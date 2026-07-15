चंबल के बीहड़ में सगे जीजा को अर्धनग्न कर पेड़ से बांधा, एक घंटे तक बरसाए बेल्ट-डंडे
मुरैना के भिड़ोसा गांव में युवक को पीट-पीटकर किया अधमरा. हैवानियत करने वाले कोई और नहीं, बल्कि युवक के दोनों साले हैं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 1:09 PM IST
मुरैना : जीजा पर गंभीर आरोप लगाकर सालों ने दिल दहलाने वाला कृत्य किया. सालों ने जीजा को पकड़ा और जंगल ले गए. वहां पेड़ से बांधकर जीजा को तालिबानी सजा दी गई. दोनों साले जीजा पर एक घंटे से ज्यादा समय तक बेल्ट व डंडों की बारिश करते रहे. एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो दूसरे की तलाश जारी है. आइए जानते हैं पूरी कहानी, आखिरकार बहनोई के साथ सालों ने ऐसा क्यों किया.
बीहड़ में अर्धनग्न कर बेरहमी से पीटा
मामला मुरैना के सिहोनियां थाना क्षेत्र के भिडोसा गांव का है. आरोप है कि जीजा ने अपनी छोटी साली पर गलत टिप्पणी कर दी. इससे गुस्साए दोनों लालों ने उसके साथ क्रूरता की. दोनों साले अपने जीजा को बाबरीपुरा के जंगल में ले गए. पहले रस्सी और लोहे की सांकर से पेड़ से बांधा गया, फिर अर्धनग्न कर बेल्ट और डंडों से बेरहमी से पीटा. किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. क्रूरता का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई.
साली पर गलत टिप्पणी करने का आरोप
पीड़ित की पहचान नगरा थाना क्षेत्र के कीचोल गांव निवासी छोटू वाल्मीकि के रूप में हुई है. वह बीते रोज अपनी ससुराल भिडोसा गांव आया था. इस दौरान आरोप है कि उसने अपनी छोटी साली के लिए कुछ आपत्तिनजक शब्द का इस्तेमाल किया. इससे नाराज़ युवक के साले मोनू बाल्मीक ओर गोलू बाल्मीक ने कानून अपने हाथ में ले लिया. सालों ने छोटू को पकड़ा और बाबरीपुरा के बीहड़ में ले गए. वहां उसे रस्सी और लोहे की सांकर से पेड़ से बांध दिया गया. इसके बाद बेल्ट, डंडों और लात-घूंसों से उसकी बेरहमी से पिटाई की.
मौके पर कुछ लोग तमाशा देखते रहे
घटना के दौरान मौजूद कुछ लोग तमाशबीन बने रहे. इसी दौरान एक व्यक्ति ने वीडियो बना लिया. आरोपियों के जाने के बाद पीड़ित ने किसी तरह खुद को बंधनमुक्त किया और सिहोनियां थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और वीडियो सहित सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.
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वीडियो मिलते ही पुलिस हुई सक्रिय
डीएसपी हेडक्वार्टर विजय भदौरिया ने बताया "यह मामला मुरैना जिले के सिहोनिया थाना क्षेत्र के भिडोसा गांव का है. जांच में सामने आया है कि पारिवारिक विवाद के चलते दो सालों ने अपने जीजा के साथ मारपीट की. घटना का वीडियो मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया. पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश जारी है."