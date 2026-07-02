ETV Bharat / state

ब्लाइंड मर्डर EXPOSE : नाबालिग को मुरैना से राजस्थान ले गया प्रेमी, शव टैंक में दफनाया

नाबालिग प्रेमिका की हत्या का आरोपी गिरफ्तार. शादी का झांसा देकर ले गया युवक. दुष्कर्म के बाद मार डाला. मामला मुरैना का .

Morena Blind murder Expose
नाबालिग को मुरैना से राजस्थान ले गया प्रेमी, शव टैंक में दफनाया (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 1:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुरैना: मुरैना की नाबालिग युवती की हत्या का राज 3 माह बाद खुला. जब पूरी वारदात सामने आई तो लोगों का दिमाग सन्न रह गया. नाबालिग को शादी का झांसा देकर युवक राजस्थान के दौसा ले गया. उसकी अस्मत लूटी गई और फिर दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी. मामले को हमेशा खत्म करने के लिए आरोपी ने नाबालिग के शव को टैंक में दफना दिया. आरोपी शादी करने की तैयारी में था कि पुलिस ने उसे धर दबोचा. अब आरोपी सलाखों के पीछे है.

आरोपी का 3 साल से चल रहा था अफेयर

नगरा थाना प्रभारी सुखदेव सिंह चौहान ने बताया "रजौधा गांव निवासी बृजेश राठौर का वर्ष 2023 से गांव की नाबालिग लड़की से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. 22 मार्च को उसकी सगाई तय होने के बाद युवती ने शादी का दबाव बनाया. 28 मार्च को ब्रजेश उसे राजस्थान के दौसा ले गया. वहां दुष्कर्म करने के बाद उसने युवती की हत्या कर दी और शव को सुनसान इलाके में बने पुराने टैंक में दफना दिया. 30 मार्च को परिजनों ने युवती की गुमशुदगी दर्ज कराई. पुलिस ने खूब तलाशा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. किशोरी के पास मोबाइल फोन नहीं होने के कारण उसकी लोकेशन का पता नहीं चला. आरोपी भी लंबे समय तक गांव से बाहर रहा.

Morena Blind murder Expose
नाबालिग की हत्या का आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT)

टैंक से निकाला कंकाल, डीएनए टेस्ट से होगी शिनाख्त

26 जून को जब आरोपी अपनी शादी के लिए गांव लौटा तो पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की. सख्ती से पूछताछ में उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली. पुलिस टीम राजस्थान के दौसा पहुंची. स्थानीय पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में पुराने गड्ढे की खुदाई कराई गई, जहां शव को छिपाकर दफनाया गया था. मौके से कंकाल बरामद हुआ. पुलिस ने अवशेषों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है. अब मृतका की पहचान की अंतिम पुष्टि डीएनए परीक्षण से होगी.

चुनरी से गला घोंट शव गड्ढे में दफनाया

आरोपी ने स्वीकार किया कि नाबालिग उससे शादी करने का दबाव बना रही थी, जबकि उसके परिवार ने उसकी सगाई कहीं और तय कर दी थी. आरोपी पहले राजस्थान के दौसा में मजदूरी कर चुका था, इसलिए वहां के सुनसान इलाकों और रास्तों से अच्छी तरह परिचित था. इसी योजना के तहत वह युवती को ट्रेन से दौसा ले गया. रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर सुनसान स्थान पर चुनरी से गला घोंटकर हत्या कर दी और सबूत मिटाने की नीयत से शव को गड्ढे में दफना दिया.

आरोपी पहले जेल जा चुका है

वारदात के कुछ सप्ताह बाद रेलवे ट्रैक के पास के इलाके से लगातार तेज दुर्गंध उठ रही थी. आसपास के लोगों ने इसे ट्रेनों की चपेट में आए किसी आवारा पशु के सड़ने की बदबू समझकर अनदेखा कर दिया. पुलिस जांच के दौरान पता चला कि आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से रहा है. वह पहले भी एक युवती को भगाकर ले जाने के मामले में जेल जा चुका है. पुलिस उसके पुराने मामलों और आपराधिक गतिविधियों की भी पड़ताल कर रही है.

TAGGED:

MURDER EXPOSE AFTER 3 MONTHS
LOVER KILLED MINOR GIRL
MINOR GIRL BODY BURIED TANK
MORENA NEWS
MORENA BLIND MURDER EXPOSE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.