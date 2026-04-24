मुरैना में गंदगी-जलभराव पर फूटा गुस्सा, पार्षद ने CMO की शर्ट के बटन खोल ठूंसी चूड़ियां
मुरैना के अम्बाह में चूड़ी कांड से मचा बवाल, गंदगी-जलभराव से नाराज पार्षद ने CMO को भेंट की चूड़ियां, गर्माई सियासत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 3:09 PM IST
मुरैना: अम्बाह नगर पालिका में गुरुवार को उस वक्त विरोध का अनोखा और तीखा अंदाज देखने को मिला, जब नाराज पार्षदों ने सीएमओ को चूड़ियां भेंट कर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए. पार्षदों का आरोप है कि शहर में जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे हैं और जलभराव की समस्या से लोग परेशान हैं. लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही. इसी नाराजगी के चलते पार्षद सीधे सीएमओ चेंबर में पहुंचे और जमकर विरोध जताया. उनका कहना है कि, अगर जल्द व्यवस्था नहीं सुधरी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.
गंदगी और जलभराव से नाराज पार्षद
मुरैना जिले की अम्बाह नगर पालिका में गुरुवार दोपहर को उस वक्त माहौल गरमा गया, जब वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद दिनेश सिंह तोमर अपने समर्थकों के साथ सीधे सीएमओ कार्यालय पहुंच गए. शहर में बढ़ती गंदगी और जलभराव की समस्या को लेकर नाराज पार्षदों ने सीएमओ सावीर कौशर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध का अनोखा तरीका अपनाते हुए उन्हें चूड़ियां भेंट कीं. पार्षद का आरोप था कि नगर पालिका की कार्यप्रणाली पूरी तरह से लचर हो चुकी है और शहर में जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हैं.
शर्ट के बटन खोलकर डाली चूड़ियां
खासतौर पर पुराने थाना परिसर में कचरा डंप किए जाने से क्षेत्र में बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है. उन्होंने बताया कि, ''इस संबंध में कई बार शिकायत की गई, लेकिन न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही सीएमओ ने फोन उठाना जरूरी समझा.'' विरोध के दौरान स्थिति तब और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई, जब सीएमओ ने चूड़ियां लेने से इनकार कर दिया. इस पर आक्रोशित पार्षद ने शर्ट के बटन खोलकर चूड़ियां उसमें डाल दीं, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में हलचल मच गई.
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पार्षदों ने दी आंदोलन की चेतावनी
घटना के दौरान नगर पालिका कार्यालय में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, जिसे लेकर शहर में तरह-तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं. पार्षदों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही शहर की सफाई व्यवस्था और जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा.
अम्बाह थाना प्रभारी वीरेश कुशवाहा ने बताया कि, ''फिलहाल इस मामले में सीएमओ की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है. यदि सीएमओ या नगर पालिका की तरफ से कोई लिखित शिकायत प्राप्त होती है, तो मामले की जांच कर तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.''