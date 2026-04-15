MP बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी होते ही स्टूडेंट ने झकझोरा, मौत का कारण साफ नहीं
रिजल्ट के दिन 12 वीं के छात्र की मौत से कई सवाल खड़े हुए. मंदिर जाने का कह निकला था घर से.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 7:45 PM IST
मुरैना : माध्यमिक शिक्षा मंडल के 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित होते ही मुरैना के महावीरपुरा इलाके में सन्नाटा पसर गया. 12 वीं क्लास के गणित के एक छात्र की मौत से मातम फैल गया. छात्र घर से माता बसैया के दर्शन करने की बात कहकर निकला था, लेकिन दोपहर में उसकी मौत की खबर से परिवार और पूरा इलाका स्तब्ध रह गया. पुलिस का कहना है कि मौत का कारण स्पष्ट नहीं है. मामले की जांच की जा रही है.
मौत की खबर मिलते ही मातम छाया
एमपी बोर्ड परीक्षा परिणाम की खुशियों के बीच एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. मुरैना के महावीरपुरा निवासी एक स्टूडेंट 12वीं कक्षा का गणित विषय का छात्र था. वह अम्बाह के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहा था. बुधवार सुबह करीब 11 बजे जैसे ही एमपी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित हुए. उसके कुछ देर बाद छात्र की मौत की खबर परिजनों को मिली. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.
डेड बॉडी के पास मिला कट्टा
परिजनों के अनुसार वह अपनी स्कूटी लेकर घर से माता बसैया मंदिर के दर्शन करने की बात कहकर निकला था. दोपहर के समय पुलिस को सूचना मिली कि कोतवाल डैम के पास एक युवक का शव पड़ा है. पुलिस को घटनास्थल से एक कट्टा और कारतूस भी मिले हैं. छात्र की मौत का कट्टे और कारतूस से क्या संबंध है, पुलिस इसकी जांच कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल के शवगृह लाया गया. पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.
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पूरी जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी
थाना प्रभारी माता बसैया विवेक सिंह तोमर का कहना है "दोपहर सूचना मिली कि कोतवाल डैम के पास एक बच्चे का शव पड़ा है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गए. घटनास्थल का निरोक्षण करने पर मौके पर एक कट्टा मिला है. प्रथम दृष्ट्या मामला जान देने का लग रहा है लेकिन मामले के तह तक जाने की कोशिश की जा रही है. पूरी जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी."