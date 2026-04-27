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मुरैना में बस ने महिला को कुचला, 40 फीट तक घसीटता रहा शव, परिजनों ने किया चक्काजाम

मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित बैरियर चौराहे पर सोमवार सुबह एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी, जिसने हर देखने वाले को भीतर तक झकझोर दिया. बानमौर थाना क्षेत्र के बरीपुरा गांव निवासी 50 वर्षीय महिला कमला अपने बेटे मुकेश, बहन शांति और बहन का बेटा दिनेश के साथ दिमनी क्षेत्र के बघपुरा गांव में रिश्तेदारी में गमी होने पर फेरा करने जा रही थी. सभी लोग मुरैना पहुंचे और बस से उतरकर चौराहे पर खड़े थे. इसी दौरान मुकेश और दिनेश पानी पीने चले गए, तभी कमला अकेले ही सड़क पार करने लगी. उसी वक्त जौरा की ओर से आ रही बस के चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से बस को स्टैंड की तरफ मोड़ा और उसी वक्त कमला को टक्कर मार दी.

मुरैना: शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आज सोमवार सुबह बैरियर चौराहे पर दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. बस चालक ने तेजी से चलाते हुए सड़क पार कर रही एक अधेड़ महिला को टक्कर मार दी और उसे करीब 30 से 40 फीट तक घसीटते ले गया. हादसे के बाद चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया, जबकि मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने बस को रोका और आक्रोशित परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हाइड्रा मशीन से बस हटाकर शव को बाहर निकाला गया.

टक्कर इतनी भयानक थी कि महिला बस के पिछले पहियों के नीचे आ गई और करीब 30 से 40 फीट तक घिसटती चली गई. मौके पर मौजूद लोगों ने जोर-जोर से चिल्लाकर बस रुकवाने की कोशिश की. आखिरकार लोगों ने आगे आकर बस को रुकवाया, तब तक कमला की मौत हो चुकी थी. भीड़ को देखकर चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया और उन्होंने गुस्से में आकर बस के सामने बैठकर जाम लगा दिया.

महिला कमला को बस ने कुचला (ETV Bharat)

परिजनों ने लगाया जाम, चालक फरार

सूचना मिलते ही सिविल लाइन और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव ने परिजनों को समझाने की कोशिश की. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद समझाइश के बाद परिजन माने, उसके बाद हाइड्रा मशीन बुलाकर बस को हटाया गया और शव को बाहर निकाला गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. इधर पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है और मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है. दोपहर के समय पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों कों सौंप दिया गया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है.

हादसे के बाद परिजनों ने किया चक्काजाम (ETV Bharat)

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा

सिविल लाइन थाना प्रभारी उदयभान यादव ने बताया कि "बैरियर चौराहे के पास जौरा की ओर से आ रही एक यात्री बस ने सड़क पार कर रही महिला को कुचल दिया. जिसे कुछ दूरी तक घसीटते हुए ले गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस को जब्त कर लिया है. महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. उन्होंने बताया कि जाम की स्थिति इसलिए बनी क्योंकि शव बस के पहियों में फंसा हुआ था, जिसे निकालने के लिए हाइड्रा मशीन बुलवानी पड़ी. चालक के मिलने में देरी होने के कारण शव निकालने में समय लगा. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.