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किसान ने गेहूं-बाजरा से किया किनारा, अब गेंदा फसल से एक बीघा में 55 हजार मुनाफा

गेंदे की खेती से एक बीघा में 55 हजार मुनाफा ( ETV BHARAT )

बनवारी लाल ने शुरुआत में महज 10 बिस्वा जमीन पर गेंदे की खेती की. पहली फसल से बेहतर मुनाफा मिला तो उनका भरोसा बढ़ गया. अगले साल उन्होंने एक बीघा में गेंदा लगाया. किसान बनवारी लाल के मुताबिक "एक बीघा से करीब 70 से 80 हजार रुपए की आमदनी हुई. करीब 25 हजार रुपए लागत निकालने के बाद उन्हें लगभग 55 हजार रुपए का शुद्ध मुनाफा मिला. गेंदे की खेती से हुई आमदनी गेहूं और बाजरा की तुलना में दोगुनी से अधिक रही."

जौरा तहसील के कांसपुरा गुड आसान गांव के किसान बनवारी लाल कुशवाह ने आमदनी बढ़ाने का नया रास्ता खोज लिया है. करीब 5 साल पहले तक उनकी खेती गेहूं और बाजरा तक सीमित थी. मेहनत और लागत के मुकाबले कम आमदनी ने उन्हें खेती का तरीका बदलने के लिए प्रेरित किया. बनवारी लाल को उद्यानिकी विभाग के संपर्क में आने के बाद फसल विविधीकरण और गेंदे की व्यावसायिक खेती की जानकारी मिली.

फूलों की खेती ने न सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ाई, बल्कि आसपास के किसानों के सामने कम जमीन में बेहतर कमाई का विकल्प भी रखा. बदलती खेती और बढ़ती लागत के दौर में बनवारी लाल का प्रयोग चंबल के उन किसानों के लिए खास संदेश है, जो खेती से आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते तलाश रहे हैं.

मुरैना : जौरा क्षेत्र के एक किसान ने खेती का अंदाज बदलकर नई मिसाल कायम की है. कांसपुरा गुड आसान गांव के 55 वर्षीय बनवारी लाल कुशवाह ने पारंपरिक फसलों के साथ गेंदे की व्यावसायिक खेती को अपनाया. एक बीघा जमीन में गेंदा उगाकर उन्होंने करीब 55 हजार रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया.

चंबल में अब फूलों की खेती (ETV BHARAT)

फसल चक्र को समझने लगे किसान

किसान बनवारी लाल कुशवाह का कहना है "इसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे इसका रकबा बढ़ाया और अब अलग-अलग समय में 2 से 5 बीघा तक गेंदे की खेती कर रहे हैं. गेंदे की खेती सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, बल्कि फसल चक्र के लिहाज से भी फायदेमंद साबित हो रही है. जुलाई में लगाए गए गेंदे के पौधों से अक्टूबर से दिसंबर तक फूल मिलते हैं."

उन्होंने बताया "उत्पादन खत्म होने के बाद वे उसी खेत में गेहूं की बोवनी कर देते हैं. इससे एक ही खेत से नकदी फसल के साथ अनाज भी प्राप्त हो जाता है. मानसून के दौरान सिंचाई की जरूरत कम पड़ती है, जबकि अक्टूबर-नवंबर में करीब 15 दिन के अंतराल पर पानी देना पर्याप्त रहता है. फूलों की बढ़ती मांग के चलते बाजार में अच्छे दाम मिल रहे हैं. वे मुरैना, ग्वालियर और आगरा में फूल बेचते हैं, जहां करीब 60 रुपए किलो तक भाव मिल जाता है."

उद्यानिकी विभाग की मदद लें किसान

मुरैना उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के सहायक संचालक अशोक कौशिक ने बताया "जिले के किसान पारंपरिक और स्थानीय फसलों पर निर्भर रहते हैं. विभाग द्वारा किसानों को धीरे-धीरे अधिक मुनाफे वाली नई फसलों की ओर प्रेरित किया जा रहा है. कांसपुरा गांव के किसान बनवारी लाल कुशवाह को भी प्रेरित किया था. उसी का नतीजा है कि मुनाफा मिलने के बाद अब वह एक बीघा में गेंदे की फसल कर रहे हैं. उन्हें देखकर गांव के कुछ अन्य किसानों ने भी गेंदे की खेती शुरू की है. हमारा प्रयास है कि मुरैना के किसान स्थानीय फसल के साथ मुनाफे वाली अन्य फसलें भी उगायें."

अन्य किसान भी फूलों की खेती की ओर

कांसपुरा गांव के किसान मोहन कुशवाह ने बताया "बनवारी लाल द्वारा गेंदे की खेती से होने वाले मुनाफे के बारे में बताया गया. इसका फायदा अब दिखाई दे रहा है. मैं भी दो साल से बाजरा और गेहूं की खेती के साथ गेंदे की खेती कर रहा हूं. इस वर्ष एक बीघा जमीन में गेंदा लगाया है. इस खेती से होने वाले लाभ को देखकर आसपास के गांवों में रहने वाले हमारे रिश्तेदार भी गेंदे की खेती करने की बात कर रहे हैं."