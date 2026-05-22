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मुरैना शहर की सड़कों पर भटकी रहे भूत-प्रेत, तंत्र-मंत्र की मदद से मटके में किया कैद!

मुरैना की बदहाल सड़कों पर तंत्र-मंत्र कर अनोखा प्रदर्शन ( ETV BHARAT )

मुरैना शहर की बदहाल और गड्ढों में तब्दील सड़कों को लेकर अब विरोध का ऐसा अनोखा तरीका सामने आया है, जिसने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. शहर की राठौर कॉलोनी वार्ड क्रमांक-15 के पूर्व पार्षद दिलीप राठौर ने नगर निगम और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर तंज कसते हुए 'भूत-प्रेत आत्मा पकड़ो अभियान' शुरू कर दिया है. गुरुवार को अंबाह बायपास चौराहे पर स्थानीय लोगों के साथ तांत्रिक से हवन-पूजन कर उन्होंने दावा किया कि शहर की टूटी सड़कों, चोक सीवर लाइन, खराब स्ट्रीट लाइट और गंदे पानी की समस्याओं के पीछे प्रेतात्माओं का साया है.

मुरैना की खस्ताहाल सड़कों के विरोध में प्रेत आत्मा पकड़ो अभियान (ETV BHARAT)

वार्ड-15 के पूर्व पार्षद ने स्थानीय लोगों के साथ अंबाह बायपास चौराहे पर हवन-पूजन कर दावा किया कि टूटी सड़कों में भटक रही भूत-प्रेत आत्माओं को मटके में कैद किया गया है. सड़क के टूटे अवशेष भी उसी मटके में जमा किए गए. एक सप्ताह तक चलने वाले इस अनोखे अभियान का समापन उज्जैन में शिप्रा नदी में विसर्जन के साथ होगा.

मुरैना : मुरैना शहर में सड़कों की हालत खस्ताहाल है. टूटी-फूटी सड़कों पर हादसे हो रहे हैं. हादसों में लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं. सड़कों का दर्द अब अनोखे विरोध प्रदर्शन के रूप में सामने आने लगा है. चंबल वाटर और सीवरेज प्रोजेक्ट के बाद गड्ढों में तब्दील हुई सड़कों से परेशान लोगों ने अब विरोध का अनोखा रास्ता चुना है.

मुरैना शहर की अधिकांश सड़कें बदहाल (ETV BHARAT)

अधिकांश कॉलोनियों में बड़े गड्ढे

पूर्व पार्षद दिलीप राठौर का कहना है "नगर निगम क्षेत्र में चंबल वाटर प्रोजेक्ट और सीवरेज प्रोजेक्ट के नाम पर सड़कों को जगह-जगह गड्ढाकर छोड़ दिया गया है. हालत यह है कि शहर की अधिकांश कॉलोनियों और मुख्य मार्गों पर बड़े-बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिनकी वजह से लोग आए दिन हादसों का शिकार हो रहे हैं. कई बार शिकायत और ज्ञापन देने के बाद भी अधिकारियों ने हर बार सब ठीक है कहकर मामले को टाल दिया. इसी विरोध के तहत हवन-पूजन कर अदृश्य शक्तियों को मटके में बंद करने का दावा किया गया."

तंत्र-मंत्र की मदद से प्रेतात्मा को मटके में किया कैद (ETV BHARAT)

उज्जैन की शिप्रा नदी में होगा मटके का विसर्जन

अनोखे प्रदर्शन के दौरान टूटी सड़कों के अवशेष भी उसी मटके में एकत्रित किए गए. यह अभियान पूरे एक सप्ताह तक शहर के अलग-अलग स्थानों पर जारी रहेगा. अभियान के समापन पर पूर्व पार्षद उज्जैन पहुंचकर शिप्रा नदी में मटके का विसर्जन करेंगे. पूर्व पार्षद दिलीप राठौर ने बताया "नाला नंबर-1 रोड और अंबाह बायपास पर बने गहरे गड्ढों से लोग लगातार हादसों का शिकार हो रहे हैं."

बदहाल सड़क पर गड्ढों में गिरकर घायल

पूर्व पार्षद दिलीप राठौर का कहना है "वह खुद भी बालाजी पैलेस के पास बाइक से गिरकर घायल हुए, जिससे उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया. कई अन्य लोग भी चोटिल हो चुके हैं. इन समस्याओं को लेकर नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया था और जांच टीम भी बनाई गई, लेकिन आज तक कार्रवाई या जांच का कोई पता नहीं चल सका. नगर की समस्याओं के लिए अधिकारी नहीं, बल्कि प्रेतात्माएं जिम्मेदार हैं. यही प्रेतात्माएं सड़कों को उखाड़ देती हैं, स्ट्रीट लाइट खराब करती हैं और कचरा वाहनों को रास्ता भटका देती हैं."