मोहन यादव को घेरने से पहले कांग्रेसियों को उठा ले गई पुलिस, कानून व्यवस्था को लेकर प्रोटेस्ट
मोहन यादव के मुरैना पहुंचने से पहले चंबल में सियासी घमासान, कांग्रेस के दोनों जिलाध्यक्ष नजरबंद, कांग्रेस ने दी घेराव की चेतावनी. रिपोर्ट- ओपी गोले
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 1:24 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 1:48 PM IST
मुरैना: चंबल की धरती मुरैना में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आगमन से पहले सियासी संग्राम छिड़ गया है. मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने घेराव का ऐलान कर दिया. लेकिन इससे पहले कि कांग्रेस सड़कों पर उतरकर अपनी ताकत दिखाती, पुलिस ने बड़ा कदम उठा लिया. कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष मधुराज तोमर और शहर जिलाध्यक्ष गजेंद्र जाटव को उनके कार्यालय एवं निवास पर ही नजरबंद कर दिया गया. पुलिस की इस कार्रवाई से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है. चंबल की राजनीति में मुख्यमंत्री के दौरे से पहले हुई इस कार्रवाई ने नई हलचल पैदा कर दी है.
पुलिस पहुंची, दोनों जिलाध्यक्ष नजरबंद
शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे मुरैना सिटी कोतवाली थाना पुलिस न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष मधुराज तोमर के निवास पर पहुंची और उन्हें नजरबंद कर दिया. वहीं, कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष गजेंद्र जाटव को सिंघल बस्ती स्थित उनके निवास पर नजरबंद किया गया. मुख्यमंत्री के दौरे से ठीक पहले हुई इस कार्रवाई ने जिले की राजनीति में हलचल तेज कर दी.
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कानून व्यवस्था, खाद की कालाबाजारी पर गुस्से में कांग्रेस
दरअसल, जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं, बिगड़ती कानून व्यवस्था, किसानों को समय पर खाद-बीज नहीं मिलने, खाद की कालाबाजारी और नगर निगम में कथित भ्रष्टाचार सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री का घेराव करने का ऐलान किया था. कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के सामने विरोध दर्ज कराकर ज्ञापन सौंपने की तैयारी में थे.
नजरबंदी के बाद भी मधुराज तोमर की हुंकार
जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण जिलाध्यक्ष मधुराज तोमर ने कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में मुरैना पहुंचने और मुख्यमंत्री का घेराव करने की अपील की है. उन्होंने किसानों और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर विरोध दर्ज कराने का आह्वान किया. मधुराज तोमर ने मध्य प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि, '' मुरैना नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है. कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है. खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हो रहे हैं. लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं. बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों का आज तक सर्वे नहीं हुआ है तो यह क्या मुआवजा देंगे.''
अब चंबल की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि दोनों जिलाध्यक्षों की नजरबंदी के बावजूद कांग्रेस मुख्यमंत्री के घेराव की अपनी रणनीति में कितनी सफल होगी.