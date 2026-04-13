SP बंगले पर धुलवाए जाते हैं झूठे बर्तन, बीमारी में नहीं मिल रही छुट्टी, कॉन्स्टेबल के गंभीर आरोप
मुरैना में आरक्षक ने लगाए एसपी और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप, एसपी बंगले पर साफ कराए जाते हैं बर्तन और लगवाते हैं पोछा-झाड़ू.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 2:02 PM IST|
Updated : April 13, 2026 at 3:04 PM IST
मुरैना: चंबल-अंचल के मुरैना से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक आरक्षक ने रोते हुए वीडियो जारी किया, जिसमें उसने मुरैना एसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. वीडियो में आरक्षक ने मुरैना एसपी समीर सौरभ और उनकी पत्नी पर गंभीर मानव प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं. आरक्षक का दावा है कि उससे एसपी बंगले के किचन में काम कराया जाता है और वह रोजाना झूठे बर्तन साफ करने को मजबूर है, जबकि यह उसकी ड्यूटी का हिस्सा नहीं है. उसने यह भी कहा कि बीमार होने के बावजूद उसे छुट्टी नहीं दी जाती. आरक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है.
आरक्षक ने एसपी और उनकी पत्नी पर लगाए आरोप
मध्य प्रदेश के मुरैना से सामने आया एक चौंकाने वाला मामला इस समय चर्चा का केंद्र बना हुआ है. पुलिस अधीक्षक बंगले में तैनात आरक्षक रूप सिंह रावत का रोते हुए वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हुआ, जिसने पूरे पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है. वीडियो में आरक्षक रूप सिंह रावत ने मुरैना एसपी समीर सौरभ और उनकी पत्नी वंदना पर गंभीर मानव प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं. आरक्षक का कहना है कि "वह पिछले तीन महीनों से लगातार एसपी बंगले पर काम कर रहा है, जहां उससे किचन में झूठे बर्तन साफ करने से लेकर घर में झाड़ू-पोछा तक कराया जाता है.
बीमारी के बाद भी नहीं दी छुट्टी
आरक्षक वीडियो में कहता नजर आ रहा है कि यह सब काम उसकी ड्यूटी का हिस्सा नहीं है, फिर भी उसे मजबूरन यह काम करना पड़ रहा है. रूप सिंह ने अपनी बीमारी का जिक्र करते हुए बताया कि जांच में उसकी दोनों किडनियों में पथरी पाई गई है, जिसमें एक में 3 एमएम की पथरी है. उसने यह रिपोर्ट एसपी और उनकी पत्नी को दिखाई, लेकिन उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया. जब उसने इलाज के लिए 15 दिन की छुट्टी मांगी, तो उसका आवेदन कथित तौर पर कचरे में फेंक दिया गया.
आरक्षक बोला-मुझे नौकरी से निकाला जा सकता है
वीडियो में वह रोते हुए कहता है कि अब वह किससे गुहार लगाए और कहां जाए. उसने यह भी आरोप लगाया कि एसपी की पत्नी आए दिन उसे डांटती हैं और बेइज्जती करती हैं. साथ ही उसने आशंका जताई कि यह वीडियो सामने आने के बाद उसे नौकरी से निकाला भी जा सकता है." वहीं इस मामले में कोई भी पुलिस अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है. चंबल आईजी सचिन अतुलकर से जब ईटीवी भारत ने संपर्क करना चाहा तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया.
- उज्जैन का जलवेदार फेक जॉइंट सेक्रेटरी, सरकारी कोटे से सर्किट हाउस के मजे और भस्मारती बुकिंग
- नाम के आगे एसपी और टीआई लिख रहे रेत माफिया, श्योपुर रेंजर को धमकी देने के बाद बड़ा खुलासा
आरआई बोले- आरक्षक ने नशे में बनाया वीडियो
इस पूरे घटनाक्रम पर मुरैना आरआई रविकांत शुक्ला ने बताया कि "आरक्षक जो एसपी बंगले के किचन में कार्यरत है, पिछले दो दिनों से ड्यूटी पर अनुपस्थित था. वह अपने पिता के साथ कार्यालय पहुंचा और लिखित आवेदन देकर बताया कि उसने शराब के नशे में वीडियो जारी कर दिया. आरक्षक के अनुरोध पर उसे 15 दिनों का मेडिकल अवकाश स्वीकृत कर दिया गया है, ताकि वह अपनी स्थिति सुधार सके और स्वस्थ होकर पुनः ड्यूटी जॉइन कर सके."