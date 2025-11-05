चंबल सफारी पर टूरिस्ट की टांग पकड़ खींच ले गए 3 मगरमच्छ, राजस्थान से सैर करने आया था युवक
चंबल सफारी में 3 मगरमच्छों ने पर्यटक पर किया हमला. गहरे पानी में खींच ले गए मगरमच्छ, 48 घंटे बाद भी नहीं मिला कोई सुराग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2025 at 9:51 PM IST
मुरैना: चंबल सफारी में घूमने आए राजस्थान के एक पर्यटक पर एक साथ 3 मगरमच्छों ने हमला कर दिया. मगरमच्छ युवक को गहरे पानी में खींच ले गए. ये घटना उस समय घटित हुई जब युवक नदी के किनारे शौच कर रहा था. यह घटना उससे कुछ दूरी पर खड़े उसके बेटे और बहनोई की आंखों के सामने हुई, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए और बस लाचार होकर देखते रहे. एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में लगी है लेकिन 48 घंटे के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है. घटना चंबल बोटिंग प्वाइंट के पास हुई है और वहां कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था.
चंबल सफारी घूमने के लिए राजस्थान से आया था युवक
मामला मध्य प्रदेश और राजस्थान सीमा से सटे सरायछौला थाना क्षेत्र के राजघाट पुल के पास का है. जानकारी अनुसार राजस्थान के करौली जिले का रहना वाला गुर्जर सिंह (40) सोमवार को अपने बेटे और बहनोई के साथ चंबल सफारी के लिए आया था. शाम को करीब 6 बजे तीनों चंबल नदी के राजघाट पुल के नीचे बोटिंग प्वाइंट के पास पहुंचे. चूंकि बोटिंग का समय शाम 5 बजे तक ही रहता है, तो वहां सिर्फ एक चौकीदार बैठा था और बाकी लोग चले गए थे. बोटिंग बंद होने की वजह से वो नदी के किनारे घूमने लगे.
शौच के दौरान 3 मगरमच्छों ने किया हमला
इसी दौरान रूप सिंह शौच जाने की बात कहकर नए पुल से कुछ आगे चला गया. उसका बेटा और बहनोई बोटिंग प्वाइंट पर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे. शौच के बाद वो जैसे ही नदी के किनारे गया, उसी दौरान एक मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया और उसका पैर मगरमच्छ के मुंह में फंस गया. रूप सिंह चीखते-चिल्लाते हुए खुद को छुड़ाने का प्रयास करने लगा. चीख सुनकर उसका बहनोई और बेटा दौड़कर पास तक पहुंचे ही थे तभी 2 मगरमच्छ और आ गए और उन्होंने मिलकर रूप सिंह को नदी में खींच लिया और गहने पानी में लेकर चले गए.
सफारी की वोटिंग प्वाइंट से कुछ ही दूरी पर हुआ हादसा
बहनोई ने घटना की सूचना तत्काल सरायछोला पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत एसडीआरएफ की टीम को बुलाया. एसडीआएएफ की टीम 48 घंटे से चंबल नदी में युवक की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है. यह हादसा बोटिंग पॉइंट से महज 50 मीटर की दूरी पर हुआ. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि मौके पर चंबल सफारी का कोई कर्मचारी मौजूद होता तो शायद पर्यटक की जान बचाई जा सकती थी. संभवत: वो उसे नदी के इतने पास जाने ही नहीं देता.
48 घंटे की तलाशी के बाद भी नहीं मिला कोई सुराग
इस मामले में चंबल घड़ियाल सेंचुरी के एसडीओ श्याम सिंह चौहान ने बताया कि "अभी तक युवक का कोई पता नहीं चल सका है. घटना के समय वहां पर एक चपरासी मौजूद था. युवक के परिजनों ने उसे कुछ नहीं बताया, सीधे पुलिस थाने में कंप्लेंट की है. वोटिंग पॉइंट के पास सुरक्षा रहती है. यह घटना वोटिंग प्वाइंट से 50 मीटर दूर हुई है." मुरैना एसडीएम भूपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि "एसडीआरएफ की टीम द्वारा 48 घंटे से युवक की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है."