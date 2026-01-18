ETV Bharat / state

मुरैना में आधी रात डकैतों ने किन्नरों को बनाया बंधक, गन पॉइंट पर लेकर 30 लाख के जेवरात ले उड़े

मुरैना में किन्नरों को बंधक बनाकर बदमाशों ने डाली डकैती, 30 लाख के जेवरात और डीवीआर ले उड़े, पुलिस जुटा रही डकैती के सबूत.

MORENA TRANSGENDER HOME ROBBERY
बदमाशों ने गन पॉइंट पर 4 किन्नरों को बनाया बंधक (ETV Bharat)
Published : January 18, 2026 at 7:27 PM IST

मुरैना: अम्बाह कस्बे में शनिवार–रविवार की दरम्यानी रात खौफनाक डकैती ने सनसनी फैला दी. 8 से 10 हथियारबंद बदमाश किन्नरों के घर में घुसे और किन्नर गुरु राबिया सहित 4 किन्नरों को गन पॉइंट पर लेकर लूट कांड को अंजाम दिया. बदमाश 20 तोले सोने के जेवर, 5 किलो चांदी और 4 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए. वहीं किन्नरों ने किसी तरह से खुद को बंधन से मुक्त कराकर और पुलिस को सूचना दी. पुलिस की टीमें घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से जांच कर रही हैं. वहीं फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचे.

कट्टा सटाकर लूट को दिया अंजाम

अम्बाह कस्बे में दोहरी रोड स्थित महावीरपुरा में रहने वाली किन्नर गुरु राबिया के घर पर आधी रात हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया था. यह घटना उस वक्त घटी जब शनिवार की रात खाना खाने के बाद राबिया अपनी 3 शिष्यों के साथ अपने-अपने कमरों में सोने चली गई थीं. इसी बीच रात के सन्नाटे में करीब 8 से 10 हथियारबंद नकाबपोश बदमाश सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़े और फिर घर में दाखिल हो गए. खटपट की आवाज से जब राबिया की नींद खुली तो उनके चारों ओर हथियारबंद बदमाश खड़े थे.

आधी रात मुरैना में डकैती (ETV Bharat)

30-40 लाख का माल लेकर फरार

इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बदमाशों ने चारों को काबू में लेकर बंधक बना लिया. बदमाशों ने किन्नरों के हाथ-पैर रस्सी से कपड़े से मुंह को बांधने के बाद सभी को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया. वहीं बदमाशों ने पहने हुए जेवर उतरवाए और फिर अलमारियां तोड़कर 20 तोला के करीब सोने के जेवर, 5 किलो चांदी और 4 लाख रुपए नकद अपने कब्जे में ले लिए. जाते-जाते बदमाशों ने पुलिस में शिकायत करने पर गोली मारने की धमकी भी दी और घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर तक उठा ले गए. यह जानकारी पीड़ित राबिया किन्नर ने पुलिस को दी है.

ambah kinnar house dacoity
30 लाख की संपत्ति और डीवीआर ले उड़े (ETV Bharat)

फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट ने जुटाए सबूत

बदमाशों के जाने के बाद किसी तरह किन्नरों ने एक-दूसरे को बंधन मुक्त किया और अम्बाह थाना पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया. एएसपी सुरेन्द्र पाल डाबर भी घटनास्थल पर पहुंचे और फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की मदद से सबूत जुटाने का प्रयास किए गए. किन्नर गुरु राबिया के बयान दर्ज कराने के बाद एएसपी ने 8 से 10 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए है. जिसके बाद अम्बाह थाना पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

morena criminals robbed transgender
फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे (ETV Bharat)

संदिग्धों की कुंडली खंगाल रही पुलिस

किन्नर राबिया ने बताया, "बदमाशों में से एक किन्नरों की खास भाषा (फारसी) बोल रहा था, जिससे आशंका है कि वारदात के पीछे किसी किन्नर की साजिश हो सकती है. वहीं पुलिस सभी एंगल पर जांच कर रही है और बाहरी बदमाशों के साथ-साथ स्थानीय संदिग्धों की कुंडली खंगाल रही है. बदमाशों की तलाश में अम्बाह के अलावा पोरसा, दिमनी और महुआ थानों की आधा दर्जन टीमें लगी हुई हैं.

जल्द ही पूरे मामले का होगा खुलासा

एएसपी सुरेन्द्र पाल सिंह डाबर ने बताया, "बीती रात अम्बाह कस्बे के बाईपास क्षेत्र स्थित किन्नर राबिया के घर 8 से 10 बदमाशों ने धावा बोला. बदमाश कट्टे की नोक पर सोने-चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए. मकान एकांत क्षेत्र में होने के कारण बदमाशों को वारदात को अंजाम देने में आसानी हुई. पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सभी एंगल से जांच शुरू कर दी है. जांच के लिए विशेष टीमें गठित की गई है." एएसपी ने जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने का दावा किया है.

