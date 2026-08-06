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सरहद का सिपाही बना पत्नी का कातिल, मुरैना में पत्नी के सिर में लाइसेंसी पिस्टल से मारी गोली

सेना के जवान ने मुरैना में पत्नी को उतारा मौत के घाट ( Etv Bharat )

मृतका के परिजनों ने गुरुवार को अंबाह थाने का घेराव कर पति, सास और ससुर पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए. पुलिस ने तीनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मुरैना: अंबाह थाना क्षेत्र में रिश्तों को झकझोर देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है. खजूरी रोड पर 10 दिन पहले छुट्टी लेकर घर आए भारतीय सेना के जवान सोहन सिंह सिकरवार पर पत्नी रानी सिकरवार की लाइसेंसी पिस्टल से सिर में गोली मारकर हत्या करने का आरोप है. वारदात के बाद आरोपी घायल पत्नी को अस्पताल छोड़कर फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया.

अंबाह थाना क्षेत्र में बुधवार गुरुवार रात भारतीय सेना के जवान सोहन सिंह सिकरवार ने लाइसेंसी पिस्टल से पत्नी की हत्या कर दी. बताया जाता है कि किसी बात को लेकर उसका पत्नी रानी सिकरवार से विवाद हो गया. देखते ही देखते कहासुनी खूनी वारदात में बदल गई और आरोपी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से पत्नी के सिर में गोली मार दी.

मृतिका के परिजनों ने थाने का किया घेराव (Etv Bharat)

गोली लगते ही रानी की मौके पर ही मौत हो गई इसके बावजूद वारदात के बाद आरोपी पत्नी को अस्पताल छोड़कर फरार हो गया. अस्पताल के वार्ड बॉय ने इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और आरोपी को हिरासत में ले लिया

मृतिका के परिजनों ने थाने का किया घेराव

गुरुवार को मृतका के परिजनों ने अम्बाह थाने का घेराव कर पति, सास और ससुर पर लंबे समय से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए और कड़ी कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने आरोपी पति सोहन सिंह सिकरवार के साथ उसके पिता नरोत्तम सिकरवार और मां मुन्नी देवी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल हत्या के पीछे की असली वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है.

अम्बाह एसडीओपी रवि भदौरिया ने बताया, "पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और परिजनों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, लाइसेंसी पिस्टल और अन्य तथ्यों की भी जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा.