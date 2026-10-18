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चंबल की गहराइयों में डॉल्फिन का सर्वे पूरा, देहरादून की 22 सदस्यीय टीम खोलेगी जलीय दुनिया के नए रहस्य

मुरैना: मध्य प्रदेश के मुरैना से गुजरने वाली चंबल नदी की गहराइयों में छिपी जलीय दुनिया के नए रहस्य सामने आ रहे हैं. चंबल की लहरों के बीच महज दो से तीन सेकंड के लिए दिखाई देने वाली डॉल्फिन की गिनती अब हाईटेक तकनीक से हो रही है. भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून की 22 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम अल्ट्रासोनिक तरंगों और आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से डॉल्फिन की आबादी, प्राकृतिक आवास और प्रजनन क्षमता का अध्ययन कर रही है.

कभी डकैतों के खौफ से पहचाने जाने वाले चंबल के बीहड़ अब दुर्लभ जलीय जीवों के संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए नई पहचान बना रहे हैं. चंबल नदी की गहराइयों में अठखेलियां करने वाली डॉल्फिन की आबादी और प्रजनन क्षमता को लेकर उत्साहजनक संकेत सामने आए हैं. भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून की 22 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम आधुनिक तकनीक से डॉल्फिन की गिनती और उनके प्राकृतिक आवास का अध्ययन कर रही है.

वैज्ञानिक डॉल्फिन की मौजूदगी पहचानने के लिए अत्याधुनिक F-PODs और A-tags उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं. ये उपकरण पानी के भीतर डॉल्फिन के ध्वनि संकेतों का पता लगाने में मदद करते हैं. जीपीएस, लेजर रेंजफाइंडर और दूरबीन से उनकी गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं.

डॉल्फिन पानी की सतह पर महज दो से तीन सेकंड के लिए दिखाई देती है. ऐसे में उसकी सटीक गिनती वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चुनौती है. वन्यजीव विशेषज्ञ डॉ. विनीत सिंह के नेतृत्व में टीम ने 7 अक्टूबर को राजस्थान के डांग बसई स्थित नगर गांव से सर्वे शुरू किया. टीम चंबल में मुरैना से सर्वे करते हुए भिंड और उत्तरप्रदेश के पचनदा तक पहुंची.

नदी की गहराई से पानी की गुणवत्ता तक जांच

विशेषज्ञ डॉल्फिन की संख्या के साथ उनके प्राकृतिक आवास का भी अध्ययन कर रहे हैं. चार्ट प्लॉटर और डेप्थ साउंडर से नदी की गहराई, प्रवाह और संरचना का आकलन किया जा रहा है. पानी की गुणवत्ता जांचकर डॉल्फिन के अनुकूल परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है.

2022 में मिली थीं 243 डॉल्फिन, अब नए आंकड़ों का इंतजार

देवरी घड़ियाल केंद्र के अधीक्षक श्याम सिंह चौहान के अनुसार, "यह सर्वे चार वर्ष में होता है. साल 2022 में चंबल में 243 डॉल्फिन दर्ज हुई थीं. अब प्रजनन क्षमता बढ़ने के संकेतों के बीच आबादी के नए आंकड़ों का इंतजार है. चंबल का सर्वे पूरा होने के बाद 16 अक्टूबर से यमुना में सर्वे शुरू हो चुका है. यमुना का सर्वे पूरा होने के बाद डॉल्फिन की संख्या स्पष्ट होगी."

देहरादून की टीम का डॉल्फिन पर सर्वे (ETV Bharat)

चंबल नदी में डॉल्फिन की संख्या को लेकर अलग-अलग सर्वे में बड़ा अंतर सामने आया है. वर्ष 2022 में हुए पहले डॉल्फिन सेंसस में 250 डॉल्फिन दर्ज की गई थी. वहीं, चंबल घड़ियाल अभयारण्य और भारतीय वन्यजीव संस्थान की वार्षिक जलीय जीव गणना में आंकड़े काफी कम रहे. फरवरी 2025 में करीब 116 और फरवरी 2026 में 155 डॉल्फिन दर्ज हुई. इससे पहले के वर्षों में संख्या 100 से भी कम रही थी. अब देहरादून की विशेषज्ञ टीम आधुनिक उपकरणों से सर्वे कर रही है. उम्मीद है कि इस वैज्ञानिक अध्ययन से डॉल्फिन की वास्तविक आबादी का अधिक सटीक आंकड़ा सामने आएगा.

चंबल नदी में टीम का सर्वे (ETV Bharat)

चंबल की लहरों में अठखेलियां करने वाली दुर्लभ गंगा डॉल्फिन की आबादी का रहस्य अब वैज्ञानिक सर्वे से खुलेगा. चार साल बाद दूसरी बार हो रही डॉल्फिन गणना में विशेषज्ञ आधुनिक तकनीक से इन जलीय जीवों की तलाश कर रहे हैं. साल 2022 के पहले सेंसस में चंबल में 250 डॉल्फिन दर्ज हुई थी. इस बार 7 अक्टूबर को राजस्थान के धौलपुर स्थित नगर घाट से सर्वे शुरू हुआ. मुरैना, भिंड होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा पर पचनदा घाट तक पहुंचा. करीब 250 किलोमीटर लंबे नदी क्षेत्र में डॉल्फिन की मौजूदगी और आबादी का सटीक आकलन किया जा रहा है.