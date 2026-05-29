दोनों पैर गंवाने वाला चंबल का बेटा बना भारत की ताकत, श्रीलंका में व्हीलचेयर क्रिकेट में लहराया तिरंगा
सड़क हादसे में दोनों पैर गंवाने वाले मुरैना के मनोज ने किया कमाल, श्रीलंका में भारत ने जीती 3-0 से इंटरनेशनल व्हीलचेयर 3T-20 सीरीज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 12:16 PM IST
मुरैना: मध्य प्रदेश में चंबल की धरती से उठे हौसले ने अब अंतरराष्ट्रीय मैदान पर तिरंगा लहरा दिया है. श्रीलंका के कोलंबो में भारतीय व्हीलचेयर क्रिकेट टीम ने 3T-20 सीरीज में मेजबान श्रीलंका को 3-0 से हराकर इतिहास रच दिया. इस जीत के सबसे चर्चित चेहरों में मुरैना के खेरा मानगढ़ गांव के खिलाड़ी मनोज धाकड़ रहे, जिन्होंने हादसे में दोनों पैर गंवाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी.
चंबल के इस बेटे ने व्हीलचेयर पर बैठकर ऐसा जज्बा दिखाया कि आज पूरा देश गर्व कर रहा है. कप्तान कबीर भदौरिया की अगुवाई में भारत ने श्रीलंका को हर मुकाबले में मात दी. अब मनोज धाकड़ 'इंटरनेशनल चैंपियन' बनकर मुरैना लौटेंगे, जहां उनके स्वागत की भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी हैं.
श्रीलंका में व्हीलचेयर क्रिकेट 3T-20 चैंपियनशिप में मनोज धाकड़ का उम्दा प्रदर्शन
भारत की व्हीलचेयर क्रिकेट टीम ने श्रीलंका की धरती पर गुरुवार कों ऐसा इतिहास रचा, जिसने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया. कोलंबो में आयोजित भारत बनाम श्रीलंका 2026 अंतरराष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट 3T-20 चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने मेजबान श्रीलंका को तीनों मुकाबलों में हराकर 3-0 से सीरीज अपने नाम कर ली. इस जीत के पीछे चंबल की मिट्टी से निकले मुरैना जिले के खिलाड़ी मनोज धाकड़ का संघर्ष और जज्बा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा.
कबीर भदौरिया की कप्तानी में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में शानदार प्रदर्शन किया. टीम में अलग-अलग राज्यों के खिलाड़ी शामिल थे, जबकि मध्य प्रदेश से तीन खिलाड़ियों का चयन हुआ था. मुरैना जिले की कैलारस तहसील के छोटा सा खेरा मानगढ़ गांव के रहने वाले मनोज धाकड़ ने पूरी सीरीज में दमदार खेल दिखाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई.
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सीरीज जीतने के बाद मनोज धाकड़ ने ETV भारत से कहा कि "यह जीत चंबल, मुरैना और देश के हर उस दिव्यांग के नाम है जिसने कभी हार नहीं मानी. अब 29 मई को टीम के भारत लौटने पर मुरैना में उनके भव्य स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं."
सड़क हादसे में मनोज ने दोनों पैर गंवा दिए थे
मनोज की कहानी किसी फिल्मी संघर्ष से कम नहीं है. वर्ष 2021 में एक भीषण सड़क हादसे में उन्होंने अपने दोनों पैर गंवा दिए थे. हादसे के बाद जिंदगी थम सी गई, लेकिन चंबल के इस बेटे ने हार मानने के बजाय व्हीलचेयर क्रिकेट को अपना सपना बना लिया. कठिन हालात से लड़ते हुए उन्होंने खुद को मैदान तक पहुंचाया और अब अंतरराष्ट्रीय चैंपियन बनकर लौट रहे हैं.