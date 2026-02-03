ETV Bharat / state

ड्रोन से रखी जाएगी रेत माफियाओं पर नजर, चंबल नदी में अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई

मुरैना में प्रशासन ने करीब 30 लाख कीमत की 1000 ट्रॉली रेत पकड़ी, सीसीटीवी के साथ ड्रोन से होगी अवैध खनन की निगरानी.

MORENA ILLEGAL SAND MINING
चंबल नदी में अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 7:55 PM IST

मुरैना: चंबल नदी में अवैध रेत उत्खनन रोकने प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. मुरैना कलेक्टर की टास्क फोर्स की मीटिंग के बाद वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम चंबल राजघाट पर पहुंची. यहां अवैध रूप से डंप किए गए करीब 1000 ट्रॉली से अधिक रेत नष्ट किया गया. वहीं, ट्रैक्टर ट्रॉली के आवागमन को रोकने 6 जेसीबी की मदद से रास्ते पर गड्ढे बना दिए गए हैं.

30 लाख रुपए की रेत की गई नष्ट

राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के डीएफओ हरीश चंद्र बघेल ने बताया, "चंबल नदी से बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत उत्खनन की शिकायतें मिलीं थी. जिसके बाद 2 फरवरी को टास्क फोर्स की एक बैठक बुलाई गई. बैठक में अवैध रेत कारोबार को पूरी तरह बंद करने के कड़े निर्देश दिए गए. इसके ठीक अगले दिन 3 फरवरी की सुबह कार्रवाई की गई. वन विभाग, पुलिस प्रशासन और माइनिंग विभाग की संयुक्त टीम चंबल के राजघाट पहुंची, जहां 6 जेसीबी मशीनों की मदद से 1000 से अधिक ट्रॉली अवैध रेत को नष्ट किया गया." इस रेत की अनुमानित कीमत 30 लाख रु से ज्यादा बताई जा रही है.

SAND MAFIAS DRONE CCTV MONITOR
ड्रोन CCTV से रखी जाएगी रेत माफियाओं पर नजर (ETV Bharat)

जलीय जीवों पर पड़ रहा है अवैध रेत खनन का बुरा असर

खास बात ये है कि मुरैना जिले में चंबल नदी से रेत निकालने की एक भी वैध खदान स्वीकृत नहीं है. इसके बावजूद 1 दर्जन से अधिक घाटों से अवैध उत्खनन लंबे समय से जारी था, लेकिन इस बड़ी कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि केवल रेत को पलटकर नष्ट करने से माफिया पूरी तरह कमजोर नहीं होंगे. अगर प्रशासन सच में रेत माफियाओं की कमर तोड़ना चाहता है, तो ऐसी कार्रवाई लगातार होनी चाहिए. अवैध रेत उत्खनन का सबसे खतरनाक असर चंबल नदी के जलीय जीवन पर पड़ रहा है.

1000 ट्रॉली रेत किया गया नष्ट (ETV Bharat)

ड्रोन से होगी चंबल की निगरानी

चंबल में रेत माफियाओं के लिए अब हर रास्ता बंद होने वाला है. कलेक्टर के सख्त निर्देशों के बाद नदी से जुड़े सभी प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों की जाल बिछाई जा रही है. खनिज विभाग ने अवैध रेत की आवाजाही रोकने के लिए 2 इंटेक गेट लगाने की तैयारी भी पूरी कर ली है. जिसमें एक अल्लाबेली एबी रोड और दूसरा बानमौर एबी रोड पर होगी. वहीं, अल्लाबेली पुलिस चौकी में पुलिस, एसएएफ और वन विभाग के 60 जवानों की दो पालियों में 24×7 तैनाती होगी. चंबल की निगरानी अब नाव और ड्रोन से भी की जाएगी.

MORENA CHAMBAL RIVER
30 लाख रुपए कीमत की रेत की गई नष्ट (ETV Bharat)

टास्क फोर्स की बैठक में कलेक्टर लोकेश कुमार जागिड़ ने बताया कि "अवैध रेत में लिप्त पाए गए लोगों के शस्त्र लाइसेंस रद्द होंगे. रेत से भरे वाहन हर हाल में कार्रवाई होंगी और लापरवाही पर अफसर भी नहीं बख्शे जायेंगे."

