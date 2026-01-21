ETV Bharat / state

चंबल में हथियारों पर ब्रेक, अपराधियों के कंधों से उतरेगी बंदूक, पुलिस ने लिए बड़ा एक्शन

मुरैना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2148 आपराधिक मामलों के शस्त्र लाइसेंस को सस्पेंड करने की सिफारिश की है. एसपी ने कलेक्टर को भेजा पत्र.

MORENA ARMS LICENSE SUSPEND
2148 लाइसेंसधारी सस्पेंड करने एसपी को भेजा प्रस्ताव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 8:49 PM IST

3 Min Read
मुरैना: चंबल अंचल में अपराध और हथियारों की सांठगांठ तोड़ने की दिशा में मुरैना एसपी ऐतिहासिक कार्रवाई करने जा रहे हैं. जिले में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए 30 दिन का विशेष अभियान चलाया गया. जिसमें 2148 ऐसे शस्त्र लाइसेंसधारी चिन्हित किए गए, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया. इन सभी के लाइसेंस निलंबित करने की अनुशंसा कलेक्टर को भेजी गई है.

30 हजार लोगों को पास है वैध हथियार

चंबल अंचल में फायरिंग, हत्या, हत्या के प्रयास, जमीन विवाद और अवैध रेत उत्खनन जैसे मामलों में वैध बंदूक लाइसेंस का खुलेआम दुरुपयोग सामने आ रहा था. मुरैना जिले में करीब 28 से 30 हजार लोगों के पास वैध शस्त्र लाइसेंस हैं. इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे लोग पाए गए, जिनके हथियार अपराध का जरिया बन चुके हैं. इसे देखते हुए पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के निर्देश पर 15 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक 30 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया.

शस्त्र लाइसेंसधारकों का मिला आपराधिक रिकॉर्ड (ETV Bharat)

जांच में मिला शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन

एएसपी सुरेंद्र पाल सिंह डाबर ने बताया कि "एसपी के निर्देश पर 1 महीने का विशेष अभियान चलाया गया था. जिसमें सीसीटीएनएस और आईसीजेएस पोर्टल के माध्यम से जिले के सभी शस्त्र लाइसेंसधारकों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला गया. जांच में सामने आया कि 2148 शस्त्र लाइसेंसधारकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. कई मामलों में आरोप है कि लाइसेंसधारी हथियारों का उपयोग कर क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बिगाड़ रहे थे. इसके साथ ही गवाहों को डरा-धमकाकर न्यायालय की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे थे और शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे."

Morena arms license holders
2148 शस्त्र लाइसेंसधारकों का मिला आपराधिक रिकॉर्ड (ETV Bharat)

कलेक्टर को भेजा गया लाइसेंस निलंबन प्रस्ताव

जांच में पाए गए तथ्यों के आधार पर पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने 2148 लाइसेंसी शस्त्र धारकों के लाइसेंस निलंबन संबंधी प्रस्ताव अनुशंसा कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी लोकेश कुमार जागिड़ को भेजा गया है. पुलिस ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगी और जिन शस्त्र लाइसेंसधारकों के खिलाफ गंभीर शिकायतें या शर्तों के उल्लंघन के मामले सामने आएंगे, उनके लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी.

Morena license holders criminal records
मुरैना में बंदूक लाइसेंस होगी सस्पेंड (ETV Bharat)

दस्तावेज प्रस्तुत करने का दिया जाएगा 15 दिन का समय

पुलिस द्वारा बताया गया है कि चिन्हित शस्त्र लाइसेंसधारकों को नोटिस जारी कर लगभग 15 दिन का समय दिया जाएगा. जो लाइसेंसधारी संतोषजनक जवाब देगा या अपराध से बरी होने के दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, उसकी जांच के बाद लाइसेंस यथावत रखने पर विचार होगा. यदि तय अवधि में जवाब नहीं देने या स्पष्टीकरण अस्वीकार्य होने पर शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे.

