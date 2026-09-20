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मुरैना की इंफ्लुएंसर राखी गिरफ्तार, जातिगत वैमनस्य फैलाने के आरोप के बाद कार्रवाई

मुरैना : मध्यप्रदेश के चंबल इलाके में सोशल मीडिया की एक पोस्ट ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर राखी सिकरवार के खिलाफ मुरैना जिले के पोरसा थाने में मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि कुछ दिन पहले फेसबुक पर विभिन्न जातियों, समाज और महिलाओं पर राखी ने आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए पोस्ट डाली थी. जिसके बाद करणी सेना के विष्णु सिंह तोमर की शिकायत पर राखी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. शिकायतकर्ताओं का कहना था कि पोस्ट से सामाजिक और धार्मिक सौहार्द बिगड़ सकता था. राखी पर पहले भी सोशल मीडिया पर अन्य वर्गों को लेकर अमर्यादित भाषा इस्तेमाल करने के आरोप लग चुके हैं.

सवर्ण और दलितों के बीच वैमनस्य फैलाने के आरोप

एफआईआर के मुताबिक करणी सेना के जिला अध्यक्ष विष्णु सिंह तोमर ने पोरसा थाने में बताया कि इंफ्लुएंसर राखी द्वारा लंबे समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विभिन्न जाति-वर्गों को निशाना बनाकर आपत्तिजनक कमेंट और गाली-गलौज वाले वीडियो पोस्ट किए जा रहे थे. राखी के पोस्ट से सवर्ण और दलितों के बीच वैमनस्य फैलाने की कोशिश की जा रही थी. ऐसे कंटेंट से सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने और जातिगत तनाव बढ़ने की आशंका थी. इस मामले में मुरैना शहर के सामाजिक कार्यकर्ता व कांग्रेस आरटीआई विभाग के जिला अध्यक्ष गौरव चतुर्वेदी ने भी राखी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की.

महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग