ETV Bharat / state

मुरैना में 8 दिन चले पूजा-पाठ के बाद भी सड़कें प्रेतात्मा के चंगुल में! भोपाल में गूंजेंगी आवाज

मुरैना शहर में बदहाल सड़कों को लेकर एक सप्ताह चले अनोखे आंदोलन के बाद भी हालात जस के तस. अब भोपाल में होगा आंदोलन.

MORENA CITY ROADS DILAPIDATED
मुरैना में बदहाल सड़कों को लेकर एक सप्ताह चला अनोखा आंदोलन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 6:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुरैना : शहर में टूटी सड़कें, खस्ताहाल सीवरेज को लेकर 'भूत पकड़ो, सड़क बचाओ' अभियान 8 दिन चलने के बाद गुरुवार को खत्म हो गया. पूर्व पार्षद दिलीप सिंह राठौर ने नेहरू पार्क में हवन-पूजन कर SDM को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. आरोप है कि करोड़ों के विकास कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए और चंबल का पानी देने वाले प्रोजेक्ट ने शहर की सड़कें ही निगल लीं.

आंदोलनकारियों का कहना है कि जब प्रशासन नहीं जागा तो भूतों को जिम्मेदार मानकर अभियान चलाना पड़ा. अब चेतावनी दी गई है कि समस्याएं नहीं सुलझीं तो भोपाल में आंदोलन करेंगे.

मुरैना में टूटी सड़कों को लेकर अनूठा आंदोलन समाप्त (ETV BHARAT)

सीवरेज प्रोजेक्ट से सड़कें बर्बाद

आंदोलन का नेतृत्व करने वाले पूर्व पार्षद दिलीप सिंह राठौर का कहना है "चंबल वाटर प्रोजेक्ट और सीवरेज प्रोजेक्ट ने शहर की सड़कें बर्बाद कर दी हैं. करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद मुरैना की मुख्य सड़कें गड्ढों में बदल चुकी हैं. जगह-जगह सीवर लाइन धंसी हुई है, नालियां जाम हैं और लोगों को गंदे पानी की समस्या झेलनी पड़ रही है. नाला नंबर-1 रोड पर गड्ढे में गिरकर उनका हाथ तक फ्रैक्चर हो गया, लेकिन प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की."

MORENA CITY ROADS DILAPIDATED
ऐसी हैं मुरैना शहर की सड़कें (ETV BHARAT)

एसडीएम को दिए ज्ञापन में निर्माण कार्यों की जांच, चंबल वाटर प्रोजेक्ट की गुणवत्ता जांच, सीवरेज लाइन की समस्याओं का समाधान, साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट और अतिक्रमण हटाने जैसी मांगें रखी गई हैं.

MORENA CITY ROADS DILAPIDATED
मुरैना शहर की सड़कों में गड्ढे (ETV BHARAT)

मुरैना शहर में कई इलाकों में चला अभियान

MORENA CITY ROADS DILAPIDATED
पूर्व पार्षद दिलीप सिंह राठौर ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन (ETV BHARAT)

पूर्व पार्षद दिलीप सिंह राठौर द्वारा शुरू किया गया अभियान 21 मई को अंबाह बायपास तिराहे से शुरू हुआ. यह अभियान लगातार 8 दिन तक शहर के अलग-अलग इलाकों में पहुंचा. पूर्व पार्षद दिलीप राठौर ने कहा "यह अभियान नगर निगम प्रशासन को उसकी कुम्भकरणी नींद से जगाने के उद्देश्य से शुरू किया गया. कई बार शिकायत और ज्ञापन देने के बावजूद प्रशासन हर बार अनसुनी करता रहा." उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा "यदि जल्द सुनवाई नहीं हुई तो दूसरे चरण का आंदोलन शुरू किया जाएगा."

TAGGED:

MORENA ROADS ACCIDENTS
MORENA PEOPLES UNIQUE PROTEST
MORENA NEWS
MORENA CATCH GHOST SAVE ROAD
MORENA CITY ROADS DILAPIDATED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.