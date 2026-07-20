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चंबल की ट्विंस गर्ल एंजल-प्रांजल की आवाज का जादू, टीवी रियलिटी शो में सिलेक्शन

एंड टीवी पर प्रसारित टीवी रियलटी शो इंडियाज टैलेंट फाइट सीजन-6 में मुरैना की एंजल और प्रांजल परमार से पूरे मध्य प्रदेश को उम्मीदें.

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मुरैना की सुरमयी ट्विंस गर्ल एंजल व प्रांजल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 7:41 PM IST

3 Min Read
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मुरैना : शहर की दो बेटियों ने अपनी आवाज के दम पर पूरे चंबल का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है. शहर की शिव शक्ति विहार कॉलोनी की जुड़वां बहनें एंजल और प्रांजल परमार अब टीवी रियलिटी शो 'इंडियाज टैलेंट फाइट सीजन-6' में अपनी गायिकी का जादू बिखेरेंगी. शहर में ट्विंस गर्ल के नाम से पहचान बना चुकी दोनों बहनें बचपन से ही संगीत की साधना कर रही हैं. परिवार के सहयोग और लगातार मेहनत ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है.

दर्शकों से उत्साह बढ़ाने का आग्रह

मुरैना की एंजल और प्रांजल परमार की आवाज का जादू 20 जुलाई की रात देशभर के दर्शक देख सकेंगे. मुरैना ही नहीं, पूरा चंबल उनकी कामयाबी की दुआ कर रहा है और सभी को उम्मीद है कि ये दोनों बहनें अपने सुरों से राष्ट्रीय मंच पर भी नई पहचान बनाएंगी. दोनों बहनों की इस सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत, नियमित रियाज और पिता सौरभ परमार का अटूट विश्वास है. करीब 15 साल पहले जब जुड़वां बेटियों का जन्म हुआ था, तब कुछ लोगों ने बेटे के न होने पर तंज कसे थे. लेकिन सौरभ परमार ने समाज की बातों पर ध्यान देने के बजाय अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने का फैसला किया.

5 साल की उम्र से सीख रही हैं संगीत

सौरभ परमार ने बचपन से ही दोनों बेटियों को संगीत सीखने का अवसर दिया और महज 5 वर्ष की उम्र में उनकी विधिवत संगीत शिक्षा शुरू करा दी. वर्तमान में सरस्वती शिशु मंदिर की कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली एंजल और प्रांजल पिछले दस वर्षों से लगातार संगीत का अभ्यास कर रही हैं. शहर और आसपास आयोजित कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दोनों अपनी मधुर आवाज से श्रोताओं की खूब तालियां बटोर चुकी हैं. इसी पहचान ने उन्हें 'ट्विंस गर्ल' के नाम से लोकप्रिय बना दिया. राष्ट्रीय मंच तक पहुंचना दोनों बहनों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे मुरैना और चंबल अंचल के लिए गौरव का क्षण माना जा रहा है.

बेटियों पर किए गए विश्वास का परिणाम

सौरभ परमार का कहना है "यह किसी चमत्कार का नहीं, बल्कि लगातार मेहनत, अनुशासन और बेटियों पर किए गए भरोसे का परिणाम है. अब सभी की निगाहें 20 जुलाई सोमवार की रात 11:55 बजे होने वाले प्रसारण पर टिकी हैं." मुरैना के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि एंजल और प्रांजल अपनी सुरीली आवाज से पूरे देश का दिल जीतेंगी और चंबल की प्रतिभा को राष्ट्रीय पहचान दिलाएंगी.

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