकले और तेजी से आगे बढ़ने लगे, पुलिस ने फिल्मी अंदाज में चारों ओर से घेराबंदी कर उन्हें वहीं धर दबोचा. अचानक हुई इस कार्रवाई से कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई, और लोग अचरज से देखने लगे.
यह भी पढ़ें- मुरैना में स्टंटबाजों की पुलिस ने निकाली हेकड़ी, 50000 का ठोका जुर्माना
सिविल लाइन थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव ने बताया, '' जनकपुर गांव में पुलिस आरक्षक को गोली मारने वाले दो आरोपी आज कोर्ट में सरेंडर होने की फिराक में थे. पुलिस ने उनको कोर्ट परिसर के बाहर से अरेस्ट कर लिया है. उनको पुलिस कस्टडी में रखा गया है. कल कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जाएगी.'' वहीं, CSP दीपाली चंदौरिया ने बताया, '' ग्वालियर पुलिस पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी ओर उसके एक साथी को न्यायलय के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है.''