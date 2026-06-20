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मुरैना में चीते की एंट्री से गांव में दहशत, 2 दिनों से लोग रात में दे रहे पहरा, छत पर गुजार रहे रात

चंबल अंचल के मुरैना में उस समय हड़कंप मच गया, जब कूनो राष्ट्रीय उद्यान की सीमा लांघकर एक चीता पहाड़गढ़ क्षेत्र के आदिवासी गांव जड़ेरु पहुंच गया. गुरुवार दोपहर खेतों में घूमते दिखाई दिए इस चीते को देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए. कुछ ही देर में वह गांव के नजदीक आकर बैठ गया, जिसके बाद इलाके में भय का माहौल हो गया.

मुरैना: चंबल में एक बार फिर चीते की दस्तक से दहशत है. कूनो के जंगल की बाउंड्री लांघकर मुरैना के पहाड़गढ़ क्षेत्र में चीता पहुंचा. आदिवासी गांव जड़ेरु और आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिनों से उसकी मौजूदगी से गांव के आसापास ग्रामीण खौफ में हैं. शाम होते ही गांवों में सन्नाटा पसर जाता है और लोग घरों में कैद हो जाते हैं. ग्रामीणों ने मवेशियों को जंगल ले जाना भी बंद कर दिया गया है. चीते ने गांव में ही 2 बकरियों का भी शिकार किया है.

2 दिनों से लोग रात में दे रहे पहरा, छत पर गुजार रहे रात (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने चीते का बनाया वीडियो, वन विभाग को दी सूचना

ग्रामीणों ने चीते का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया और वन विभाग को सूचना दी. लेकिन वन अमले के पहुंचने से पहले ही चीते ने एक आदिवासी की 2 बकरियों का शिकार कर लिया. घटना के बाद कूनो राष्ट्रीय उद्यान की ट्रैकिंग टीम मौके पर पहुंची, मगर तब तक चीता जंगल की ओर निकल चुका था.

'शाम ढलते ही गांव में छा जाता है सन्नाटा'

ग्रामीण हल्के आदिवासी ने बताया, "चीता पिछले 2 दिनों से गांव और जंगल के आसपास लगातार मंडरा रहा है. इससे लोगों में डर बढ़ गया है. हालात ऐसे हैं कि शाम ढलते ही गांव में सन्नाटा छा जाता है. लोग अपने घरों की छतों और सुरक्षित स्थानों पर रात गुजार रहे हैं. ग्रामीण रात में पहरा दे रहे हैं कि कहीं चीता उनके मवेशीयों का शिकार न कर लें. इसके अलावा मवेशियों को जंगल की ओर ले जाना भी बंद कर दिया गया है."

चंबल क्षेत्र में चीते की इस आमद ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है. ग्रामीणों को आशंका है कि यदि जल्द निगरानी नहीं बढ़ाई गई तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है. फिलहाल पूरे इलाके में चीते की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.

वन विभाग की रेंजर हिना खान ने बताया, "चीते की लोकेशन और उसकी गतिविधियों की जानकारी साझा करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता. विभाग को सूचना मिली है कि चीते ने जड़ेरू गांव में कुछ मवेशियों का शिकार किया है. मामले की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा दी गई है और स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है."