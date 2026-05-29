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दोनों पैर गंवाने वाला चंबल का बेटा बना भारत की ताकत, श्रीलंका में व्हीलचेयर क्रिकेट में लहराया तिरंगा

श्रीलंका में भारत ने जीती 3-0 से इंटरनेशनल व्हीलचेयर 3T-20 सीरीज ( Source: Lion Wheelchair Cricket Association of India )