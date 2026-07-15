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चंबल के बीहड़ में सगे जीजा को अर्धनग्न कर पेड़ से बांधा, एक घंटे तक बरसाए बेल्ट-डंडे

मुरैना : जीजा पर गंभीर आरोप लगाकर सालों ने दिल दहलाने वाला कृत्य किया. सालों ने जीजा को पकड़ा और जंगल ले गए. वहां पेड़ से बांधकर जीजा को तालिबानी सजा दी गई. दोनों साले जीजा पर एक घंटे से ज्यादा समय तक बेल्ट व डंडों की बारिश करते रहे. एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो दूसरे की तलाश जारी है. आइए जानते हैं पूरी कहानी, आखिरकार बहनोई के साथ सालों ने ऐसा क्यों किया.

बीहड़ में अर्धनग्न कर बेरहमी से पीटा

मामला मुरैना के सिहोनियां थाना क्षेत्र के भिडोसा गांव का है. आरोप है कि जीजा ने अपनी छोटी साली पर गलत टिप्पणी कर दी. इससे गुस्साए दोनों लालों ने उसके साथ क्रूरता की. दोनों साले अपने जीजा को बाबरीपुरा के जंगल में ले गए. पहले रस्सी और लोहे की सांकर से पेड़ से बांधा गया, फिर अर्धनग्न कर बेल्ट और डंडों से बेरहमी से पीटा. किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. क्रूरता का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई.

साली पर गलत टिप्पणी करने का आरोप

पीड़ित की पहचान नगरा थाना क्षेत्र के कीचोल गांव निवासी छोटू वाल्मीकि के रूप में हुई है. वह बीते रोज अपनी ससुराल भिडोसा गांव आया था. इस दौरान आरोप है कि उसने अपनी छोटी साली के लिए कुछ आपत्तिनजक शब्द का इस्तेमाल किया. इससे नाराज़ युवक के साले मोनू बाल्मीक ओर गोलू बाल्मीक ने कानून अपने हाथ में ले लिया. सालों ने छोटू को पकड़ा और बाबरीपुरा के बीहड़ में ले गए. वहां उसे रस्सी और लोहे की सांकर से पेड़ से बांध दिया गया. इसके बाद बेल्ट, डंडों और लात-घूंसों से उसकी बेरहमी से पिटाई की.