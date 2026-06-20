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यात्रा के दौरान भाजपा नेता को लगी पेशाब, रात में खुला बैंक का ताला, मचा बवाल

क्या आम ग्राहक को भी ऐसी सुविधा मिल सकती है? सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों के बाद बैंक प्रबंधन की कार्यप्रणाली और नियमों के पालन पर सवाल उठ रहे हैं. वहीं विपक्षी दल और आम लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या सत्ता से जुड़े नेताओं के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई थी या फिर बैंक नियमों को दरकिनार किया गया. दरअसल, चंबल अंचल में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर के प्रथम आगमन के दौरान जीवाजीगंज स्थित व्यवसायिक एवं औद्योगिक सहकारी बैंक के ताले रात करीब साढ़े 8 बजे खोले जाने की खूब चर्चा हो रही है.

मुरैना: चंबल सहित देश भर में आम ग्राहकों के लिए बैंकों के नियम और समय सीमा सख्ती से लागू होती है. लेकिन बुधवार को मुरैना में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर के रात में स्वागत के दौरान एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. स्वागत के दौरान रात साढ़े 8 बजे सहकारी बैंक के ताले खुलने की तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर वह कौन सी विशेष परिस्थिति थी, जिसमें बैंक परिसर सामान्य समय के बाद खोला गया? अगर बैंक का कामकाज बंद हो चुका था तो नेताओं की बैंक के भीतर तक पहुंच कैसे हुई?

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नेता के टॉयलेट के लिए रात में खुला बैंक

जानकारी के अनुसार, 17 जून को आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे श्याम टेलर का काफिला आयोजन स्थल से पहले बैंक के सामने रुका. इसके बाद बैंक के मुख्य द्वार और अंदर के गेट खोले गए तथा प्रदेश अध्यक्ष समेत कुछ नेता अंदर गए. आरोप है कि, टॉयलेट उपयोग के लिए बैंक खोला गया था. हालांकि आयोजन स्थल गर्ग सेवा सदन कुछ ही दूरी पर स्थित था, जहां टॉयलेट सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध थीं. यहीं बात अब लोगों के बीच चर्चा का कारण बनी हुई है.

विपक्षी पार्टियों के निशाने पर भाजपा

सवाल उठ रहे हैं कि, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि बैंक को निर्धारित समय के बाद खोला गया. क्या आम नागरिकों के लिए भी ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? सोशल मीडिया पर लोग बैंक प्रबंधन से जवाब मांग रहे हैं. विपक्षी दल भी इस मामले को लेकर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं. लोगों का कहना है कि नियम आम जनता के लिए हैं तो उनका पालन जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक पदाधिकारियों पर भी समान रूप से होना चाहिए. वहीं बैंक प्रबंधन की चुप्पी भी कई नए सवाल खड़े कर रही है. अब लोगों की नजर इस बात पर है कि जिम्मेदार पक्ष इस पूरे मामले पर क्या सफाई देता है.

भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करने में लगी

मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सचिव जसवीर गुर्जर ने कहा, "भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करने में लगी हुई है. आम नागरिकों के लिए बैंक निर्धारित समय पर बंद हो जाते हैं, जिसके बाद आम लोगों को कोई विशेष सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर के लिए रात में बैंक के ताले खुलना गंभीर सवाल खड़े करता है. भाजपा नेता अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर नियमों को दरकिनार करते हैं. यह मामला सत्ता और संवैधानिक पदों के कथित दुरुपयोग का उदाहरण प्रतीत होता है."

इस मामले को लेकर उठ रहे सवालों के बीच व्यवसायिक एवं औद्योगिक सहकारी बैंक के प्रबंधक अर्जुन सिंह परिहार ने सफाई दी है. उन्होंने कहा, "नेताओं के लिए केवल टॉयलेट उपयोग हेतु गैलरी का हिस्सा खुलवाया गया था. बैंक के मुख्य कार्यक्षेत्र या अंदरूनी हिस्से में किसी को प्रवेश नहीं दिया गया और न ही कोई बैंकिंग गतिविधि हुई."