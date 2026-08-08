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चंबल के बीहड़ों में फिर बढ़ा डकैत कल्ली गुर्जर का खौफ, जंगलों में उतरी दो जिलों की पुलिस

चंबल के बीहड़ों में फिर बढ़ा डकैत कल्ली गुर्जर का खौफ ( ETV BHARAT )

दो जिलों की पुलिस ऑपरेशन चला रही है. डकैत की मौजूदगी की खबर से आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है. मुरैना जिले के सरायछौला थाना क्षेत्र के बरवासिन गांव का रहने वाला कल्ली गुर्जर पर मुरैना और ग्वालियर जिले में हत्या, लूट, डकैती और अपहरण जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं. हाल ही में ग्वालियर-शिवपुरी हाईवे पर मोहना और घाटीगांव के बीच दिनदहाड़े ट्रक के 12 टायर फोड़ने की घटना सामने आई थी. इस वारदात के बाद पुलिस को कल्ली गुर्जर की मूवमेंट मुरैना जिले के जौरा और पहाड़गढ़ के जंगलों में होने की सूचना मिली.

मुरैना : जौरा-पहाड़गढ़ के जंगलों में इन दिनों पुलिस की सर्चिंग ने हलचल बढ़ा दी है. 60 हजार रुपये का इनामी डकैत कल्ली गुर्जर जंगलों में छिपा है. ग्वालियर-शिवपुरी हाईवे पर मोहना और घाटीगांव के बीच दिनदहाड़े ट्रक के टायर फोड़ने की वारदात के बाद उसके यहां पहुंचने की जानकारी सामने आई है. हत्या, लूट, डकैती और अपहरण जैसे दर्जनों मामलों में वांछित कल्ली की तलाश में मुरैना और ग्वालियर पुलिस पिछले 5 दिन से जंगलों में सर्चिंग अभियान चला रही है.

3 दिन पहले उसकी लोकेशन निरार थाना क्षेत्र के तोर गांव के जंगलों में मिलने की खबर के बाद ग्वालियर पुलिस के साथ पहाड़गढ़ और निरार थाना पुलिस ने संयुक्त दबिश दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह जंगल के रास्तों से निकल गया. पुलिस अब कल्ली तक पहुंचने के लिए उसके करीबियों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर रही है. ग्वालियर पुलिस ने तोर गांव पहुंचकर कल्ली गुर्जर के कुछ रिश्तेदारों से पूछताछ की. करह धाम आश्रम से उसके समधी को भी पुलिस अपने साथ ले गई.

कई थाना क्षेत्रों में फैली दहशत

चंबल के बीहड़ों में छिपने और पुलिस को चकमा देने के लिए बदनाम कल्ली गुर्जर की तलाश अब सिर्फ एक थाना क्षेत्र तक सीमित नहीं है. जौरा, पहाड़गढ़, बानमोर और ग्वालियर पुलिस की टीमें जंगलों में लगातार सर्चिंग कर रही हैं. पुलिस की कोशिश है कि घने जंगलों और बीहड़ों में छिपे 60 हजारी डकैत को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया जाए.

डकैत कल्ली गुर्जर के रिश्तेदारों से पूछताछ (ETV BHARAT)

कल्ली गुर्जर के डकैत बनने की कहानी चंबल के बीहड़ों में ही लिखी गई. शुरुआती दौर में वह कुख्यात डकैत गुड्डा गुर्जर के गिरोह से जुड़ा और लूट, डकैती व अपहरण जैसी वारदातों में शामिल रहा. वर्ष 2022 में भंवरपुरा के जंगलों में पुलिस की गुड्डा गैंग से मुठभेड़ हुई. पुलिस ने गुड्डा को पकड़ लिया, लेकिन कल्ली फायरिंग करते हुए भाग निकला.

ग्वालियर पुलिस भी तलाश में जुटी

सबलगढ़ एसडीओपी उमेश मिश्रा ने बताया "4 दिन पहले ग्वालियर पुलिस इनामी बदमाश की तलाश में पहाड़गढ़ आई थी. उसकी लोकेशन तोर गांव के जंगल में मिली थी. दबिश के दौरान वह नहीं मिला. ग्वालियर पुलिस कुछ रिश्तेदारों को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है. इसके बाद उसकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है."