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चंबल में पहली बार खनन माफिया दहशत में, सारे गुर्गे भी अंडरग्राउंड, 19 लोग जिलाबदर

चंबल में अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई. मुरैना कलेक्टर व एसपी ने छेड़ी मुहिम. खनन माफिया छुपने को मजबूर.

Morena action on Mining Mafia
चंबल में पहली बार खनन माफिया के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 12:11 PM IST

4 Min Read
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मुरैना : दशकों से अवैध खनन के लिए कुख्यात चंबल इलाके की फिजां पहली बार बदली-बदली सी दिख रही है. यहां खनन माफिया इतने बेलगाम हो चुके हैं कि पुलिस व प्रशासन के अफसरों पर जानलेवा हमला करने से नहीं कतराते. चंबल को खोखला करने पर तुले खनन माफिया में पहली बार दहशत का माहौल दिख रहा है. जब से मुरैना जिले की कमान कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ और एसपी धर्मराज मीणा ने संभाली, तभी से खनन माफिया और उनके गुर्गों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है. खनन माफिया से मिले हुए पुलिस कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गई है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बदली तस्वीर

सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद मुरैना की चंबल नदी क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन लगातार कार्रवाई में जुटा है. राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के प्रतिबंधित क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे रेत माफिया के नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए जिला प्रशासन ने 19 आरोपियों को जिलाबदर कर दिया है. पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यह कठोर कदम उठाया. अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन में संलिप्त पाए गए लोगों पर कई प्रकरण दर्ज थे.

Morena action on Mining Mafia
अवैध खनन में लिप्त 19 लोगों को किया जिलाबदर (ETV BHARAT)

5 जिलों में नहीं आ सकेंगे जिलाबदर

प्रशासन द्वारा सोमवार को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी 19 आरोपियों को एक वर्ष के लिए मुरैना सहित ग्वालियर, भिंड, श्योपुर और शिवपुरी जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश हैं. आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. जिला प्रशासन और पुलिस ने स्पष्ट किया है कि चंबल अभ्यारण्य जैसे संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई और अधिक तीखे अंदाज में जारी रहेगी.

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चंबल में पहली बार खनन माफिया दहशत में (ETV BHARAT)

कलेक्टर व एसपी खुद कर रहे निरीक्षण

कलेक्टर और एसपी ने देर रात तक चंबल के घाटों का लगातार निरीक्षण करना शुरू किया और ये जारी है. इस कारण खनिज विभागस वन विभाग के साथ ही राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के अफसर सचेत रहने लगे हैं. कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने कहा "पर्यावरण और वन्यजीवों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है." एसपी धर्मराज मीणा ने चेतावनी दी "रेत माफिया के खिलाफ अभियान लगातार और सख्ती से चलता रहेगा."

इन लोगों को किया जिला बदर

जिलाबदर की कार्रवाई के तहत प्रशासन ने अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन में संलिप्त 19 व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है. जारी सूची के अनुसार रामनिवास पुत्र हरिकंठ गुर्जर निवासी जैतपुर गांव, रनवीर पुत्र भगवान सिंह गुर्जर निवासी जैतपुर, डरूआ पुत्र नारायण सिंह गुर्जर निवासी जैतपुर, साहब सिंह पुत्र ब्रखभान सिंह गुर्जर निवासी कैमरा, सुल्तान पुत्र सोवरन गुर्जर निवासी जैतपुर, केशव पुत्र बलवीर सिंह निवासी नायकपुरा, भरत पुत्र सोनेराम गुर्जर निवासी पिपरई, बालिस्टर पुत्र सियाराम गुर्जर निवासी कैमरा, धारा सिंह पुत्र गोधन सिंह गुर्जर निवासी कैथरी, माखन पुत्र जगदीश गुर्जर निवासी कैमरा, टाइगर उर्फ भूपेन्द्र पुत्र लाखन सिंह गुर्जर निवासी कैमरा, भवूती पुत्र हाकिम गुर्जर निवासी जैतपुर, चीकू पुत्र संतोष गुर्जर निवासी बंधा, ऑफिसर पुत्र रघुनाथ सिंह गुर्जर निवासी बंधा, शेरा उर्फ जबरा पुत्र सरूपा उर्फ रामस्वरूप गुर्जर निवासी पचोखरा, पप्पू पुत्र कप्तान सिंह गुर्जर निवासी बंधा, बादशाह पुत्र रमेश गुर्जर निवासी पचोखरा, ओमवीर पुत्र रामहेत गुर्जर निवासी हेतमपुर ओर नागेन्द्र पुत्र रामप्रकाश गुर्जर निवासी कैमरा गांव शामिल हैं.

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