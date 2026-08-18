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मुरैना में ग्रीन फील्ड हाईवे की खुदाई में जमीन ने उगला चांदी का खजाना, ब्रिटिशकालीन सिक्के लूटने की मची होड़

मुरैना के लोधा गांव में चांदी के सिक्के लूटने की मची होड़. ग्रीनफील्ड हाईवे निर्माण के लिए चल रही थी खुदाई. ओमप्रकाश गोले की रिपोर्ट.

MORENA BRITISH ERA COINS FOUND
हाईवे की खुदाई में जमीन ने उगला चांदी का खजाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 11:10 PM IST

2 Min Read
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मुरैना: चंबल अंचल से मंगलवार को एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. मुरैना जिले के माता बसैया थाना क्षेत्र के डोंगरपुर लोधा गांव के पास निर्माणाधीन ग्रीन फील्ड हाईवे की खुदाई के दौरान जमीन से पुराने चांदी के सिक्के निकलने की खबर फैल गई.

जैसे ही सिक्के निकलने की जानकारी मजदूरों और ग्रामीणों को हुई, मौके पर भीड़ जुट गई. चांदी के सिक्के बटोरने के लिए ग्रामीणों ने सड़क की जमीन तक खोदना शुरू कर दिया. देखते ही देखते यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया और घटना का वीडियो तेजी से सर्कुलेट होने लगा.

BRITISH 1913 SILVER COINS
ग्रीनफील्ड हाईवे निर्माण के लिए चल रही थी खुदाई (ETV Bharat)

चांदी के सिक्के बटोरने की होड़

मुरैना के निर्माणाधीन ग्रीन फील्ड हाईवे की खुदाई के दौरान जमीन से चांदी के पुराने सिक्के निकलने का मामला सामने आया है. सिक्के निकलने की खबर फैलते ही मौके पर मौजूद मजदूरों और ग्रामीणों में इन्हें बटोरने की होड़ मच गई. देखते ही देखते लोग फावड़े लेकर मिट्टी खंगालने लगे. यह माता बसैया थाना क्षेत्र के डोंगरपुर लोधा गांव के पास का बताया जा रहा है.

SILVER COINS FOUND DIGGING
ब्रिटिशकालीन सिक्के लूटने की मची होड़ (ETV Bharat)

ग्रीनफील्ड हाईवे निर्माण के लिए चल रही थी खुदाई

ग्रीन फील्ड हाईवे पर सोमवार रात जेसीबी से मिट्टी की खुदाई चल रही थी। इसी दौरान अचानक जमीन से चांदी के पुराने सिक्के दिखाई दिए. सिक्के देखते ही मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें उठाना शुरू कर दिया. सर्कुलेट हुए वीडियो में ग्रामीण फावड़ों से मिट्टी खोदकर सिक्के तलाशते नजर आ रहे हैं.

'ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम के शासनकाल के हैं चांदी के सिक्के'

मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची तो पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक वहां मौजूद लोग गायब हो चुके थे. बताया जा रहा है कि ये सिक्के ब्रिटिश शासनकाल के हैं.

जिला पुरातत्व अधिकारी अशोक शर्मा के मुताबिक, "सिक्के वर्ष 1913 में तत्कालीन ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम के शासनकाल में जारी किए गए थे. इन पर एक रुपये अंकित है. एक सिक्के का वजन करीब 11.66 ग्राम बताया गया है और इनमें करीब 91 प्रतिशत शुद्ध चांदी होने की जानकारी सामने आई है. फिलहाल पुलिस इन सिक्कों को बरामद नहीं कर सकी है. पुरातत्व विभाग का कहना है कि सिक्के उठाकर ले जाने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."

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