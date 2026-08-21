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एथलीट अंकित शर्मा पर FIR, ससुर का आरोप-उम्र छुपा फर्जी डॉक्यूमेंट्स से बने इनकम टैक्स ऑफिसर

मुरैना सिटी कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार, ग्वालियर में रहने वाले अंकित के ससुर डॉ. राजकुमार तिवारी ने थाने में शिकायत की है. शिकायत में बताया गया कि अंकित ने पिनाहट के प्राथमिक विद्यालय विप्रावली से 5वीं और गुलजारीलाल चुन्नीलाल जैन हाईस्कूल से पढ़ाई की. इसके बाद 29 जुलाई 2002 को मुरैना के शासकीय ज्योति विद्यालय गणेशपुरा मुरैना में दाखिला लिया गया. आरोप है कि यहां फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र और अंकसूची के जरिए जन्मतिथि 20 जुलाई 1992 दिखाई गई. इसी आधार पर 2003 में 8वीं की परीक्षा पास करने का भी आरोप है.

ससुर ने लगाया उम्र घटाकर नौकरी पाने का आरोप उत्तर प्रदेश के आगरा के पिनाहट अरनोटा रोड निवासी अंकित शर्मा पर आरोप है कि, उन्होंने अपनी वास्तविक जन्मतिथि 1 अगस्त 1987 की जगह दस्तावेजों में 20 जुलाई 1992 दर्ज कराकर पांच साल उम्र कम दिखाई है. आरोप है कि इसी बदली जन्मतिथि के सहारे उन्होंने मुरैना के स्कूल में दाखिला लिया. कम आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं में खेला और बाद में खेल कोटे से चेन्नई में आयकर विभाग में निरीक्षक पद की सरकारी नौकरी हासिल की.

मुरैना: ग्वालियर के रहने वाले शख्स ने अपने दामाद अंकित शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. डॉ. राजकुमार तिवारी के मुताबिक उनके दामाद अंकित शर्मा ने फर्जी और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए आयकर विभाग में निरीक्षक की नौकरी हासिल की है. मुरैना सिटी कोतवाली पुलिस ने अंकित शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. अंकित शर्मा देश के जाने-माने एथलीट बताए जा रहे हैं. वह रियो ओलंपिक-2016 में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. लॉन्ग जंपिंग में नेशनल रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है. बताया जा रहा है कि अंकित शर्मा का अपनी पत्नी से घरेलु विवाद चल रहा है.

फर्जी टीसी व अंकसूची बनाने का आरोप

शिकायत के मुताबिक, बाद में अंकित ने मुरैना के केएस विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेकर पिनाहट के सर्वोदय विद्या मंदिर से 12वीं तक पढ़ाई की. जन्म प्रमाण पत्र से लेकर पिनाहट के स्कूल की फर्जी टीसी व अंकसूची तक बनाई गई. अंकित ने 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई भोपाल के हीरोज कान्वेंट हाईस्कूल से पास की. भोपाल के स्कूल में भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और मुरैना स्कूल की 8वीं की अंकसूची लगाई.

ससुर राजकुमार तिवारी का आरोप है कि, ''कम उम्र दिखाकर अंकित शर्मा ने राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और बेहतर प्रदर्शन करते हुए रियो ओलंपिक 2016 में भारत का प्रतिनिधित्व किया. बाद में खेल कोटे से आयकर विभाग में निरीक्षक पद पाने में भी इन्हीं दस्तावेजों का लाभ लिया.'' वर्तमान में उनके चेन्नई में पदस्थ होने की जानकारी दी गई है. पुलिस को छात्र रजिस्टर, प्रवेश रजिस्टर, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, अंकसूची और अन्य दस्तावेज सौंपे गए हैं. अब कोतवाली पुलिस रिकॉर्ड की जांच कर आरोपों की पुष्टि में जुटी है.

ससुर ने लगाया उम्र घटाकर नौकरी पाने का आरोप (ETV Bharat)

पुलिस ने की FIR दर्ज, जांच जारी

सीएसपी दीपाली चंदौरिया ने बताया कि, ''जांच के बाद युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है. गिरफ्तारी के बाद आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस दस्तावेजों की जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों की वास्तविकता सामने आएगी. युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है.''

अंकित शर्मा का करियर

वर्ष 2006 में भोपाल साई सेंटर से खेल सफर शुरू करने वाले अंकित शर्मा ने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में हिस्सा लिया. 2016 दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता और रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया. शिकायतकर्ता डॉ. आरके तिवारी के अनुसार, ''2016 में कजाकिस्तान के अल्माटी में जी-कोसानोव प्रतियोगिता में किशोरों के साथ भाग लेकर अंकित ने लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता. आरोप है कि इन मेडल-ट्रॉफियों के बाद उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार से मोटी इनामी राशि भी हासिल की. अंकित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से जुड़ाव दिखाते रहे.''