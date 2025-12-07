ETV Bharat / state

शादी की खुशियां मातम में बदलीं, मुरैना में घर से 200 मीटर दूर मिला युवक का अधजला शव

मुरैना के सबलगढ़ थाना क्षेत्र के बेनीपुरा गांव का मामला. परिजनों ने हाईवे जाम कर उठाई हत्या की जांच की मांग.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 11:02 AM IST

मुरैना: सबलगढ़ थाना क्षेत्र में शादी की खुशियां मातम में बदल हो गई. शादी के जश्न के बीच अचानक घर से गायब हुआ युवक का अधजला शव घर से महज 200 मीटर दूर शनिवार सुबह मिला. लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त किया. मृतक के परिजन द्वारा आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को जलाया गया है. आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

लोगों ने नेशनल हाईवे 552 को किया जाम

आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक के परिजन ने नेशनल हाईवे 552 पर चक्काजाम किया. पुलिस ने 8 दिनों में आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है, प्रदर्शनकारियों ने करीब 5 घंटे के बाद हाईवे को खोल दिया है. इस रहस्यमयी मौत से इलाके में भय और गुस्से का माहौल है.

पुलिस ने लिखित में दिया कार्रवाई का आश्वासन

पूरा मामला सबलगढ़ थाना क्षेत्र के बेनीपुरा गांव का है. यहां आधी रात को शादी घर से लापता हुए 20 वर्षीय युवक अंकेश माहौर का अधजला शव उसके घर से मात्र 200 मीटर दूर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए नेशनल हाईवे 552 पर चक्काजाम कर दिया. पुलिस और प्रशासन द्वारा कार्रवाई का लिखित आश्वासन देने के बाद जाम खोल दिया गया.

सबूत मिटाने के लिए शव जलाने का शक

बेनीपुरा गांव निवासी अंकेश माहौर के घर में 5 दिसंबर को शादी समारोह का आयोजन हुआ था. परिवार के साथ खुशी से शादी में शामिल होने के बाद वह रात करीब 10 बजे घर पहुंचा. परिजनों के अनुसार, मृतक अंकेश लगभग रात 12 बजे तक मोबाइल फोन चला रहा था. इसके बाद वह अचानक घर से बाहर निकला और सुबह तक वापस नहीं लौटा. शनिवार की सुबह करीब 8 बजे ईदगाह के नीचे शांतिधाम इलाके में एक अधजला शव मिलने की सूचना फैली. मौके पर पहुंचे अंकेश के पिता राजेश माहौर ने शव की पहचान अपने बेटे के रूप में की.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

परिजन का आरोप है कि अंकेश की पहले पिटाई की गई और बाद में उसे जलाकर फेंक दिया गया. कार्रवाई की मांग को लेकर मृतक के परिजन ने हाईवे जाम कर दिया. लेकिन पुलिस और प्रशासन ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम समाप्त हुआ. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी में जुटी है.

सबलगढ़ थाना प्रभारी राजकुमारी परमार ने बताया "अंकेश की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, इस बात की जांच की जा रही है. मर्ग कायम कर लिया गया है." ASP सुरेंद्र पाल सिंह डाबर ने बताया "सबलगढ़ के बेनीपुरा गांव में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है. उसका शव अधजला हालत में मिला है. जिसकी वजह से परिजनों ने जाम लगाया था. लेकिन समझाइश के बाद जाम खुल गया, पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर घटना की जांच की जा रही है."

