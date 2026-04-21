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मुरैना में मंत्री की नातिन की हुई ग्रैंड शादी, शिवराज सिंह और मोहन यादव सहित जुटे ये दिग्गज

कृषि मंत्री ऐदल सिंह की नातिन की हुई ग्रैंड शादी ( ETV Bharat )

मुरैना: मध्य प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना की नातिन की शादी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित कई बड़ी हस्तियां पहुंचीं. जहां शादी के मंच पर राजनीतिक और सामाजिक जगत का रंग दिखा. सीएम मोहन वर-वधू को आशीर्वाद देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए. इसके बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह कंषाना निवास पहुंचे और नवदंपति को शुभाशीष दिया.

मध्य प्रदेश के मुरैना में अक्षय तृतीया के अवसर पर आयोजित कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना की नातिन की शादी में देशभर से कई बड़ी हस्तियां पहुंचीं. यह खास शादी का आयोजन राजनीतिक और पारिवारिक मिलन का मंच बन गया. सीएम डॉ. मोहन यादव सोमवार शाम बिस्मिल नगर स्थित कंषाना निवास पहुंचे और शादी में शामिल होकर नवदंपति को आशीर्वाद देकर उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

वर-वधू के उज्ज्वल भविष्य की कामना की (ETV Bharat)

कंषाना निवास में रहा बड़े हस्तियों का जमावड़ा

ऐदल सिंह कंषाना की नातिन आयुष्मति दीपिका स्वर्गीय भूरा सिंह कंसाना की पुत्री हैं, वहीं, दुल्हा आयुष्मान यतेन्द्र ग्वालियर के सिरसौद दयेली निवासी राव राजेश्वर सिंह के पुत्र हैं. मुख्यमंत्री के जाने के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह भी कंषाना निवास पहुंचे और नवदंपति को आशीर्वाद दिया. इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, सांसद शिव मंगल सिंह तोमर सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

कृषि मंत्री ऐदल सिंह की नातिन की शादी में पहुंचे सीएम मोहन (ETV Bharat)

बंगाल में बीजेपी की महाविजय से ममता को टेंशन

इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, "पश्चिम बंगाल में भाजपा महाविजय की ओर बढ़ रही है, जिससे ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ गई है. कांग्रेस ने बहनों के सपनों और अरमानों को कुचलने का काम किया है. इसलिए देश की बहनें कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करेंगी."