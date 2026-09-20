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मुरैना की इंफ्लुएंसर राखी गिरफ्तार, जातिगत वैमनस्य फैलाने के आरोप के बाद कार्रवाई

सोशल मीडिया पोस्ट पर मुरैना में बड़ा बवाल, करणी सेना की शिकायत पर इंफ्लुएंसर राखी सिकरवार गिरफ्तार. ओमप्रकाश गोले की रिपोर्ट.

MORENA RAKHI SIKARWAR
सांकेतिक तस्वीर (Source- AP)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 6:54 AM IST

3 Min Read
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मुरैना : मध्यप्रदेश के चंबल इलाके में सोशल मीडिया की एक पोस्ट ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर राखी सिकरवार के खिलाफ मुरैना जिले के पोरसा थाने में मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि कुछ दिन पहले फेसबुक पर विभिन्न जातियों, समाज और महिलाओं पर राखी ने आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए पोस्ट डाली थी. जिसके बाद करणी सेना के विष्णु सिंह तोमर की शिकायत पर राखी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. शिकायतकर्ताओं का कहना था कि पोस्ट से सामाजिक और धार्मिक सौहार्द बिगड़ सकता था. राखी पर पहले भी सोशल मीडिया पर अन्य वर्गों को लेकर अमर्यादित भाषा इस्तेमाल करने के आरोप लग चुके हैं.

सवर्ण और दलितों के बीच वैमनस्य फैलाने के आरोप

एफआईआर के मुताबिक करणी सेना के जिला अध्यक्ष विष्णु सिंह तोमर ने पोरसा थाने में बताया कि इंफ्लुएंसर राखी द्वारा लंबे समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विभिन्न जाति-वर्गों को निशाना बनाकर आपत्तिजनक कमेंट और गाली-गलौज वाले वीडियो पोस्ट किए जा रहे थे. राखी के पोस्ट से सवर्ण और दलितों के बीच वैमनस्य फैलाने की कोशिश की जा रही थी. ऐसे कंटेंट से सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने और जातिगत तनाव बढ़ने की आशंका थी. इस मामले में मुरैना शहर के सामाजिक कार्यकर्ता व कांग्रेस आरटीआई विभाग के जिला अध्यक्ष गौरव चतुर्वेदी ने भी राखी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की.

महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग

करणी सेना के विष्णु सिंह तोमर द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक, 10 सितंबर को अम्बाह क्षेत्र के खांद का पुरा गांव निवासी राखी सिकरवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विभिन्न जाति-वर्गों को निशाना बनाते हुए वीडियो पोस्ट किए. आरोप है कि इन पोस्ट में उसने महिलाओं को लेकर भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया. विष्णु सिंह तोमर ने पुलिस से कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ऐसे कंटेंट से दो जातियों के बीच हिंसा हो सकती है, ऐसे में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई हो.

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मामले की जानकारी एसपी तक पहुंचने के बाद पुलिस अधीक्षक ने पोरसा थाना प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके बाद पुलिस ने राखी सिकरवार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. पोरसा थाना प्रभारी जयदीप भदौरिया ने कहा, '' विष्णु सिंह तोमर की शिकायत पर सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर राखी सिकरवार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. मामले की जांच जारी है. सोशल मीडिया पोस्ट और संबंधित तथ्यों की पड़ताल की जा रही है. जांच के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.''

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