रामपुर घाटी में चीते का खूनी खेल!, घर में घुसकर 16 भेड़-बकरियों के बच्चों का किया शिकार

ग्रामीणों को शक है कि कूनो नेशनल पार्क से भटक कर आए चीतों ने हमला किया होगा. पिछले दिनों घाटी में आसपास चीतों को देखा भी गया था. घटना के बाद गांव में भय व्याप्त है और लोग सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं. वहीं सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली. चूंकि यह काम किसी जंगली जानवर का है, इसलिए पुलिस ने फॉरेस्ट विभाग को सूचना देने के साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए पशु अस्पताल भेज दिया है.

मुरैना: नंदापुरा गांव के पास खिरकाई में शुक्रवार की दोपहर किसी जंगली जानवर ने भेड़-बकरियों के बच्चों पर हमला कर दिया. जिसमें करीब 16 बच्चों की मौत हो गई है. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. खासकर चरवाहे और पशु पालक डरे हुए हैं. चरवाहे रोज की तरह शुक्रवार को भी भेड़ और बकरियों को चराने के लिए जंगल गए थे और उनके बच्चों को बाड़े में छोड़कर गए थे. शाम को जब वे बाड़े में लौटे तो देखा कि भेड़-बकरियों के 16 बच्चों की मौत किसी जंगली जानवर के हमले से हुई है. शव क्षत-विक्षत हालत में पड़े थे.

खिरकाई के अंदर का दृश्य देख डरे ग्रामीण

रामपुर घाटी के नंदापुरा गांव के राधेश्याम बघेल और उनका भाई लंबे समय से पशुपालन करते हैं. उनके पास एक सैकड़ा से अधिक भेड़-बकरियां हैं. वह प्रतिदिन इसी खिरकाई में भेड़-बकरियों के बच्चों छोड़कर जंगल में चराने के लिए चले जाते थे. उन्होंने बकरियां पालने के लिए गांव से बाहर जंगल किनारे खिरकाई बनाई है. यहां पर वे भेड़-बकरियों को सामूहिक रूप से एक साथ रखते हैं. रोजाना की तरह शुक्रवार की सुबह भी दोनों भाई अपने जानवरों को चराने जंगल गए थे.

पशु मालिक ने चीते द्वारा हमले का किया दावा

इस दौरान खिरकाई में भेड़-बकरियों के बच्चे छोड़ गए थे. जानवर चराने के बाद शाम को खिरकाई में लौटे तो अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. 16 भेड़-बकरियों के बच्चे मृत अवस्था में पड़े हुए थे. जिनकी मौत किसी जंगली जानवर के हमले से हुई थी. पशु मालिक राधेश्याम बघेल का दावा है कि भेड़-बकरियों के बच्चों की मौत चीता के हमले से हुई है. उन्होंने कहा," एक माह पहले भी रामपुर घाटी के पास एक मादा चीता अपने चार शावकों के विचरण करते हुए दिखाई दी थी."

4 माह से इलाके में विचरण कर रही मादा चीता

मादा चीता पिछले 4 महीने से पहाड़गढ़ के जंगल में विचरण कर रही है. इसलिए शंका है कि इन्हीं चीतों ने हमला कर जानवरों का शिकार किया है. इस घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई है. इस मामले में रामपुर थाना चौकी प्रभारी राजकुमार वर्मा का कहना है कि, "रामपुर घाटी के पास शुक्रवार की दोपहर किसी जंगली जानवर ने एक खिरकाई में हमला कर भेड़- बकरियों के 16 बच्चों का शिकार किया है. यह हमला किस जानवर ने किया है, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है. फॉरेस्ट विभाग को सूचना भेज दी गई है."