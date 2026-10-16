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मोहन यादव को घेरने से पहले कांग्रेसियों को उठा ले गई पुलिस, कानून व्यवस्था को लेकर प्रोटेस्ट

मुरैना कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नजरबंद ( ETV Bharat )

मुरैना: चंबल की धरती मुरैना में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आगमन से पहले सियासी संग्राम छिड़ गया है. मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने घेराव का ऐलान कर दिया. लेकिन इससे पहले कि कांग्रेस सड़कों पर उतरकर अपनी ताकत दिखाती, पुलिस ने बड़ा कदम उठा लिया. कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष मधुराज तोमर और शहर जिलाध्यक्ष गजेंद्र जाटव को उनके कार्यालय एवं निवास पर ही नजरबंद कर दिया गया. पुलिस की इस कार्रवाई से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है. चंबल की राजनीति में मुख्यमंत्री के दौरे से पहले हुई इस कार्रवाई ने नई हलचल पैदा कर दी है.

पुलिस पहुंची, दोनों जिलाध्यक्ष नजरबंद