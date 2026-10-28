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चंबल में अवैध खनन रोकेगा AI, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान मिलकर अपनाएंगे हाईटेक तकनीक

रेत माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन की रणनीति तैयार ( ETV Bharat )

मुरैना: चंबल के रेत माफियाओं की अब खैर नहीं है. तीन राज्यों ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है, जिससे अवैध रेत उत्खनन करने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश के अधिकारियों ने मुरैना के देवरी घड़ियाल केंद्र में बड़ी रणनीति बनाई है. सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की समीक्षा बैठक में चंबल नदी से अवैध रेत उत्खनन रोकने के लिए एआई पर आधारित सर्विलांस सिस्टम लगाने की बात कही गई है.

सीईसी सदस्य सुनील लिमाये ने 16 वन चौकियां स्थापित करने, कैमरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टावरों से रेत माफियाओं की गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं. तीनों राज्यों की टीमें संयुक्त जांच करेंगी और अवैध खनन की सूचनाएं साझा करेंगी. इसके अलावा हर तीन महीने में अंतरराज्यीय बैठक होगी. अब बड़ा सवाल है कि क्या यह रणनीति चंबल में रेत माफिया का साम्राज्य खत्म कर पाएगी?