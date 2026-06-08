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50 पैसेंजर से भरी बस के इंजन में लगी आग, मुरैना स्टेट हाईवे पर मची चीख पुकार

चंबल के हाईवे पर टला बड़ा हादसा, ड्राइवर-कंडक्टर की सूझबूझ और दमकल की तत्परता से बचीं सभी जिंदगियां, ओमप्रकाश गोले की रिपोर्ट

Bus fire morena state highway
चंबल के हाईवे पर टला बड़ा हादसा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 12:26 PM IST

3 Min Read
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मुरैना : स्टेट हाइवे-552 पर रविवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब यात्रियों से भरी एक सवारी बस में अचानक आग लग गई. बस फर्राटा मारते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी कि तभी इंजन से धुएं का गुबार उठने लगा. देखते ही देखते बस में बैठे यात्रियों का दम घुटने लगा, तभी ड्राइवर ने तेजी से बस को सड़क किनारे लगाया और हर कोई सुरक्षित बाहर निकलने की कोशिश में जुट गया.

सामने आया हादसे का वीडियो (Etv Bharat)

बस में 50 यात्री थे सवार, इंजन से निकलने लगा धुआं

घटना माता बसैया थाना क्षेत्र के जीगनी गांव के पास की है. यहां चालक और परिचालक की सूझबूझ ने बड़ा हादसा टाल दिया. दोनों ने तत्काल बस को सड़क किनारे रोककर करीब 50 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की. वहीं, सूचना मिलते ही दमकल टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पा लिया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित बताए जा रहे हैं.

morena highway bus fire
50 पैसेंजर से भरी बस के इंजन में लगी आग (Etv Bharat)

केंद्रीय विद्यालय जीगनी के सामने की घटना

डीएसपी विजय भदौरिया के मुताबिक, '' यात्रियों के अनुसार बस मुरैना बस स्टैंड से करीब 50 यात्रियों को लेकर पोरसा की ओर जा रही थी. बस जैसे ही जीगनी गांव के पास केंद्रीय विद्यालय के सामने पहुंची, तभी इंजन से तेज धुआं निकलना शुरू हो गया. धुआं देखते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई. स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए चालक और परिचालक ने बिना समय गंवाए बस को सड़क किनारे रोक दिया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. ''

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घने धुएं से भी था यात्रियों की जान को खतरा (Etv Bharat)

मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, आग पर पाया काबू

एक ओर बस से यात्रियों को निकाला जा रहा था, तो दूसरी ओर बस के इंजन में आग बढ़ने लगी थी. इस बीच ड्राइवर ने आसपास से पानी लाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई. दमकल टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

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आसपास से पानी जुटाकर आग रोकने का प्रयास करता ड्राइवर (Etv Bharat)

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डीएसपी विजय भदोरिया ने बताया, '' हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ है. बस से उतारे गए सभी यात्रियों को अलग-अलग साधनों से उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है. प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. मामले की जांच की जा रही है.''

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