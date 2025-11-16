ऐदल सिंह कंषाना ने PM जन-मन लाभार्थियों को सौंपी चाबी, बिरसा मुंडा को साहसी सेनानी बताया
मुरैना में मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस, ऐदल सिंह कंषाना ने बिरसा मुंडा को किया याद, प्रधानमंत्री जन-मन आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपी चाबी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 16, 2025 at 4:16 PM IST
मुरैना: भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर शनिवार को पहाड़गंज में जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना शामिल हुए. उन्होंने उलगुलान आंदोलन के नायक बिरसा मुंडा को याद करते हुए कहा कि "भगवान बिरसा मुंडा केवल एक महान जननायक ही नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के साहसी सेनानी भी थे. उन्होंने उलगुलान आंदोलन के माध्यम से अन्याय, शोषण और कुरीतियों के विरुद्ध समाज को जगाने का काम किया."
'पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे मदद'
ऐदल सिंह कंषाना ने कहा कि "केन्द्र और प्रदेश सरकार गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में ऐसी अनेक योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिनका लाभ सीधा पात्र हितग्राहियों तक पहुंच रहा है." उन्होंने कहा कि "सरकार की स्पष्ट नीति है कि पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक भी पारदर्शी तरीके से मदद पहुंचे."
कृषि मंत्री ने गिनाई सरकार की योनजाएं
कृषि मंत्री बताया कि "लाड़ली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं को इस माह से 1500 रुपए प्रतिमाह की सहायता राशि मिल रही है. किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि से लगातार आर्थिक सहयोग प्राप्त हो रहा है. जनजातीय समाज के बच्चों के लिए सांदीपनि विद्यालय जैसे संस्थान शिक्षा के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव का मजबूत माध्यम बन रहे हैं. हजारों परिवारों को आवास योजनाओं के जरिए पक्के घर उपलब्ध कराए गए हैं, जो सुरक्षा और सम्मान की नई पहचान बन रहे हैं."
हितग्राहियों को मिला खुशियों का तोहफा
समारोह में ऐदल सिंह कंषाना ने प्रधानमंत्री जन-मन आवास योजना के लाभार्थियों को आवास की चाबियां सौंपी. चाबी मिलते ही हितग्राही नारायणी, लक्ष्मी, सुनील और आदिराम खुशी से अभिभूत हो उठे. वहीं सिविका, अनुप्रिया और अदिति को लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रमाण-पत्र वितरित किए गए.
कार्यक्रम में सबलगढ़ विधायक सरला रावत, जिला पंचायत सीईओ कमलेश कुमार भार्गव, एसडीएम शुभम शर्मा सहित बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के लोग उपस्थित रहे. मंच से जनजातीय समाज की गौरवपूर्ण परंपराओं, उनके योगदान और समाज में जागरूकता लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को भी रेखांकित किया गया.