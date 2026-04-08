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चंबल में खनन माफिया खून के प्यासे, मुरैना में गश्ती के दौरान वनरक्षक को ट्रैक्टर से कुचला, मौत

ट्रैक्टर से कुचलकर वनरक्षक की हत्या के बाद लोगों में रोष ( ETV BHARAT )

वन रक्षक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली पर चढ़कर ड्राइवर को पकड़ने का प्रयास किया तो उसने लात मारकर नीचे गिरा दिया. इसके बाद ड्राइवर ने वाहन की रफ्तार तेज कर दी. सड़क पर गिरते ही ट्रॉली का पहिया वन रक्षक के सिर से होकर निकल गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

अम्बाह रेंज की 6 सदस्यीय टीम बुधवार सुबह सरकारी वाहन में सवार होकर गश्त करने के लिए निकली थी. वन विभाग की टीम गश्त करते हुए अम्बाह रोड स्थित रानपुर गांव के पास से गुजर रही थी, तभी सामने से चंबल नदी से रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर आता दिखाई दिया. वनरक्षक हरिकेश गुर्जर ने वाहन से उतरकर ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोकने का प्रयास किया.

मुरैना : बेखौफ रेत माफिया ने बुधवार एक बार फिर खूनी खेला. घटना दिमनी थाना क्षेत्र स्थित रानपुर गांव की है. यहां पर रेत माफिया ने ड्यूटी पर तैनात वनरक्षक को ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचल दिया. उसकी मौके पर ही मौत हो गई. आरोपी चालक वाहन सहित मौके से भाग गया. घटना की सूचना मिलते ही एसपी मुरैना समीर सौरभ और कलेक्टर लोकेश कुमार जागिड़ दलबल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने आरोपी चालक की पहचान कर ली है. उसे पकड़ने के लिए 3 थानों की पुलिस को लगा दिया है.

घटना के बाद आरोपी ड्राइवर ट्रैक्टर लेकर 500 मीटर दूर एक पेट्रोल पंप पर पहुंचा. यहां उसने ट्रॉली में भरी रेत जमीन पर उड़ेल दी और वाहन समेत फरार हो गया. इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. वन विभाग की टीम ने इसकी सूचना आला अधिकारियों को दी. आरोपी ट्रैक्टर चालक का नाम विनोद कोरी है. आरोपी को पकड़ने के लिए दिमनी, अम्बाह तथा माताबसैया थाने की पुलिस लगी हुई हैं. एएसपी सुरेन्द्र पाल सिंह डाबर ने बताया "आरोपी ट्रैक्टर चालक को चिह्नित कर हत्या का मामला दर्ज किया गया है. उसको पकड़ने के लिए पुलिस टीमें लगी हैं."

हत्या का आरोपी ट्रैक्टर चालक (ETV BHARAT)

साल 2016 में भर्ती हुआ था हरिकेश

परिजनों ने बताया कि वर्ष 2016 में हरिकेश वन विभाग में भर्ती हुआ था. उसका एक बेटा 3 साल का और एक डेढ़ साल का है. पीड़ित परिजनों ने मृतक की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति, आरोपियो के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने के साथ ही आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलवाने की मांग की है. मुरैना डीएफओ हरिश्चंद्र बघेल ने दिमनी थाने में आवेदन देकर सोनू चौहान, पवन तोमर और ड्राइवर विनोद कोरी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना के बेटे बंकू उर्फ कप्तान सिंह कंसाना ने पुलिस अधिकारियों से मामले में नामजद एफआईआर दर्ज करने की मांग की. वहीं, मुरैना पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा "घटना बहुत ही निंदनीय है. वह मुख्यमंत्री से बात करेंगे और ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए."

मध्य प्रदेश में खनन माफिया जान लेने पर उतारू

इस घटना ने मार्च 2012 को याद करा दिया. जब मुरैना में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गए आईपीएस अधिकारी को ट्रैक्टर से कुचल कर मार दिया गया था. नरेंद्र कुमार साल 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और चंबल रेंज के बेमोर इलाके में अनुमंडल पुलिस अधिकारी के पद पर तैनात थे.

3 माह पहले शहडोल में तहसीलदार को भी कुचलने की कोशिश की गई थी. शहडोल के ब्यौहारी में रेत माफिया ने तहसीलदार शनि द्विवेदी की सरकारी बोलेरो को जानबूझकर टक्कर मारकर कुचलने की कोशिश की थी. इसके बाद सड़क पर रेत फैलाकर अफसर की जान और खतरे में डाल दी.