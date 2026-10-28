चंबल में अवैध खनन रोकेगा AI, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान मिलकर अपनाएंगे हाईटेक तकनीक
चंबल नदी में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन सख्त, माफियाओं की तीसरी आंख से घेराबंदी, MP, UP और राजस्थान मिलकर रणनीति किया तैयार. ओपी गोले-की-रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 1:22 PM IST
मुरैना: चंबल के रेत माफियाओं की अब खैर नहीं है. तीन राज्यों ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है, जिससे अवैध रेत उत्खनन करने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश के अधिकारियों ने मुरैना के देवरी घड़ियाल केंद्र में बड़ी रणनीति बनाई है. सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की समीक्षा बैठक में चंबल नदी से अवैध रेत उत्खनन रोकने के लिए एआई पर आधारित सर्विलांस सिस्टम लगाने की बात कही गई है.
सीईसी सदस्य सुनील लिमाये ने 16 वन चौकियां स्थापित करने, कैमरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टावरों से रेत माफियाओं की गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं. तीनों राज्यों की टीमें संयुक्त जांच करेंगी और अवैध खनन की सूचनाएं साझा करेंगी. इसके अलावा हर तीन महीने में अंतरराज्यीय बैठक होगी. अब बड़ा सवाल है कि क्या यह रणनीति चंबल में रेत माफिया का साम्राज्य खत्म कर पाएगी?
चंबल के प्रतिबंधित क्षेत्र में बढ़ेगी निगरानी
मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश, तीन राज्यों की सीमाओं का फायदा उठाकर अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण करने वालों पर अब संयुक्त कार्रवाई की रणनीति बनाई गई है. मंगलवार को मुरैना के देवरी घड़ियाल केंद्र में सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की अंतरराज्यीय समन्वय बैठक हुई. इसमें सीईसी सदस्य सुनील लिमाये और पी. कथिरवेल पहुंचे. बैठक में मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़, एसपी धर्मराज मीणा शामिल हुए. इसके अलावा राजस्थान के भिंड और धौलपुर के कलेक्टर-एसपी सहित तीनों राज्यों के वन, खनिज और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. सुनील लिमाये ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पुलिस, वन, राजस्व, खनिज और परिवहन विभाग आपसी तालमेल से रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करें. चंबल के प्रतिबंधित क्षेत्र में निगरानी और सख्त करने पर जोर दिया गया.
18 पॉइंट पर 36 CCTV कैमरों से निगरानी
समीक्षा बैठक के दौरान मुरैना डीएफओ हरिश्चंद्र बघेल ने वन विभाग की उपलब्धियों और निगरानी व्यवस्था की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि चंबल घड़ियाल सेंचुरी के प्रतिबंधित क्षेत्र पर नजर रखने के लिए 18 पॉइंट पर 36 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इन कैमरों के माध्यम से संवेदनशील क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों की निगरानी की जा रही है.
AI सर्विलांस सिस्टम स्थापित
रेत माफियाओं की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चंबल नदी के रिठौरा घाट में करीब सवा करोड़ रु की लागत से एआई सर्विलांस सिस्टम स्थापित किया गया है. यह आधुनिक तकनीक से लैस सिस्टम आसपास के लगभग पांच किलोमीटर के क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम बताया गया है. दावा है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि या अनधिकृत प्रवेश होने पर सिस्टम सायरन के जरिए अधिकारियों को अलर्ट करेगा और संबंधित स्थान की सटीक लोकेशन उपलब्ध कराने में मदद करेगा.
चंबल नदी में घड़ियालों का संरक्षण
चंबल नदी घड़ियालों के संरक्षण और अवैध रेत उत्खनन पर रोक लगाने के लिहाज से संवेदनशील है. ऐसे में तीन राज्यों के अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक और एआई सर्विलांस जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अब देखना होगा कि कैमरों और एआई आधारित निगरानी व्यवस्था से रेत माफियाओं की गतिविधियों पर कितनी प्रभावी रोक लग पाती है.
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चंबल नदी के प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए अब निर्माण कार्यों में प्राकृतिक रेत का विकल्प तलाशा जा रहा है. मुरैना में एम-सैंड की 39 खदानें स्वीकृत की गई हैं, जबकि सिंध नदी की रेत के भंडारण के लिए 18 लाइसेंस जारी हुए हैं. अधिकारियों को एम-सैंड के फायदे आम लोगों तक पहुंचाने और सरकारी निर्माण विभागों को इसके इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश मिले हैं. वर्तमान में 10 करोड़ रु से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों में एम-सैंड का उपयोग किया जा रहा है. इससे प्राकृतिक रेत की मांग घटने और चंबल के पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.