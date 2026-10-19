मुरैना के गांवों तक पहुंच रहे पानी के शिकारी, आधी रात को मचा कोहराम, साढ़े 3 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन

मुरैना के गांवों तक पहुंच रहे पानी के शिकारी, आधी रात को मचा कोहराम, साढ़े 3 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन
मुरैना के खुलावली गांव में आधी रात मगरमच्छ का आतंक, चंबल में बढ़ती तादाद ने बढ़ाई चिंता. रिपोर्ट ओपी गोले
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 8:13 PM IST
मुरैना: मुरैना जिले के खुलावली गांव में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अचानक एक मगरमच्छ दिखाई दिया. गांव में मगरमच्छ की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत फैल गई. आधी रात को मगरमच्छ निकलने की खबर मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद शुरू हुआ मगरमच्छ को पकड़ने का चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन. करीब साढ़े तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया. इसके बाद उसे चंबल नदी के राजघाट पुल के पास पानी में छोड़ दिया गया. मगरमच्छ पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.
दरअसल, चंबल नदी में मगरमच्छों की बढ़ती संख्या अब आसपास के गांवों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है. नदी के पानी में रहने वाले मगरमच्छ अब खेत-खलिहानों और आबादी वाले इलाकों तक पहुंचने लगे हैं. मुरैना के खुलावली गांव में रविवार-सोमवार की दरमियानी रात एक मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. रात के सन्नाटे में गांव के पास मगरमच्छ की मौजूदगी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी. ग्रामीणों को अनहोनी का डर सताने लगा. घटना जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के खुलावली गांव की है.
करीब साढ़े तीन घंटे तक चला मगरमच्छ रेस्क्यू ऑपरेशन
रविवार-सोमवार की दरमियानी रात गांव में साला चौकी के पास मगरमच्छ दिखाई दिया. ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी. रात करीब 12:30 बजे वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. मगरमच्छ को सुरक्षित काबू में करना वनकर्मियों के लिए चुनौती बन गया. टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी. करीब साढ़े तीन घंटे तक चले अभियान के बाद मगरमच्छ को रस्सियों से बांधकर काबू में किया गया. इसके बाद उसे राजघाट पुल के पास चंबल नदी में सुरक्षित छोड़ दिया गया.
बढ़ती तादाद के बीच सुरक्षा की चिंता
मुरैना - चंबल में मगरमच्छों की मौजूदगी पारिस्थितिकी के लिहाज से महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका गांवों तक पहुंचना ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है. खेतों में काम करने वाले किसानों और रात में बाहर निकलने वाले लोगों के लिए ऐसी घटनाएं चिंता बढ़ा सकती हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में मगरमच्छ दिखाई देने पर खुद पकड़ने या उसके नजदीक जाने के बजाय तत्काल वन विभाग को सूचना देना जरूरी है.
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मुरैना के देवरी घड़ियाल केंद्र के केयरटेकर ज्योति डंडोतिया ने बताया कि "ग्रामीणों से सूचना मिली थी कि खुलावली गांव में मगरमच्छ दिखाई दिया है. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ने में तीन घंटे से अधिक समय लगा. इसके बाद उसे राजघाट ले जाकर चंबल नदी में सुरक्षित छोड़ दिया गया. मगरमच्छ ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है."