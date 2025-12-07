ETV Bharat / state

'घूस नहीं दी तो अधिकारियों ने तोड़ा घर', मकान मालिक ने बुलडोजर एक्शन पर लगाए आरोप

रविवार की सुबह वर्षों पुराने अवैध कब्जों को हटाने के नगर निगम मदाखलत की टीम प्रतापनगर पहुंची. इस दौरान एसडीएम भूपेंद्र कुशवाह, तहसीलदार एसआर वर्मा और मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा. अधिकारियों की निगरानी में नगर निगम जेसीबी मशीनों से अवैध अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की. यह कार्रवाई स्थानीय निवासी बहादुर सिंह परिहार की 9 साल पुरानी शिकायत के आधार पर की गई है.

9 साल से रास्ता बंद होने से परेशान लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शिकायत के बाद कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देश पर यह सख्त कदम उठाया गया. उधर, अतिक्रमणकारियों का आरोप है कि "बिना नोटिस दिए प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है. घर का सामान निकालने का मौका भी नहीं दिया गया है."

मुरैना: जौरा खुर्द के प्रताप नगर में वर्षों से बंद पड़े सरकारी रास्ते को आखिरकार न्याय मिल गया है. हाई कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जेसीबी से 6 पक्के मकान को हटाकर करीब 7000 वर्ग फीट शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया.

मुरैना में सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण

कलेक्टर के निर्देश पर की गई कार्रवाई

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ग्वालियर में 3 महीने पहले लगाई याचिका में शिकायतकर्ता बहादुर सिंह ने बताया था कि "6 लोगों ने सरकारी जमीन पर पक्के मकान बनाकर रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया है. हाईकोर्ट ने प्रशासन को 3 सप्ताह में रास्ता खुलवाने के आदेश दिए थे, लेकिन अनुपालन न होने पर बहादुर सिंह ने कंटेप्ट ऑफ कोर्ट की शिकायत की थी. इसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर रविवार को इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है."

निगम की कार्रवाई से बेघर हुए कई परिवार

कई मकानों को किया गया ध्वस्त

सीएसपी दीपाली चंदोरिया ने बताया कि "सर्किट हाउस के पास शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों, सिविल लाइन थाना प्रभारी और पुलिस लाइन के जवानों की मौजूदगी में की गई. पूरी टीम ने सुरक्षा घेरे में अवैध निर्माणों को हटाकर 7 हजार वर्गफीट भूमि को कब्जा मुक्त कराया है. सर्वे नंबर 1526 की शासकीय भूमि पर राकेश शशिकांत, राजेन्द्र कुशवाह, सोवरन कुशवाह, दीपक, पंकज और अनिल द्वारा कब्जा कर मकानों का निर्माण करवाया लिया गया था, जिसे रविवार को 2 जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया है."

बुलडोजर से मकानों को किया गया ध्वस्त

'बर्दाश्त नहीं होगा सरकारी भूमि पर कब्जा'

जिला प्रशासन द्वारा हटाए गए अतिक्रमण पर एसडीएम भूपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "लगभग 7000 वर्ग फीट सरकारी भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है. जिसका बाजार मूल्य करीब 4 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी."

'घूस नहीं दी तो अधिकारियों ने तोड़ा घर'

मकान मालिक सोवरन कुशवाहा ने कहा, "उसका मकान रजिस्ट्री की जगह पर बना है. उसने अपनी जगह के अलावा एक इंच भी सरकारी जगह पर कब्जा नहीं किया है. कुछ माह पहले मौजा पटवारी उनके पास आए थे. उन्होंने जमीन की नापतौल करने के बाद 50 हजार रुपए की डिमांड की थी. पटवारी ने कहा कि पैसे दे दो तो ठीक है, नहीं तो मकान तुड़वा दूंगा. हमने पैसे नहीं दिए तो आज मकान तोड़ दिए गए हैं."

अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के साथ खींचतान

'बिना नोटिस दिए की गई कार्रवाई'

अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि "बिना पूर्व सूचना के टीम आज अचानक पहुंची और हमें घर से बाहर निकाल दिया. हमें घर से गृहस्थी का सामान बाहर निकालने तक की अनुमति तक नहीं दी. पूरा सामान नष्ट हो गया. हमने रजिस्ट्री के कागजात दिखाने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने देखने से इनकार कर दिया. प्रभावित लोगों का आरोप है कि "कार्रवाई से पहले उन्हें एक भी नोटिस नहीं दिया गया, जिससे परिवार सड़क पर आ गया है."