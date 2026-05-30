ETV Bharat / state

मुरैना में रेत माफिया के खिलाफ आधी रात हाईवे पर तूफानी बारिश के बीच उतरे कलेक्टर-एसपी

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद चंबल में रेत माफिया के खिलाफ अभियान तेज. आंधी-बारिश के बीच हाईवे पर ऑपरेशन.

Morena Collector highway checking
तेज बारिश के बीच हाईवे पर उतरे कलेक्टर और एसपी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 3:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुरैना : चंबल में रेत के काले कारोबार पर अब सबसे बड़ा प्रहार शुरू. आधी रात जब हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर दौड़ रहे थे, तभी अचानक कलेक्टर और एसपी की एंट्री ने रेत माफिया के बीच हड़कंप मचा दिया. नेशनल हाईवे-44 पर प्रशासन ने ऐसा घेराबंदी अभियान चलाया कि बिना नंबर प्लेट वाले वाहन एक-एक कर पकड़ में आने लगे. ओवरलोड डंपरों पर भी सख्त कार्रवाई हुई और जब्त गाड़ियों को सीधे पुलिस परेड ग्राउंड पहुंचाया गया.

तड़के 3 बजे तक चला हाईवे पर अभियान

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद चंबल में रेत खनन माफिया के नेटवर्क पर अब प्रशासन ने सीधी चोट की है. गुरुवार-शुक्रवार की दरम्यानी हाईवे रात हाईवोल्टेज अभियान देखने को मिला, रेत कारोबार से जुड़े लोगों में दहशत फैल गई. कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ और एसपी धर्मराज मीणा आधी रात सड़क पर उतरे और नेशनल हाईवे-44 पर मोर्चा संभाल लिया. देर रात से तड़के 3 बजे तक दोनों अधिकारी हाईवे पर खड़े होकर गुजरने वाले हर लोडिंग वाहन की जांच करते रहे.

रेत माफिया के खिलाफ आधी रात हाईवे पर एक्शन (ETV BHARAT)

तेज बारिश के बीच छाता लिए डटे रहे कलेक्टर-एसपी

हाईवे पर चेकिंग के दौरान अचानक मौसम ने भी करवट ली और तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई, लेकिन कार्रवाई नहीं रुकी. छाता हाथ में लेकर कलेक्टर और एसपी लगातार चेकिंग करते रहे. गश्त के दौरान आरटीओ परिवहन चेक पोस्ट और वन चौकियों का भी निरीक्षण किया गया. सबसे ज्यादा चिंता बिना नंबर प्लेट दौड़ रहे वाहनों को लेकर जताई गई. कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने साफ कहा "ऐसे वाहन सिर्फ अवैध रेत परिवहन ही नहीं, बल्कि कई गैरकानूनी गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रहे हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें."

Morena Collector highway checking
तड़के 3 बजे तक चला हाईवे पर अभियान (ETV BHARAT)

चेकिंग के दौरान 5 वाहन जब्त

Morena Collector highway checking
मुरैना में रेत माफिया के वाहन जब्त (ETV BHARAT)

कलेक्टर लोकेश कुमार जागिड़ ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा "जिले में रेत और अवैध खनन रोकने पुलिस, फॉरेस्ट तथा परिवहन विभाग आपसी सामंजस्य स्थापित कर अभियान चलाकर कार्रवाई करें. चेकिंग अभियान नियमित रूप से संचालित किया जाए. कार्रवाई के दौरान दो ओवरलोड काली गिट्टी से भरे ट्रोले और एक खाली ट्रोला जब्त किया गया. इसके अलावा बिना नंबर प्लेट दौड़ रही ईंटों से भरी 3 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां भी पकड़ी गईं."

TAGGED:

MORENA ACTION AGAINST SAND MAFIA
MORENA COLLECTOR AND SP ACTION
SUPREME COURT ON SAND MAFIA
MORENA NEWS
MORENA COLLECTOR HIGHWAY CHECKING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.