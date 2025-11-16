ETV Bharat / state

तस्करों के चंगुल से छुड़ाए गए वन्यजीवों को मिली आजादी, कोर्ट के आदेश के बाद चंबल में लगाएंगे गोते

जुलाई में तस्करों से छुड़ाए गए 66 घड़ियाल और कछुओं को वापस चंबल नदी में छोड़ा गया. कोर्ट के आदेश के बाद रिलीज किया गया.

GHARIALS TURTLES RELEASED CHAMBAL
घड़ियाल और कछुओं को नदी में छोड़ते वन विभाग के कर्मचारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 8:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुरैना: वन्यजीव संपदा के लिए मुरैना से एक अच्छी खबर आई है. कोर्ट के आदेश के बाद तस्करों के कब्जे से छुड़ाए गए 66 कछुए और घड़ियालों को वापस चंबल नदी में छोड़ दिया गया. 4 महीने तक इन जीवों को हैचरी में रखा गया था. यह सफलता वन्यजीव संरक्षण के लिए एक बड़ी जीत है और तस्करों के खिलाफ सख्त संदेश भी है. वन विभाग ने जनता से अपील की है कि वे वन्यजीवों की सुरक्षा में सहयोग करें और तस्करी जैसे अपराधों को रोकने में मदद करें.

वन विभाग ने 66 वन्यजीवों को तस्करों से बचाया था

मामला 4 महीने पुराना है. बीती जुलाई में शिवपुरी वन विभाग की एसटीएफ टीम को चंबल से कछुए और घड़ियाल के बच्चों की तस्करी की सूचना मिल रही थी. वन विभाग द्वारा मुखबिरों को एक्टिव किया गया. 12 जुलाई को शिवपुरी एसटीएफ ने जौरा कस्बे के पास से एक कार को जब्त किया, इसमें बटागुर प्रजाति के 36 कछुए और 30 घड़ियालों के बच्चे तस्करी कर ले जाए जा रहे थे.

तस्करों से छुड़ाए गए 66 घड़ियाल और कछुओं को चंबल नदी में छोड़ा गया (ETV Bharat)

जब्ती के बाद सभी कछुओं और घड़ियालों को विशेष न्यायालय शिवपुरी में पेश किया गया था. कोर्ट ने इन्हें सुरक्षित चंबल नदी में छोड़ने का आदेश दिया. जिसके बाद वन्यजीवों को देवरी हैचिंग सेंटर में रखा गया. 5 महीने की देखरेख के बाद अब कोर्ट के आदेश के बाद सभी जीवों को चंबल नदी में छोड़ दिया गया. वन विभाग चंबल नदी का जल स्तर सामान्य होने का इंतजार कर रहा था.

Chambal released Batagur turtles
वन विभाग की टीम ने जीवों को रिलीज किया (ETV Bharat)

कोर्ट के आदेश के बाद सभी को नदी में छोड़ा गया

चंबल घड़ियाल सेंचुरी के अधीक्षक श्याम सिंह चौहान और गेम रेंजर रिंकी आर्य ने रविवार को राजघाट पुल के पास जाकर इन 66 कछुए और घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा. श्याम सिंह चौहान ने बताया कि "देवरी घड़ियाल केंद्र में इनको सुरक्षित रखा गया था. अब कोर्ट के आदेश के बाद चंबल नदी में छोड़ दिया गया है."

Chambal released Gharials
चंबल नदी में छोड़े गये घड़ियाल (ETV Bharat)

चंबल के 24 एलिगेटरों का नया ठिकाना बना सीधी का सोन घड़ियाल अभयारण्य, फिर बढ़ेगी रौनक

वन विभाग ने स्थानीय लोगों से की अपील

यह कदम न केवल वन्यजीव संरक्षण के लिए जरूरी है, बल्कि तस्करों के खिलाफ सख्त संदेश भी है. वन विभाग ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे वन्यजीवों की सुरक्षा में सहयोग करें और तस्करी जैसी हरकतों पर कड़ी नजर रखें. वन विभाग की इस पहल से चंबल क्षेत्र की जैव विविधता को मजबूती मिलेगी और इन प्रजातियों को जीवित रहने का बेहतर अवसर मिलेगा.

TAGGED:

CHAMBAL RELEASED BATAGUR TURTLES
CHAMBAL RELEASED GHARIALS
MORENA NEWS
GHARIALS TURTLES RELEASED CHAMBAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में खुराक की कमी! बढ़ रहा मांसाहारी जानवरों का कुनबा

हाईकोर्ट में बिश्नोई समाज ने दिखाए काले हिरण का शिकार करता वीडियो, आरोपी की जमानत खारिज

बुरहानपुर में खत्म हुई SIR की टेंशन, युवाओं ने मदद के लिए लगा दिया कैंप, नहीं कटेगा नाम!

सिंगरौली में चोरों का भारी कांड, रातों-रात गायब कर दिया कमर्शियल प्लाजा की रेलिंग और शटर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.