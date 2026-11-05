गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा चंबल का ललितपुरा जंगल, डकैत कल्ली गुर्जर पुलिस से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार
मुरैना पुलिस ने आखिरकार चंबल में दहशत का दूसरा नाम 80 हजार के इनामी डकैत कल्ली गुर्जर को दबोच लिया. ओमप्रकाश गोले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 4:50 PM IST
मुरैना : चंबल में आतंक का पर्याय बने 80 हजार के इनामी डकैत कल्ली गुर्जर को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिल गई. चार जिलों में दहशत फैलाने वाले कल्ली गुर्जर को पुलिस ने ललितपुरा के पहाड़ी जंगल में हुए शॉर्ट एनकाउंटर के बाद दबोच लिया. पुलिस और डकैतों के बीच ताबड़तोड़ गोलियां चली. जवाबी फायरिंग में कल्ली गुर्जर के पैर में गोली लगी.
इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया. उसके साथी अजय गुर्जर को भी गिरफ्तार किया गया है. दोनों के कब्जे से दो रायफल, एक पिस्टल और 50 से अधिक जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. घायल कल्ली और उसके साथी को जिला अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया है.
ललितपुरा के जंगल में 26 राउंड चली गोलियां
मुरैना एसपी धर्मराज मीना के अनुसार "बानमौर थाना प्रभारी दीपेंद्र यादव को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कल्ली गुर्जर अपने आधा दर्जन साथियों के साथ पहाड़ी गांव के पीछे ललितपुरा के जंगल में छिपा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस टीमों ने जंगल की ओर कूच किया और कल्ली गुर्जर गैंग की घेराबंदी की. पुलिस टीम को देखते ही बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. बदमाशों ने करीब 20 राउंड गोलियां चलाईं, जबकि पुलिस ने जवाब में आधा दर्जन फायर किए."
मुरैना जिला अस्पताल के कैदी वार्ड में इलाज
एसपी धर्मराज मीना ने बताया "जवाबी कार्रवाई में कल्ली गुर्जर के पैर में गोली लगी. इससे वह जमीन पर गिर पड़ा. उसे घायल देखकर उसके साथी जंगल की आड़ लेकर भाग निकले. पुलिस ने कल्ली को दबोचने के साथ उसके साथी अजय गुर्जर को भी गिरफ्तार कर लिया. अजय गुर्जर लहर गांव का निवासी है. घायल कल्ली और अजय को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सुरक्षा की दृष्टि से दोनों को कैदी वार्ड में शिफ्ट किया गया है."
80 हजार रुपये का इनामी कल्ली गुर्जर लंबे समय से पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था. उसके खिलाफ मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर समेत विभिन्न जिलों में लूट, डकैती, अपहरण, हत्या और चोरी जैसे गंभीर अपराधों के कुल 20 मामले दर्ज हैं. मुठभेड़ के दौरान भाग निकले अन्य बदमाशों की तलाश में पुलिस ने जंगल में सर्चिंग तेज कर दी है.
कल्ली गुर्जर के डकैत बनने की कहानी
कल्ली गुर्जर के डकैत बनने की कहानी चंबल के बीहड़ों में ही लिखी गई. शुरुआती दौर में वह डकैत गुड्डा गुर्जर के गिरोह से जुड़ा और लूट, डकैती व अपहरण जैसी वारदातों में शामिल रहा. वर्ष 2022 में भंवरपुरा के जंगलों में पुलिस की गुड्डा गैंग से मुठभेड़ हुई. पुलिस ने गुड्डा को पकड़ लिया, लेकिन कल्ली फायरिंग करते हुए भाग निकला. इसके बाद उसने खुद का गिरोह खड़ा कर मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी के जंगलों में अपना ठिकाना बना लिया.
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एकतरफा प्यार से लेकर हाईवे पर टेरर टैक्स तक
कल्ली गुर्जर के आतंक की कहानी लगातार सुर्खियों में रही. इसी साल मुरैना के नाबालिग लड़की से एकतरफा प्यार के चलते उसके परिवार को बंदूक की दम पर धमकाने और 'डोली नहीं उठी तो गोली चलेगी' कहने से वह सुर्खियों में आया. मार्च 2025 में आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर दिल्ली से भोपाल जा रहे कंटेनर ट्रक को रोककर टेरर टैक्स मांगने और रकम नहीं मिलने पर गोलियां चलाकर 12 टायर फोड़ने की घटना ने उसकी दहशत बढ़ा दी. 22 सितंबर 2026 को मुरैना जेल में बंद छोटे भाई जोगेंद्र की बैरक बदलने से नाराज होकर जेल उप अधीक्षक सुनील कुमार शर्मा को फोन पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी उस पर लगा.