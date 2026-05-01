चंबल में चला पुलिस का हाईटेक ऑपरेशन भैंस, 18 घंटे में 60 मवेशी बरामद, बीहड़ों में तलाश जारी
मुरैना चंबल-अंचल में भैंस लूटकांड, पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन, बरामद की 60 भैंस, तलाश जारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 3:44 PM IST
मुरैना: चंबल के मुरैना से इस वक्त बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. जहां भैंस लूट कांड में पुलिस ने जबरदस्त सफलता हासिल की है. सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जतावर के नगर का पुरा गांव से बुधवार-गुरुवार की रात 12 से अधिक हथियार बंद बदमाश बंदूक की नोक पर बड़ी संख्या में 67 भैंस लूट कर चंबल के बीहड़ो में समा गए. पता चलते ही एसपी ने टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए. उसके बाद गुरुवार को पुलिस ने राजस्थान के डांग बसई और नगर गांव सहित अन्य गांव में डेरा जमा लिया. भैंस लूट कांड मामले में पुलिस को गुरुवार शाम बड़ी सफलता हाथ लगी ही. पुलिस ने महज 18 घंटे के भीतर ही राजस्थान के डांग बसई क्षेत्र से 60 भैंस बरामद कर ली है.
चंबल-अंचल में भैंस लूटकांड
मुरैना के चंबल अंचल में हुए सनसनीखेज भैंस लूटकांड के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जतावर-सिकरौदा पुलिया के पास स्थित नगर का पुरा गांव में बुधवार-गुरुवार की रात 12 से अधिक नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोल दिया. बदमाशों ने पहाड़गढ़ निवासी रामाधार सिंह गुर्जर सहित चार चरवाहों को बंधक बनाकर बंदूक की नोक पर करीब 67 भैंसें लूट ली और बीहड़ों की ओर फरार हो गए.
70 जवानों के साथ इलाके में सर्च ऑपरेशन
घटना के बाद किसी तरह चरवाहों ने शोर मचाया, जिससे ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्हें मुक्त कराया. सूचना मिलते ही एसपी समीर सौरभ ने इस घटना को चुनौती के रूप में लेते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की. सिविल लाइन, सरायछौला और देवगढ़ थानों की संयुक्त टीम ने करीब 70 जवानों के साथ इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया. मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस ने राजस्थान के डांग बसई, नगर और आसपास के करीब 30 गांवों की घेराबंदी कर दी. साथ ही ड्रोन के जरिए बीहड़ों में लगातार निगरानी रखी गई.
चंबल 60 भैंस की बरामद
कड़ी मशक्कत के बाद महज 18 घंटे के भीतर पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जब जंगल की ओर से मवेशियों का झुंड आता दिखाई दिया. नजदीक पहुंचने पर भैंस मालिकों ने अपने मवेशियों की पहचान कर ली. पुलिस ने कुल 60 भैंस बरामद की. जिनकी कीमत करीब 60 लाख रुपये आंकी जा रही है. बीती देर रात सभी भैंसों को मुरैना लाकर उनके मालिकों को सौंप दिया गया. फिलहाल अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश जारी है.
भैंस के साथ मोबाइल, नकदी भी ले गए
ग्रामीणों के मुताबिक लूटी गई भैंसें पहाड़गढ़ निवासी किसान रामाधार गुर्जर सहित चार किसानों की है. जो हर साल गर्मियों में पानी की कमी के चलते अपने मवेशियों को चंबल किनारे चराने आते हैं. इस बार भी वे करीब 120 भैंसों के साथ जतावर के नगर का पुरा स्थित नहर किनारे डेरा डाले हुए थे. आधी रात को हुई इस वारदात ने किसानों को झकझोर दिया. बदमाश न सिर्फ भैंसें लूट ले गए, बल्कि जाते-जाते मोबाइल, नकदी और पर्स भी छीन लिए.
चरवाहों को बंधक बनाकर लूटी 67 भैंस
चरवाहों के मुताबिक बदमाशों की पहचान नहीं हो सकी, लेकिन वे जान से मारने की धमकी देते हुए बीहड़ों में फरार हो गए थे. जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था. सिविल लाइन थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव ने बताया कि "बुधवार-गुरुवार की रात अज्ञात बदमाशों ने चरवाहों को बंधक बनाकर 67 भैंस लूट ली थी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और विशेष टीम गठित कर चंबल के बीहड़ों में सर्च ऑपरेशन चलाया.
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उन्होंने बताया कि राजस्थान के डांग बसई थाना क्षेत्र में दबिश देते हुए महज 18 घंटे के भीतर 60 भैंस बरामद कर ली गई हैं. यह पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है. फिलहाल अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उनकी तलाश के लिए लगातार कार्रवाई जारी है.