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नेशनल हाईवे 44 पर पुलिस ने रुकवाई लग्जरी कार, अंदर का नजारा देख फटी रह गईं आंखें

चंबल में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, नूराबाद पुलिस ने हाईवे पर पकड़ी 132 किलो गांजे की खेप, लग्जरी कार से मेरठ जा रहा था.

MORENA ACTION ON DRUG SMUGGLING
मुरैना में गांजा पकड़ाया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 10:17 AM IST

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मुरैना: नूराबाद थाना पुलिस को मुखबिर की सूचना पर बड़ी कामयाबी मिली है. नेशनल हाईवे-44 पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक लग्जरी कार से 132 किलो गांजे की बड़ी खेप बरामद की. तस्कर इसे उत्तर प्रदेश के मेरठ ले जा रहे थे. जब पुलिस ने वाहन रोका तो शक के आधार पर तलाशी ली गई, जिसमें कार से भारी मात्रा में गांजा मिला. बरामद गांजे की कीमत करीब 13 लाख रुपये आंकी गई है. इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

तस्करी के नेटवर्क पर करारा प्रहार
मुरैना जिले के चंबल अंचल में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है. जहां नूराबाद थाना पुलिस ने सटीक सूचना पर 132 किलो गांजे की बड़ी खेप पकड़कर तस्करी के नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है. यह कार्रवाई नेशनल हाईवे-44 पर गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात को की गई. थाना प्रभारी सौरभ पुरी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि तस्कर लग्जरी कार में गांजा भरकर उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले हैं.

NATION HIGHWAY 44 GANJA SEIZED
कार से हो रही थी गांजे की तस्करी (ETV Bharat)

कार से बरामद हुआ 132 किलो गांजा
नूराबाद थाना प्रभारी सौरभ पुरी ने बताया कि, ''सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने हाईवे पर चेकिंग पॉइंट लगाकर निगरानी शुरू कर दी. इसी दौरान ग्वालियर की ओर से आ रही एक संदिग्ध कार को रोका गया. तलाशी लेने पर कार के अंदर पैकेटों में भरा गांजा मिला, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई. पुलिस ने मौके से चालक को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया. यहां गांजे के पैकेटों का वजन किया गया, जिसमें कुल 132 किलो गांजा बरामद हुआ. इसकी बाजार कीमत करीब 13 लाख रुपये आंकी गई है.''

लग्जरी कार से मेरठ जा रहा था गांजा
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि, ''वह विशाखापट्टनम से गांजे की खेप लेकर मेरठ जा रहा था.'' जिससे मामला अंतरराज्यीय तस्करी का सामने आया है. चंबल क्षेत्र में इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है, ताकि तस्करी की जड़ तक पहुंचा जा सके.

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