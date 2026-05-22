चंबल नदी में अगले माह बढ़ेगा घड़ियालों का कुनबा, 200 नए नन्हे मेहमानों के स्वागत की तैयारी
चंबल में घड़ियालों की नई पीढ़ी बसाने की तैयारी तेज, बरौली व कुथियाना घाट पर घड़ियालों के 200 अंडे खोजकर टारगेट तय.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 7:00 PM IST
मुरैना : चंबल की लहरों में फिर गूंजेगी घड़ियालों की हलचल, क्योंकि मुरैना का फॉरेस्ट विभाग इन दुर्लभ जलीय जीवों का कुनबा बढ़ाने में जुट गया है. बरौली और कुथियाना घाट पर पिछले 3-4 दिन से चलाए गए विशेष अभियान में टीम ने घड़ियालों के 200 अंडे खोजकर सालभर का लक्ष्य पूरा कर लिया है. वैज्ञानिक तरीके से अंडों की मार्किंग कर उन्हें सुरक्षित रखा गया और बाद में देवरी घड़ियाल अनुसंधान केंद्र की आधुनिक हैचरी में शिफ्ट किया गया. फिलहाल चंबल नदी में 2938 घड़ियाल मौजूद हैं. घड़ियाल संरक्षण की यह पहल सिर्फ वन्यजीव बचाने का अभियान नहीं, बल्कि चंबल की जैव विविधता को सुरक्षित रखने की बड़ी जिम्मेदारी भी है.
घड़ियालों की संख्या बढ़ाने सुरक्षित करते हैं अंडे
चंबल नदी में संरक्षित जलीय जीव घड़ियालों की संख्या बढ़ाने के लिए मुरैना का फॉरेस्ट विभाग लगातार विशेष अभियान चला रहा है. अभियान के तहत इस वर्ष भी चंबल नदी किनारे बसे प्रमुख घाटों से घड़ियालों के अंडे कलेक्ट किए गए हैं. देवरी घड़ियाल केंद्र के अधीक्षक श्याम सिंह चौहान ने बताया "हर वर्ष अप्रैल और मई के महीने में घड़ियाल संरक्षण योजना के अंतर्गत अंडे एकत्र किए जाते हैं. शासन की ओर से विभाग को प्रतिवर्ष 200 अंडे कलेक्ट करने का लक्ष्य दिया जाता है. इस निर्धारित योजना के तहत फॉरेस्ट विभाग की टीम ने इस बार भी चंबल नदी के विभिन्न घाटों पर अभियान चलाया."
सबलगढ़ के बरौली घाट और अंबाह से कलेक्ट किए अंडे
मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियां अनुकूल होने के कारण सबलगढ़ के बरौली घाट और अंबाह के कुथियाना घाट पर सबसे अधिक अंडे मिले. विभाग ने बरौली घाट से 105 और कुथियाना घाट से 96 अंडे कलेक्ट किए हैं. देवरी स्थित आधुनिक हैचरी में इनसे बच्चे तैयार होंगे. अधिकारियों के अनुसार घड़ियाल संरक्षण के लिए चंबल नदी में 435 किलोमीटर का क्षेत्र संरक्षित घोषित है.
विशेषज्ञों के अनुसार मई के आखिरी सप्ताह और जून की शुरुआत में इन अंडों से नन्हे घड़ियाल बाहर आने लगेंगे. नदी किनारे अंडों को बारिश, जंगली जानवरों और अवैध रेत उत्खनन से खतरा रहता है. हैचरी में सुरक्षित माहौल मिलने से अंडों से बच्चों के निकलने की सफलता दर 90 प्रतिशत से ज्यादा रहती है.
घड़ियालों का सुरक्षित आशियाना बना चंबल नदी
मुरैना की चंबल नदी को घड़ियालों के लिए दुनिया के सबसे सुरक्षित स्थान में से एक माना जाता है, जहां वर्ष 2026 में इनकी संख्या लगभग 2938 तक पहुंच गई है. चंबल नदी का प्राकृतिक वातावरण इनके बेहद अनुकूल है. इसमें गहरी जलधाराएं, साफ पानी और रेतीले किनारे हैं, जो घड़ियालों के धूप सेंकने, घोंसला बनाने और अंडे देने के लिए उपयुक्त स्थान हैं. मुरैना में वर्ष 1978-79 में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की स्थापना की गई, जिससे लगभग 435 किलोमीटर क्षेत्र को कानूनी सुरक्षा मिली और अवैध शिकार पर रोक लगी.
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अंडों से बच्चे निकलने के बाद चंबल में छोड़ते हैं
मुरैना के देवरी घड़ियाल केंद्र में घड़ियालों के अंडों को सुरक्षित रखा जाता है और बच्चों का पालन-पोषण किया जाता है. बाद में उन्हें चंबल नदी में छोड़ा जाता है, जिससे हर साल उनके जीवित रहने की दर बढ़ती है. चंबल नदी का पानी अपेक्षाकृत साफ और प्रदूषण रहित है, जो घड़ियालों के स्वास्थ्य और प्रजनन के लिए अत्यंत आवश्यक है.
वन विभाग द्वारा लगातार गश्त, निगरानी की जाती है. नदी में मछलियों की भरपूर उपलब्धता घड़ियालों के लिए प्राकृतिक भोजन का प्रमुख स्रोत है. इन्हीं संरक्षण प्रयासों के कारण चंबल नदी में घड़ियालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यह क्षेत्र एक सुरक्षित आश्रय स्थल बन चुका है.