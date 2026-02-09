ETV Bharat / state

मुरैना के चामड़ माता मंदिर में बड़ा हादसा, छत गिरने से 3 बच्चियों की मौत, 7 घायल

मुरैना में प्रसाद बांट रहे थे दंपति तभी ऊपर से भरभराकर गिरा निर्माणाधीन गुबंद, 3 बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत, 5 गंभीर.

morena temple roof collapsed
मुरैना में मंदिर की छत टूटकर गिरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 9:04 PM IST

Updated : February 9, 2026 at 9:10 PM IST

4 Min Read
मुरैना: मध्य प्रदेश के मुरैना में एक दिल दहला देने वाली घटना में 3 बच्चों की मौत हो गई है. मुरैना के कैलारस थाना क्षेत्र के अहरौली गांव में मंदिर की छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है. यहां चामड़ माता के प्राचीन मंदिर में रेनोवेशन का कार्य चल रहा था, तभी हादसा हो गया. मंदिर में गुम्बद के पुनर्निमाण के लिए रखी गई ईंट के वजन से पटियां अचानक टूट गईं, जिससे गुंबद भरभराकर गिर गया और मौके पर मौजूद लोग मलबे की चपेट में आ गए. हादसे में तीन मासूम बच्चियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, है जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

नीचे खेल रही थीं बच्चियां तभी हुआ हादसा

इस मंदिर की गुम्बद बनाने का काम कुछ दिनों से चल रहा था. गुम्बद निर्माण के लिए मजदूरों ने मंदिर की छत पर ईंटे जमा कर रखी थीं. दोपहर को मिस्त्री खाना-खाने घर चले गए थे. इसी दौरान वहां पर गांव की बच्चियां खेलने के लिए आ गईं. इस दौरान कुछ बच्चियां मंदिर के अंदर खेल रही थीं और वहीं कुछ लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए पहुंचे थे.

मंदिर की छत गिरने से 3 की मौत और 5 लोग घायल (ETV Bharat)

प्रसाद वितरण के दौरान हादसा

स्थानीय निवासी सतीश सिकरवार ने बताया, " माता पर प्रसाद चढ़ाकर हम लोग मंदिर में उपस्थित बच्चियों को प्रसाद वितरण कर रहे थे. तभी अचानक मंदिर की पटिया टूट गईं और ईटों के साथ पूरा मलबा नीचे आ गया, जिससे बच्चियों सहित सभी लोग मलबे के नीचे दब गए. मलबा के गिरने की आवाज सुनकर गांव वाले दौड़कर मौके पर पहुंच गए थे."

3 की मौत और 5 की हालत गंभीर

मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस दी और मलबा हटाकर इसके नीचे दबे लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया. ग्रामीणों ने कुछ ही देर में मलबे के नीचे दबी बच्चियों और प्रसाद बांट रहे दंपति को बाहर निकाला. उधर घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम शिवम शर्मा सहित पुलिस व प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने सभी लोगों को एंबुलेंस की मदद से कैलारस अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने वैष्णवी (12), छाया (7) और करिश्मा (9) को मृत घोषित कर दिया.

morena temple collapsed 3 girls died
हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल (ETV Bharat)

एक घायल को ग्वालियर किया गया रेफर

वहीं, गुंजन (11), परी गोस्वामी (8), विद्या गोस्वामी (6), सतीश गौड़ (45) और उनकी पत्नी गुड्डी संग उनकी पुत्री मानसी (15) गंभीर रूप से घायल हो गई. सभी इलाज को लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. यहां से 5 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है. डॉक्टर ने एक को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर कर दिया.

आर्थिक सहायता राशि का ऐलान

एसडीएम शिवम शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया, "मंदिर की पटिया टूटने से 3 बच्चियों की मौत हो गई और 7 घायल हुए हैं. सरकारी योजनाओं के जरिए मृतक और घायल बच्चियों के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी. फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मुरैना जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. गजेंद्र सिंह तोमर ने बताया, "कैलारस क्षेत्र के एहरोली गांव में मंदिर की पटिया टूटने की घटना में घायल होकर 5 लोग अस्पताल लाए गए हैं. सभी घायलों का प्राथमिक उपचार कर उन्हें वार्ड में भर्ती किया गया है. इनमें से एक गंभीर हालत में बालिका को बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है. इस दर्दनाक हादसे में तीन मासूम बच्चियों की मौत हो चुकी है."

Last Updated : February 9, 2026 at 9:10 PM IST

