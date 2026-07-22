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चंबल नदी में बेखौफ दौड़ रहा था मौत का स्टीमर, UP से मुरैना लाई जा रही थीं सवारियां, पुलिस ने किया जब्त

चंबल नदी में बेखौफ दौड़ रहा था मौत का स्टीमर ( ETV Bharat )

मुरैना जिले की चंबल नदी में यात्रियों की जान जोखिम में डालकर अवैध रूप से स्टीमर चलाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जिले की महुआ थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बुधवार को उसैद घाट पर दबिश देकर एक ऐसे स्टीमर को पकड़ा, जो उत्तर प्रदेश के पिनाहट क्षेत्र से यात्रियों को भरकर मध्य प्रदेश की सीमा स्थित उसैद घाट तक आ रहा था. पुलिस ने स्टीमर को रोककर जांच की तो सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर लापरवाही उजागर हो गई.

मुरैना: चंबल नदी में उत्तर प्रदेश सीमा की ओर से अवैध रूप से संचालित स्टीमर यात्रियों की जान जोखिम में डाल रहा था. स्टीमर यूपी की तरफ से यात्रियों को भरकर मध्य प्रदेश के उसैद घाट तक ला रहा था, लेकिन न तो उसके पास संचालन का वैध लाइसेंस था और न ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट जैसी जरूरी व्यवस्था. सूचना मिलते ही महुआ थाना पुलिस ने घाट पर घेराबंदी कर स्टीमर रोक लिया. चालक को गिरफ्तार कर स्टीमर जब्त कर लिया गया.

स्टीमर में सवार यात्रियों के लिए एक भी लाइफ जैकेट या अन्य सुरक्षा उपकरण मौजूद नहीं था. चालक के पास स्टीमर संचालन का कोई वैध लाइसेंस, अनुमति पत्र अथवा जरूरी दस्तावेज भी नहीं मिले. पूछताछ में चालक की पहचान अशोक निषाद निवासी गढ़ नदगवां, जिला आगरा के रूप में हुई. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वह पिछले कई महीनों से इसी तरह अवैध रूप से यात्रियों को नदी पार करा रहा था.

चंबल नदी में अवैध रूप से चल रहा स्टीमर (ETV Bharat)

स्टीमर जब्त कर दर्ज की FIR

बारिश के मौसम में चंबल नदी का तेज बहाव किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकता था, लेकिन इसके बावजूद नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही थी. पुलिस ने तत्काल स्टीमर जब्त कर चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी. थाना प्रभारी उपेंद्र पाराशर ने बताया कि "चंबल नदी में अवैध जल परिवहन करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा."

यूपी से एमपी लाई जा रहीं सवारियां (ETV Bharat)

सुरक्षा मानको का नहीं रखा गया ख्याल

अम्बाह एसडीओपी रवि भदौरिया ने बताया कि "सूचना मिली थी कि चंबल नदी में मध्य प्रदेश की सीमा स्थित उसैद घाट और उत्तर प्रदेश के पिनाहट के बीच एक स्टीमर का संचालन किया जा रहा है. सूचना के आधार पर महुआ थाना प्रभारी को मौके पर जांच के लिए भेजा गया. जांच में पाया गया कि स्टीमर में यात्रियों की सुरक्षा के लिए न तो लाइफ जैकेट थी और न ही आपात स्थिति में इस्तेमाल होने वाले ट्यूब उपलब्ध थे. प्रथम दृष्टया स्टीमर बिना आवश्यक सुरक्षा मानकों के संचालित किया जा रहा था, जिससे यात्रियों की जान को गंभीर खतरा था. पुलिस ने स्टीमर को जब्त कर चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है."