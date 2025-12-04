ETV Bharat / state

मुरैना में दबिश देने गई ग्वालियर पुलिस टीम पर फायरिंग, जान बचाकर भागे, कांस्टेबल घायल

मुरैना में दबिश देने गई ग्वालियर पुलिस पर फायरिंग ( ETV BHARAT )

सिविल ड्रेस में पहुंची टीम ने घेराबंदी कर आरोपी और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया लेकिन जैसे ही उसे गाड़ी में बैठाया, वैसे ही उसने शोर मचा दिया और आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसका फायदा उठाते हुए हद्दू के परिवारजनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. इस घटना में टीम में शामिल आरक्षक अनिल तोमर के पैर में गोली लगी. पुलिस टीम किसी तरह मौके से जान बचाकर भागी और घायल आरक्षक को मुरैना अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया.

ग्वालियर : मुरैना में ग्वालियर की महाराजपुरा पुलिस टीम पर फायरिंग की सूचना से विभाग में हड़कंप मच गया. हमले में पुलिस आरक्षक को पैर में गोली लगी है. उसे ग्वालियर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसे खतरे से बाहर बताया गया है. बुधवार को ग्वालियर के महाराजपुरा थाना पुलिस की 5 सदस्यीय टीम हत्या के प्रयास में फरार चल रहे आरोपी हद्दू गुर्जर को पकड़ने मुरैना के जनकपुर गांव पहुंची थी. जहां पुलिस पर फायरिंग की गई.

प्राथमिक उपचार के बाद घायल आरक्षक को ग्वालियर के एक निजी अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. इस मामले में ग्वालियर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुमन गुर्जर ने बताया "पुलिस हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने मुरैना गई थी. इस केस में कुल 6 आरोपी हैं, जिनमें से दो की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है. थाना महाराजपुरा को इस केस में फरार दो आरोपियों के बारे में जानकारी मिली थी कि दोनों आरोपी मुरैना के जनकपुर गांव में हैं. इसलिए महाराजपुरा थाने से दबिश देने के लिए टीम गई थी."

घटना की जानकारी लेते ग्वालियर एसपी (ETV BHARAT)

आरोपियों की गिरफ्तारी होते ही हमला

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्त में ले भी लिया था लेकिन उनके परिजनों ने जानलेवा हमला करते हुए पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी. मामले के अनुसार 2 नवंबर को की रात मुरैना के ही करगगां गांव के रहने वाले रणवीर सिंह गुर्जर ने ग्वालियर के महाराजपुरा थाना में शिकायत की थी. उसके भतीजे श्याम पर दद्दू गुर्जर, भूरा गुर्जर, अरविंद, अजीत और उनके साथियों ने जानलेवा हमला किया था. रणवीर के साले ने उसे फ़ोन कर ग्वालियर के विरासत होटल बुलाया था, जहां उसे उसका भतीजा श्याम खून से लथपथ मिला था. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए थे.

कांस्टेबल के पैर में लगी गोली, ग्वालियर में भर्ती (ETV BHARAT)

मुरैना पुलिस को बगैर बताए दबिश देने पहुंची टीम

दूसरी तरफ, मुरैना एसपी समीर सौरभ का कहना है "हमें ग्वालियर पुलिस से सूचना मिली है कि जनकपुर में उनकी टीम एक आरोपी को पकड़ने आई थी, वहां हमला हो गया. एक जवान को गोली लगी है. हमें किसी एक्शन की सूचना नहीं दी गई थी."