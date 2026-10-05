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चंबल की लहरों में छिड़ी जलीय जंग, मगरमच्छों की बढ़ती फौज ने घड़ियालों के भविष्य पर खड़ा किया संकट

मगरमच्छों की बढ़ती फौज ने घड़ियालों के भविष्य पर खड़ा किया संकट ( ETV Bharat )

मुरैना: मध्य प्रदेश की चंबल नदी में जलीय जीवन की तस्वीर जितनी खूबसूरत है, उसके पीछे छिपी चुनौती उतनी ही चौंकाने वाली है. यहां घड़ियाल और मगरमच्छों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन मगरमच्छों की रफ्तार ने वन्यजीव विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है. साल 2020 में चंबल में 710 मगरमच्छ दर्ज किए गए थे, जो 2026 में बढ़कर 1512 हो गए. वहीं घड़ियालों की संख्या 1859 से बढ़कर 2938 पहुंची है. यानी चंबल में जलीय जीवों की आबादी बढ़ी जरूर, लेकिन अब भोजन, सुरक्षित ठिकानों और रेतीले तटों को लेकर दोनों प्रजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने की आशंका है.

चंबल नदी में मगरमच्छ और घड़ियालों को लेकर जानकारी (ETV Bharat)

चंबल नदी में जलीय जैव विविधता को लेकर एक तरफ बेहद सुखद तस्वीर सामने आई है, तो दूसरी तरफ वन्यजीव विशेषज्ञों की चिंता भी बढ़ गई है. राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में घड़ियाल और मगरमच्छों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन मगरमच्छों की आबादी जिस तेजी से बढ़ी है, उसने नई चुनौती खड़ी कर दी है. साल 2020 में चंबल में 710 मगरमच्छ दर्ज किए गए थे, जबकि 2026 में इनकी संख्या बढ़कर 1512 पहुंच गई. यानी 6 साल में मगरमच्छों की संख्या दोगुने से भी ज्यादा हो गई.

वहीं घड़ियालों की संख्या भी 1859 से बढ़कर 2938 दर्ज की गई है. घड़ियाल मुख्य रूप से मछली खाने वाला शर्मीला जलीय जीव है. उसे बहता साफ पानी और धूप सेंकने के लिए रेतीले तट पसंद हैं. दूसरी ओर मगरमच्छ ज्यादा आक्रामक और बदलते वातावरण में आसानी से ढलने वाला शिकारी है. ऐसे में भोजन, सुरक्षित ठिकानों और धूप सेंकने वाले रेतीले तटों को लेकर दोनों प्रजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने की आशंका है.

चंबल नदी में मगरमच्छ (ETV Bharat)

कहीं शुरू न हो जाए जलीय प्रतिस्पर्धा

वन विभाग के एसडीओ श्याम सिंह चौहान के मुताबिक "घड़ियालों की तुलना में मगरमच्छों की संख्या तेजी से बढ़ी है. इसके प्रभाव को समझने के लिए वाइल्डलाइफ साइंटिस्ट्स और एनजीओ के साथ अध्ययन किया जा रहा है. आशंका है कि प्राकृतिक भोजन कम पड़ने पर मगरमच्छ, मछलियों और घड़ियालों के बच्चों के लिए खतरा बन सकते हैं." अब सवाल यह है कि चंबल की इन लहरों में बढ़ती जलीय प्रतिस्पर्धा के बीच घड़ियालों का भविष्य कितना सुरक्षित रहेगा.

घड़ियालों के लिए चंबल नदी ठिकाना

देवरी घड़ियाल केंद्र के केयरटेकर ज्योति डंडोतिया के अनुसार, "घड़ियाल के लिए चंबल नदी ही प्रमुख प्राकृतिक ठिकाना है, जबकि मगरमच्छ दूसरी नदियों और जलस्रोतों में भी खुद को आसानी से अनुकूल बना लेते हैं. चंबल में मगरों की बढ़ती संख्या के चलते वे आसपास के छोटे तालाबों, नदियों और गांवों तक पहुंच रहे हैं, जिससे मानव सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है.

बढ़ी घड़ियालों की संख्या (ETV Bharat)

कुछ स्थानों पर जनहानि की घटनाएं भी सामने आई हैं. मगरों की लगातार बढ़ती संख्या अब शोध का विषय बन गई है और विशेषज्ञों की कई टीमें यह पता लगाने में जुटी है कि इनकी बढ़ती मौजूदगी चंबल के दुर्लभ घड़ियालों के अस्तित्व के लिए कितनी घातक साबित हो सकती है.