ETV Bharat / state

मुरैना के गांवों तक पहुंच रहे पानी के शिकारी, आधी रात को मचा कोहराम, साढ़े 3 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन

मुरैना के गांवों तक पहुंच रहे पानी के शिकारी ( ETV Bharat )

मुरैना: मुरैना जिले के खुलावली गांव में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अचानक एक मगरमच्छ दिखाई दिया. गांव में मगरमच्छ की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत फैल गई. आधी रात को मगरमच्छ निकलने की खबर मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद शुरू हुआ मगरमच्छ को पकड़ने का चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन. करीब साढ़े तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया. इसके बाद उसे चंबल नदी के राजघाट पुल के पास पानी में छोड़ दिया गया. मगरमच्छ पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.

दरअसल, चंबल नदी में मगरमच्छों की बढ़ती संख्या अब आसपास के गांवों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है. नदी के पानी में रहने वाले मगरमच्छ अब खेत-खलिहानों और आबादी वाले इलाकों तक पहुंचने लगे हैं. मुरैना के खुलावली गांव में रविवार-सोमवार की दरमियानी रात एक मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. रात के सन्नाटे में गांव के पास मगरमच्छ की मौजूदगी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी. ग्रामीणों को अनहोनी का डर सताने लगा. घटना जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के खुलावली गांव की है.