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मुरैना में खाद वितरण केंद्रों पर लाइनें, गुस्साए किसानों ने नेशनल हाईवे किया जाम

मुरैना में खाद संकट से गुस्साए किसान हाईवे पर उतरे ( ETV BHARAT )

चंबल अंचल में खाद संकट और मूंग खरीदी शुरू नहीं होने से किसानों का गुस्सा अब सड़कों पर उतरने लगा है. बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष सतेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों ने नेशनल हाईवे-44 स्थित अम्बाह बायपास चौराहे पर चक्काजाम कर दिया. किसानों का कहना था कि वे देर रात से खाद के लिए सोसायटियों के बाहर लाइन में लगे हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल रही. अब तक मूंग खरीदी शुरू नहीं होने से किसान और भड़क गए.

मुरैना : मुरैना में मूंग खरीदी न होने और लगातार बढ़ते खाद संकट को लेकर किसानों का सब्र जवाब दे गया. गुस्साए किसानों ने नेशनल हाईवे-44 पर अम्बाह बायपास चौराहे पर जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. पुलिस व प्रशासन के अफसरों ने किसानों को समझाकर 20 मिनट के अंदर जाम खुलवा दिया.

भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष सतेंद्र सिंह तोमर ने आरोप लगाया "चंबल के किसानों की समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन गंभीर नहीं है. प्रदेश के अन्य जिलों में मूंग खरीदी का काम तेजी से चल रहा है. यहां पर मूंग की खरीदी क्यों नहीं की जा रही." हाईवे पर जाम लगने की सूचना पाकर मौके पर एसडीएम रामनिवास सिंह सिकरवार, सीएसपी दीपाली चंदौरिया, कोतवाली थाना प्रभारी अमित सिंह भदौरिया और यातायात थाना प्रभारी संतोष भदौरिया पुलिस बल के साथ पहुंचे.

मुरैना में नेशनल हाईवे पर वाहनों की कतारें (ETV BHARAT)

अधिकारियों ने किसान नेताओं से बातचीत कर उन्हें मनाया. किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द खाद की पर्याप्त उपलब्धता नहीं हुई और मूंग खरीदी शुरू नहीं की गई तो चंबल में उग्र आंदोलन किया जाएगा. किसानों ने जाम लगाने के दौरान पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाया.

एसडीएम ने किसानों को समझाया

एसडीएम रामनिवास सिकरवार ने बताया "कुछ किसान चक्काजाम कर रहे थे. उन्हें समझा दिया गया है. खाद का वितरण लगातार जारी है. किसान टोकन कटवाकर खाद प्राप्त करें. मूंग खरीदी को लेकर किसानों ने कल ज्ञापन दिया था और आज भी इस संबंध में चर्चा चल रही है. यह मामला शासन स्तर पर विचाराधीन है. किसानों को धैर्य रखने की जरूरत है. किसान जल्दी धैर्य खो देते हैं. उन्हें समझाना पड़ता है." कोतवाली थाना प्रभारी अमित सिंह भदौरिया ने बताया "कुछ आक्रोशित किसान हाईवे पर आ गए थे और उन्होंने वाहनों को रोक दिया. उन्हें समझा दिया गया है और खाद वितरण जारी है."

मुरैना में खाद वितरण केंद्रों पर लाइनें (ETV BHARAT)

खाद वितरण केंद्र पर कर्मचारी से मारपीट

अम्बाह बायपास स्थित एमपी एग्रो खाद वितरण केंद्र पर मंगलवार शाम हंगामा हो गया. केंद्र के कर्मचारी दीपू कंसाना की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने रिंकू गुर्जर, अमित गुर्जर, संजू गुर्जर और गौरव गुर्जर निवासी शिवलाल का पुरा के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज किया है. आरोप है कि खाद वितरण बंद होने के दौरान विवाद के बाद चारों ने कर्मचारी से मारपीट की, जिससे वह घायल हो गया.