तस्करों के चंगुल से छुड़ाए गए वन्यजीवों को मिली आजादी, कोर्ट के आदेश के बाद चंबल में लगाएंगे गोते

मुरैना: वन्यजीव संपदा के लिए मुरैना से एक अच्छी खबर आई है. कोर्ट के आदेश के बाद तस्करों के कब्जे से छुड़ाए गए 66 कछुए और घड़ियालों को वापस चंबल नदी में छोड़ दिया गया. 4 महीने तक इन जीवों को हैचरी में रखा गया था. यह सफलता वन्यजीव संरक्षण के लिए एक बड़ी जीत है और तस्करों के खिलाफ सख्त संदेश भी है. वन विभाग ने जनता से अपील की है कि वे वन्यजीवों की सुरक्षा में सहयोग करें और तस्करी जैसे अपराधों को रोकने में मदद करें.

वन विभाग ने 66 वन्यजीवों को तस्करों से बचाया था

मामला 4 महीने पुराना है. बीती जुलाई में शिवपुरी वन विभाग की एसटीएफ टीम को चंबल से कछुए और घड़ियाल के बच्चों की तस्करी की सूचना मिल रही थी. वन विभाग द्वारा मुखबिरों को एक्टिव किया गया. 12 जुलाई को शिवपुरी एसटीएफ ने जौरा कस्बे के पास से एक कार को जब्त किया, इसमें बटागुर प्रजाति के 36 कछुए और 30 घड़ियालों के बच्चे तस्करी कर ले जाए जा रहे थे.

तस्करों से छुड़ाए गए 66 घड़ियाल और कछुओं को चंबल नदी में छोड़ा गया (ETV Bharat)

जब्ती के बाद सभी कछुओं और घड़ियालों को विशेष न्यायालय शिवपुरी में पेश किया गया था. कोर्ट ने इन्हें सुरक्षित चंबल नदी में छोड़ने का आदेश दिया. जिसके बाद वन्यजीवों को देवरी हैचिंग सेंटर में रखा गया. 5 महीने की देखरेख के बाद अब कोर्ट के आदेश के बाद सभी जीवों को चंबल नदी में छोड़ दिया गया. वन विभाग चंबल नदी का जल स्तर सामान्य होने का इंतजार कर रहा था.