मुरैना में कलेक्टर का सीक्रेट मिशन, चुपचाप निकले शहर की खाक छानने
मुरैना कलेक्टर सोमवार को अचानक शहर का निरीक्षण करने पहुंचे, नालियों की गंदगी और अतिक्रमण से जकड़ी गलियों को देख तुरंत नोट्स किये तैयार.
मुरैना: कलेक्टर लोकेश कुमार का सोमवार दोपहर को अनोखा अंदाज देखने को मिला. कलेक्टर बगैर किसी सुरक्षा के सफेद स्कॉर्पियो में सवार होकर शहर की सड़कों का हाल देखने निकल पड़े. इस दौरान अधिकारी ने झंडा चौक से लेकर पुराना बस स्टैंड तक शहर की विभिन्न प्रकार की जानकारी ली.
क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर
जानकारी के अनुसार, कलेक्टर लोकेश कुमार सोमवार को शहर की गलियों और सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे. भ्रमण के दौरान किसी ने कलेक्टर को पहचान लिया और स्कॉर्पियो का पीछा करते हुए उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है.
इन क्षेत्रों का किया निरीक्षण
मुरैना शहर की टूटी सड़कें, अतिक्रमण और अव्यवस्था से त्रस्त लोगों को अब उम्मीद की किरण दिखने लगी है, क्योंकि इस बार कलेक्टर ने कुर्सी नहीं, सड़क का रास्ता चुना है. कलेक्टर ने शहर के सदर बाजार, झंडा चौक, पंसारी बाजार, नाला नंबर दो, सब्जी मंडी और मिल एरिया रोड की वो तंग गालियां, पुराना बस स्टैंड, कृषि उपज मंडी, एमएस रोड होते हुए फाटक बाहर क्षेत्र तक का बारीकी से निरीक्षण किया. किसी को भनक तक नहीं लगी कि जिले का मुखिया आम जनता के बीच से गुजर गया.
ऑपरेशन क्लीन मुरैना
कलेक्टर ने जगह-जगह गाड़ी रुकवाई, सड़कों की हालत देखी, नालियों की गंदगी पर नजर डाली और अतिक्रमण से जकड़ी गलियों को देखा. उन्होंने कई बिंदुओं पर तुरंत नोट्स बनाए और आने वाली कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की. प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि यह महज निरीक्षण नहीं था, बल्कि "ऑपरेशन क्लीन मुरैना" की तैयारी है.
सड़कों की मरम्मत अधूरी, सफाई व्यवस्था लचर
मुरैना शहर की हालत पिछले 27 वर्षों से ज्यों की त्यों बनी हुई है. सड़कों की मरम्मत अधूरी, सफाई व्यवस्था लचर, और सौंदर्यीकरण योजनाएं केवल फाइलों में बंद है. सदर बाजार की सड़कों का निर्माण एक साल पहले स्वीकृत हुआ था, मगर आज तक काम शुरू नहीं हुआ.
सीक्रेट विजिट के बाद शहर में सख्त एक्शन की आशंका
कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के इस गुप्त दौरे ने लोगों में नई ऊर्जा भर दी है. अब हर जगह चर्चा यही है कि साहब ने खुद देख लिया, अब तो बड़ा एक्शन तय है. शहर में अतिक्रमण हटाने, सफाई व्यवस्था सुधारने और सड़कों को दुरुस्त करने के लिए जल्द ही बड़ी कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है. मुरैना के लोगों की जुवां पर अब सिर्फ एक ही नाम है, लोकेश कुमार जांगिड़ वो कलेक्टर जो बिना बताये मैदान में उतर आया. अब देखना यह है कि इस "सीक्रेट विजिट" के बाद मुरैना में कौन-कौन से चेहरे बदलते हैं और कौन-कौन से अतिक्रमण हटाते हैं.
कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने बताया कि "शहर में नया आया हूं, शहर को देखने के लिए निकला था. अगर मैं अपनी गाड़ी से निकलता तो सड़क पर पुलिस जाम खुलवा देती. मुझे भी पता चले की शहर में क्या जरूरत है. इसलिए मैंने कुछ जगह का भ्रमण किया था. जहां सुधार की जरूरत है जल्द इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे."