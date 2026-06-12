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चंबल नदी से अवैध रेत खनन करने माफिया ने ईजाद की गजब की देसी तकनीक डोमी

अवैध खनन करने के लिए रेत माफिया ने नया तरीका खोजा है. इस जुगाड़ का नाम है डोमी. ट्रैक्टर के 4 ट्यूब पर प्लाई बोर्ड चिपकाकर डोम बनाई जाती है. मजदूर इस पर बैठकर चंबल की बीच धार से रेत का अवैध उत्खनन कर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में भरते हैं.

मुरैना : सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन चंबल में रेत खनन बंद होने का दावा कर रहे हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर दौड़ रहे एक वीडियो ने प्रशासन के दावों पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि चंबल नदी से दिनदहाड़े रेत खनन किया जा रहा है. हउआ घाट का वीडियो आते ही मुरैना एसपी ने थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया है. साथ ही कलेक्टर और एसपी ने देर रात तक चंबल के घाटों का निरीक्षण किया.

सबलगढ़ के हउआ घाट पर रेत माफिया बेखौफ होकर चंबल नदी से अवैध उत्खनन कर रहे हैं और धड़ल्ले से रेत का परिवहन भी जारी है. रेत माफिया डोमी मशीनों की मदद से चंबल नदी से धड़ल्ले से रेत निकालते और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में भरकर ले जाते दिखाई दे रहे हैं. स्थानीय लोगों का दावा है कि हउआ घाट सबलगढ़ थाने से महज 8 से 10 किलोमीटर दूर स्थित है, लेकिन इसके बावजूद यहां खुलेआम अवैध खनन जारी है.

माफिया दिन-रात सैकड़ों ट्रॉलियों में रेत निकालकर आसपास के क्षेत्रों में डंप करते हैं और बाद में उसे बेचने के लिए रवाना कर देते हैं. अनुमान है कि प्रतिदिन 700 से 800 ट्रॉली रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है.

चंबल नदी में उतरी सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली (ETV BHARAT)

थाना प्रभारी को किया लाइन अटैच

पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना ने सबलगढ़ थाना प्रभारी राजकुमारी परमार को तत्काल लाइन अटैच कर दिया है. कलेक्टर लोकेश कुमार जागिड़ ने दावा किया है "चंबल नदी में वर्तमान में अवैध उत्खनन बंद है और जो वीडियो चल रहा है, वह पुराना है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद चंबल नदी में अवैध रेत खनन पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है."

रेत खनन रोकने के लिए मुरैना कलेक्टर व एसपी सख्त (ETV BHARAT)

कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ और एसपी धर्मराज मीणा ने बीती देर रात स्वयं मैदान में उतरकर चंबल घाटों की हकीकत परखी. रात करीब 2 बजे दोनों अधिकारी अपने काफिले के साथ बन चौकी, सिकरौदा नहर स्थित एसएएफ चेकिंग पॉइंट, राजघाट चंबल पुल, कुल्हाड़ा घाट और गढ़ोरा घाट पहुंचे. निरीक्षण के दौरान सभी स्थानों पर एसएएफ जवान मुस्तैदी से ड्यूटी करते मिले. अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के साथ आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए.