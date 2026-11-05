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गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा चंबल का ललितपुरा जंगल, डकैत कल्ली गुर्जर पुलिस से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

डकैत कल्ली गुर्जर को लेकर जिला अस्पताल पहुंची पुलिस ( ETV BHARAT )

मुरैना : चंबल में आतंक का पर्याय बने 80 हजार के इनामी डकैत कल्ली गुर्जर को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिल गई. चार जिलों में दहशत फैलाने वाले कल्ली गुर्जर को पुलिस ने ललितपुरा के पहाड़ी जंगल में हुए शॉर्ट एनकाउंटर के बाद दबोच लिया. पुलिस और डकैतों के बीच ताबड़तोड़ गोलियां चली. जवाबी फायरिंग में कल्ली गुर्जर के पैर में गोली लगी.

इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया. उसके साथी अजय गुर्जर को भी गिरफ्तार किया गया है. दोनों के कब्जे से दो रायफल, एक पिस्टल और 50 से अधिक जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. घायल कल्ली और उसके साथी को जिला अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया है.